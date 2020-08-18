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Обращение к директорам бастующих белорусских предприятий
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Сообщество Жизнь в Беларуси
Иван
Обращение к директорам бастующих белорусских предприятий
(1 фото + 1 видео)
Автор:
Иван
18 августа 2020 11:20
Сообщество :
Жизнь в Беларуси
Метки:
Спиридон Палыч
белоруссия
забастовки
приватизаци
1720
1
1
Интересно девки пляшут !
0
Источник:
Спиридон Палыч жжёт правду-матку
Источник:
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Метки:
Спиридон Палыч
белоруссия
забастовки
приватизаци
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комментариев
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159
Jānītis
11 часов назад
Будет как в Латвии - ни заводов, ни фабрик, ни сельского хозяйства. Народ вынужден уезжать на заработки в другие страны и там оседать. В ЕС наше нафиг никому не надо, а Россия из-за политики наших дегенератов и идиотских санкций не особо-то с нами и торгует.
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Ослик Иа на позитиве
Час назад
Народ ждет перемен!!! Они ожидают лучшего. Пусть идут с миром и время всех рассудит.
1
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751
korsar
4 часа назад
и появится новый вид гастарбайтеров
5
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5010_BIRD
6 часов назад
Говорит почти правильно, НО! Директора не призывают людей выходить! Они призывают вернутся на свои рабочие мести и работать. Они вполне понимают чем обернутся забастовки, простой предприятий и срыв котрактов. И, кстати, у директоров нет никаких иллюзий по поводу что они приберут предприятия в свою собственность. После "майдана" туда поставят или своих нужных людей или предприятия скупит российский или западный олигархат.
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7k
беларусачка
5010_BIRD
5 часов назад
Так уже кукловоды предлагают директоров не назначать а выбирать.Ну а что,президент-домохозяйка,директор -слесарь или шахтер.Всё логично.
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Владимир Теленков
беларусачка
59 минут назад
А что плохо если директора будут выбирать? В СССР депутатов выбирали из трудовых коллективов, и это были слесаря, токари, комбайнеры. Директор - это такая же должность как и любая другая, с известной долей ответственности.
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беларусачка
Владимир Теленков
15 минут назад
Вы забыли добавить,что слесарь должен был быть членом КПСС.Дальше сами найдите аналогию.
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Комментарий удален. Причина: оскорбления пользователей сайта
4k
KааPut
9 часов назад
Мы юские не обманываем друг друга.
-42
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27k
Кот Баюн
KааPut
7 часов назад
а по существу есть что сказать, а Кастрюля? он что не так что-то говорит?
13
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
4k
KааPut
Кот Баюн
7 часов назад
Ватник, балалайка, медведь, гитлер капут. майдан плохо путин хоросе
-20
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15k
Robin Hood
9 часов назад
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95
freshmaniac
9 часов назад
тоесть вы говорите, что одни олигархи сменят других. А почему нужно оставлять все тем, кто у кормушки теперь? Ну и похер на них. Оукашенко гоните в шею и ничего не бойтесь. Простому рабочему так и так на заводе трудится придется. Что впринципе для него поменяется. А ничего. Производственные мощности будут либо подхвачены, либо перераспределены, но не уничножены. Эта байка что типа бойтесь все развалится. Оставьте как есть. Это чисто тема Пути и других стран третьего мира. Даже фильм к этой теме про декабристов навранный перевранный сняли. Тьфу.
-43
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24k
labuda.blog
freshmaniac
9 часов назад
При чём тут олигархи? Белоруссию втянут в асоциацию с ЕС, крупные предприятия заставят закрыть - дабы не создавать конкуренцию! Спросите у прибалтов и украинцев - они раньше тоже не верили!
20
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1k
Bart_S
freshmaniac
9 часов назад
Да, байка.. Мотор сич и Южмаш не дадут соврать.
23
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Игорь
freshmaniac
9 часов назад
дурачек, ты этот свой бред расскажи бывшим рабочим допустим Владимирского тракторного завода или ЗИЛА
18
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Игорь
8 часов назад
или Орджоникидзе, Красного пролетария, Серпа и Молота и др.
16
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7k
беларусачка
freshmaniac
5 часов назад
Каждый пятый не нужен.Но их держали на госпредприятиях ,потому что Беларусь социальное государство,людям нужно за что то жить.Предпочли бастовать,это их выбор.Ни капли не жалко
6
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13k
Максим
10 часов назад
россия1 тебе правду скажет
по мнению тупорылых русских, не станет президента исчезнет страна, испарятса заводы.насколько же вы тупорылые,
-57
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9 ответов
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13k
Максим
pilot66
9 часов назад
для ваты, смена президента, то страна исчезнит, испарятса заводы,
-43
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2k
Пополь Вух
Максим
9 часов назад
Сразу видно, русский язык у тебя не родной, тупорылый Максимка.
10
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27k
Кот Баюн
Максим
7 часов назад
хохлядь исчезни
7
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27k
Кот Баюн
Максим
7 часов назад
тупорылый тут только ты и тебе подобные русофобы безмозглые.
6
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538
Replicant
pilot66
5 часов назад
Уважаемый,аплодирую стоя!!!
5
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477
Злодей
11 часов назад
Думаю,что сами белорусы давно бы уже хотели влиться в РФ и забыть как страшный сон все эти лукашенки и прочее. Чтобы иметь общий рынок,общее производство,всё общее. Обычным белорусам от этого станет только легче. Вот только правящая верхушка не желает терять всю полноту власти и становиться каким то так губернатором белорусской области, которого президент снимет в 5 минут. Всё, в это только всё и упирается.
5
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Frank Borman
11 часов назад
Спиридон все правильно сказал. Как говорится, только из уст младенца, пьяного и грека можно услышать правду.
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Albert GER
Frank Borman
10 часов назад
ну это всё меняет - если он еще и бухой, это самое правдивое шо может быть в мире.
греки вообще-то самая брехливая нация после османов.
им цель жизни кого нибудь кинуть, тогда щастъе на пару часов.
деньги пробухать, станцевать сиртаки и снова лохов искать.
пс: видео не смотрел. мне пофиг шо оно там творится. угораю просто.
1
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Lelik
Albert GER
8 часов назад
Жителям Трои следовало бы вывесить на воротах головы Париса и Елены и всё бы тихо было
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Albert GER
Lelik
8 часов назад
ну или халявных коней не брать...
но так не можно - это ж халява!
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Алексей Куликов
Albert GER
7 часов назад
Турки - это смесь греков и тюрок.
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Lelik
Albert GER
7 часов назад
Да, халява губит даже кошек))))
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Иван Акимов
11 часов назад
Бульбоиды! Посмотрите на укропию! Все предприятия которые работали с Россией обанкротились и практически исчезли! Потому что укропские товары нахрен не нужны евросоюзу. Вы того же хотите?
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−8
Till Lindemann
Иван Акимов
10 часов назад
Так, чисто уточнить, назовите 5 обанкротившихся предприятий...
-35
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an-bask
Till Lindemann
9 часов назад
1.«Киевский завод безалкогольных напитков Росинка“ -Завод признали банкротом и начали процесс ликвидации еще в 2016 году из-за претензий кредиторов.
2.Львовсельмаш.- В январе 2011 года общая численность работников завода составляла 41 человек. В июне 2013 года в ходе проверке завода сотрудниками прокуратуры было выявлено необеспечение руководством завода надлежащих условий хранения материальных ценностей государственного мобилизационного резерва Украины на сумму 460 тыс. гривен, в результате этих действий государству был нанесён ущерб, а на завод наложили штраф в размере 480 тыс. гривен.В 2015 году шестнадцать жилых зданий завода были переданы в коммунальную собственность.
3. 1 июня 2020. Украинское предприятие ракетно-космической отрасли «Южмаш» находится в глубоком кризисе из-за отсутствия госзаказов, заявил генеральный директор предприятия Сергей Войт.
«Главная проблема – отсутствие госзаказа. «Южмаш» никогда не участвовал в реализации государственных программ в сфере промышленной политики. Мы можем работать везде, даже в атомной промышленности, но мы туда не попали. Мы не являемся исполнителями государственного оборонного заказа. С 2014 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, мы не получили ни одного оборонного заказа», – сказал он в интервью
4.«Антонов» После прекращения Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой на украинском предприятии закончился запас российских комплектующих, а в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины. Завод выживал только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники. Предприятия пыталось заманить новых инвесторов и заказчиков, говорило о желании строить самолеты в кооперации с американцами, китайцами, да с кем угодно. Но китайцам нужны были только чертежи и интеллектуальная собственность, а американцы и вовсе оказались к заводу равнодушны. Правительство Украины окончательно ликвидировало легендарный концерн «Антонов» формально в связи с переходом его в состав «Укроборонпрома». Однако, не исключено, что это лишь позволит спрятать неминуемую кончину завода.
5. Николаевский судостроительный завод. После госпереворота в 2014 году ко дну пошел и последний из могикан. Уволенный не так давно глава «Укроборонпрома» (куда входит Николаевский судостроительный завод), Роман Романов ранее без прикрас объяснил причину огромных долгов по зарплате на заводе: это отсутствие заказов уже более десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера. Смешно, но вместо крейсеров и фрегатов на Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено производство печек-буржеек для ВС Украины. Финансовые проблемы привели к тому, что в октябре 2017 года завод остановил работу из-за прекращения финансирования.
6.Кременчугский сталелитейный в числе первых, кто остановил работу. Причина остановки завода проста. Треть продукции выпускалась для продажи на рынках СНГ. Однако этого рынка с 2014 года не стало, и производство в тот год сразу упало почти в шесть раз, а затем объявили и о банкротстве.
7. Азовмаш . В 2014-2016 годах финансовое состояние холдинга значительно ухудшилось. Долги по зарплате росли, с кредиторы требовали возврата заемов, а платить было нечем. В итоге в холдинге начали происходить странные вещи: самые закредитованные компании банкротятся, а в рамках реструктуризации долгов начинаются долгие судебные процессы, чтобы не платить.
8.Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в 2014 на заводе было выпущено 13 тыс. машин, а в 2015 году меньше 4 тыс. штук. Для предприятия мощностью 150 тыс. авто в год это означает многомиллионные убытки. В 2017 году завод собрал всего 1,6 тыс. машин. Долги по кредитам растут, а продажи и производство падают.
9. Кременчугский автосборочный завод
Еще один автозавод, на котором собиралось ежегодно около 10 тыс. автомобили российских брендов ГАЗ, ВАЗ и УАЗ, а также иностранные машины (SsangYong и другие), прекратил работу еще летом 2014 года.
10. Ну и о хорошем.
Одесский припортовый завод. 2017-2018
В этот промежуток времени АО «ОПЗ» работало нестабильно, с остановками производственных мощностей.
2019
В начале августа, после 15 месяцев простоя, АО «ОПЗ» возобновило работу.
Хватит?
30
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Кот Баюн
Till Lindemann
7 часов назад
а толку долбойобу типа тебя что-то разъяснять... ты же клоун
7
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DarkMan666
an-bask
5 часов назад
Справедливости ради расскажу про Николаев так как это моя историческая родина. В Николаеве было 3 отдельных огромных верфи:
1. Черноморский Судостроительный Завод - самый большой и мощный завод. Именно на этом заводе был построен, а потом продан Китаю последний Советский авианосец "Варяг". Это был город в городе с полностью самостоятельной инфраструктурой, сотнями тысяч работников, собственными институтами и ПТУ. Чтобы понять масштабы - на этом заводе каждый месяц на воду спускали 1 траулер-рыбзавод (судно с производством полного цыкла от вылова до производства конечной продукции, такой как консерва, к примеру). Это было, так сказать, массовое, конвеерное производство. Кроме этого были еще и постоянные спец проекты, от судов-разведчиков морских шельфов до, собственно венца инженерной мысли своего времени - атомного авианосца "Варяг". Этот монстр не пережил развала союза. Да, официально он банкрот с 2014, но реально к концу 90-х там уже производили не корабли, а мусорные контейнеры, тележки-кравчучки, и всякую мелкую дребедень. Ремонты судов, правда, спасали сильно. Но новых судов там уже не строили.
2. То что сейчас называют "Николаевский Судостроительный Завод" пока я был там, называлось "Завод имени 61 Коммунара". Второй по величине судостроительный завод в городе. Занимался в основном рефрижираторами и военными кораблями поменьше. После 90-х жил за счет гос заказов, в частности, строил 2 брата-близнеца ракетный крейсер "Москва" (передан ВМС РФ в 1999 году) и нынешний флагман ВМС Украины, ракетный крейсер "Украина", так никогда и не покинувший стапеля. Собственно весь завод на данный момент (прям вот на данный не знаю, но думаю что за последние 10 лет мало что изменилось) и состоит из персонала бесконечно обслуживающего ракетный крейсер "Украина" чтоб тот хоть как-то на плаву держался.
3. Завод "Океан". Самый маленький и не военный завод Николаева. Специализировался на всякого рода сухогрузах. В 90-е был продан какому-то Европейскому холдингу, с тех пор так и переходит от одного "счастливого собственника" к другому. Вроде как даже чет там строили небольшое, во всяком случае худо-бедно завод все таки работает.
Это я к чему. Это я к тому что померло судостроение в Николаеве лет за 10 до революции. То что сейчас там происходит - танцы на костях.
9
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Alex
11 часов назад
Ну все верно. У нас та же фигня была в 90-е. Когда военные заводы покупали за копейки и банкротили
26
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632
gizmo gizmo
11 часов назад
как бы, что будет в РБ - дело там проживающих... но ОЧЕНЬ, ОЧЕНЬ жаль если сольются по образу незалежной... такое ощущение что каждая советская республика (не одна РБ) своих "90-х" выхватить должна.... очень жаль...
7
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12k
Габит Калыков
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11 часов назад
В том-то и дело, что если майдан сработает, то от проживающих ничего не будет зависеть. Белорусы очень хотят наступить на грабли.
12
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gizmo gizmo
Габит Калыков
11 часов назад
никаких граблей они не хотят. Езжу туда часто в командировки... Приветливые, приятные, добрые люди... с деньгами в стране - не богато... да, наверное воруют на верхах, как и везде, да , денег меньше чем в России... Но производства живы, выпускаю продукцию, как не крути - востребованную, хоть и в РФ по большей части.. чисто, красиво... Просто они не знают что может быть значительно, значительно хуже.... а вот значительно лучше, при всех данных, это врядли... ну, не считая тех кто сливки снимет и сматает из страны
13
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12k
Габит Калыков
gizmo gizmo
11 часов назад
Уж от кого, а от работников заводов этого не ожидал.
9
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1k
Алек Сандр
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11 часов назад
Белорусская продукция "востребована" в России только лишь потому, что производится с использованием дешёвой энергии и сырья, поставляемых из России. Это и нефть для производства бензина/солярки для с/х производителей, и электроэнергия, выработанная на ГРЭС с применением дешёвого российского газа. Также эта продукция "востребована" потому, что "так надо, патамушта брацья!". А если не братья, то и не нужна будет эта продукция в России - свою научились производить и качественно, и в нужных количествах. Просто не доходит пока до некоторых "знакокачественных", что Россия без них сможет, а они без России - полюбому или с огромными минусами, или вообще нет, вопрос только времени.
17
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Вит Вит
gizmo gizmo
9 часов назад
Хохлы то 90-е аж два раза выхватили)))
3
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Хельги
12 часов назад
Ну... Повторение мать учения. И так, чем же кончится победа змагаров в Белоруссии с тчки зрения интересов России.
1) Работники МТЗ и прочих заводов Белоруссии окажутся безработными
2) деиндустриализация по принципу революции гидотности или майдановскому принципу даст проседание ввп на 10 млрд долларов, эти 10 млрд - окажутся в России в новых заводах которые заместят выпавшие заводы РБ на Российском рынке.
3) появление соответствующего количества высокооплачиваемых индустриальных рабочих мест в РФ
Т.е. произойдет ве точно так же как с Николаевской верфью, АНТК Антонова, МоторСичь, ХТЗ, ХАЗ и т.д.
4) волна русских эмигрантов из РБ в Россию, так как:
а) обрушится уровень жизни
б) змагары обязательно начнут тотальную коренезацию - обезруссивание РФ, соросята по другому не умеют, а это влечет за собой потерю культуры и скатывание в каменный - селюковский век.
пункт 4 хорош тем, что решает вопросы демографии в России.
5) произойдет сбрасывание РБ с бюджета России - дотации естественно змагарам ни кто давать не будет, что автоматом увеличит доходную часть России где то еще на 12-17 млрд долларов.
Как то так.
Еще очень выиграет Польша - часть населения рванет работать батраками туда опустив доход хохло батраков ниже плинтуса.
Единственная не удобность для России это конечно трубопровод Дружба и транспортный коридор с ЕС. Но это думаю вопросы решаемые.
Интересно, змагары и майдауны - это понятно, работа у них такая, а вот работяги - они готовы к веселью? К ЖКХ х 20, к реальной ударной деиндустриализации, к героям - бандитам на улицах и т.д.?
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−40
Pavel Manchuk
12 часов назад
Россия1?? Вы на приколе?? Кто в 2к20 смотрит этот высер?? Для кого этот пост?? Ах ну да, сейчас набегут аналитики))) Я повторю, это не ваше чертово дело, что там и как делают! Вы за свою страну лучше подумайте!!
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6 ответов
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Габит Калыков
Pavel Manchuk
11 часов назад
Да ладно, наступайте на грабли, раз так хотите!
9
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Яромиръ
Pavel Manchuk
11 часов назад
...и ты за печеньку, хряк серешь, на жри, коли опять голодный
6
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Олег
Pavel Manchuk
11 часов назад
Сильно утрирую,но попытаюсь объяснить.Например твои соседи с которыми много лет были нормальные отношения начали скандалить,орать по ночам, устраивать драки,тебе это понравится?Так что высер скинул ты.
13
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ezhik
Яромиръ
11 часов назад
-9
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27k
Кот Баюн
Pavel Manchuk
7 часов назад
это ты на приколе, причем подсел уже давно, клоун
2
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350
Добрыня
12 часов назад
Не, ну правильно мужик говорит-то.
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греки вообще-то самая брехливая нация после османов.
им цель жизни кого нибудь кинуть, тогда щастъе на пару часов.
деньги пробухать, станцевать сиртаки и снова лохов искать.
пс: видео не смотрел. мне пофиг шо оно там творится. угораю просто.
но так не можно - это ж халява!
2.Львовсельмаш.- В январе 2011 года общая численность работников завода составляла 41 человек. В июне 2013 года в ходе проверке завода сотрудниками прокуратуры было выявлено необеспечение руководством завода надлежащих условий хранения материальных ценностей государственного мобилизационного резерва Украины на сумму 460 тыс. гривен, в результате этих действий государству был нанесён ущерб, а на завод наложили штраф в размере 480 тыс. гривен.В 2015 году шестнадцать жилых зданий завода были переданы в коммунальную собственность.
3. 1 июня 2020. Украинское предприятие ракетно-космической отрасли «Южмаш» находится в глубоком кризисе из-за отсутствия госзаказов, заявил генеральный директор предприятия Сергей Войт.
«Главная проблема – отсутствие госзаказа. «Южмаш» никогда не участвовал в реализации государственных программ в сфере промышленной политики. Мы можем работать везде, даже в атомной промышленности, но мы туда не попали. Мы не являемся исполнителями государственного оборонного заказа. С 2014 года и до сегодняшнего дня, к сожалению, мы не получили ни одного оборонного заказа», – сказал он в интервью
4.«Антонов» После прекращения Киевом военно-технического сотрудничества с Москвой на украинском предприятии закончился запас российских комплектующих, а в 2016 году завод не выпустил ни одной новой машины. Завод выживал только за счет ремонта и модернизации подержанной авиатехники. Предприятия пыталось заманить новых инвесторов и заказчиков, говорило о желании строить самолеты в кооперации с американцами, китайцами, да с кем угодно. Но китайцам нужны были только чертежи и интеллектуальная собственность, а американцы и вовсе оказались к заводу равнодушны. Правительство Украины окончательно ликвидировало легендарный концерн «Антонов» формально в связи с переходом его в состав «Укроборонпрома». Однако, не исключено, что это лишь позволит спрятать неминуемую кончину завода.
5. Николаевский судостроительный завод. После госпереворота в 2014 году ко дну пошел и последний из могикан. Уволенный не так давно глава «Укроборонпрома» (куда входит Николаевский судостроительный завод), Роман Романов ранее без прикрас объяснил причину огромных долгов по зарплате на заводе: это отсутствие заказов уже более десяти лет и отлучение ресурсов на финансирование крейсера. Смешно, но вместо крейсеров и фрегатов на Николаевском судостроительном заводе в последнее время было освоено производство печек-буржеек для ВС Украины. Финансовые проблемы привели к тому, что в октябре 2017 года завод остановил работу из-за прекращения финансирования.
6.Кременчугский сталелитейный в числе первых, кто остановил работу. Причина остановки завода проста. Треть продукции выпускалась для продажи на рынках СНГ. Однако этого рынка с 2014 года не стало, и производство в тот год сразу упало почти в шесть раз, а затем объявили и о банкротстве.
7. Азовмаш . В 2014-2016 годах финансовое состояние холдинга значительно ухудшилось. Долги по зарплате росли, с кредиторы требовали возврата заемов, а платить было нечем. В итоге в холдинге начали происходить странные вещи: самые закредитованные компании банкротятся, а в рамках реструктуризации долгов начинаются долгие судебные процессы, чтобы не платить.
8.Запорожский автомобильный завод (ЗАЗ) в 2014 на заводе было выпущено 13 тыс. машин, а в 2015 году меньше 4 тыс. штук. Для предприятия мощностью 150 тыс. авто в год это означает многомиллионные убытки. В 2017 году завод собрал всего 1,6 тыс. машин. Долги по кредитам растут, а продажи и производство падают.
9. Кременчугский автосборочный завод
Еще один автозавод, на котором собиралось ежегодно около 10 тыс. автомобили российских брендов ГАЗ, ВАЗ и УАЗ, а также иностранные машины (SsangYong и другие), прекратил работу еще летом 2014 года.
10. Ну и о хорошем. Одесский припортовый завод. 2017-2018
В этот промежуток времени АО «ОПЗ» работало нестабильно, с остановками производственных мощностей.
2019
В начале августа, после 15 месяцев простоя, АО «ОПЗ» возобновило работу.
Хватит?
1. Черноморский Судостроительный Завод - самый большой и мощный завод. Именно на этом заводе был построен, а потом продан Китаю последний Советский авианосец "Варяг". Это был город в городе с полностью самостоятельной инфраструктурой, сотнями тысяч работников, собственными институтами и ПТУ. Чтобы понять масштабы - на этом заводе каждый месяц на воду спускали 1 траулер-рыбзавод (судно с производством полного цыкла от вылова до производства конечной продукции, такой как консерва, к примеру). Это было, так сказать, массовое, конвеерное производство. Кроме этого были еще и постоянные спец проекты, от судов-разведчиков морских шельфов до, собственно венца инженерной мысли своего времени - атомного авианосца "Варяг". Этот монстр не пережил развала союза. Да, официально он банкрот с 2014, но реально к концу 90-х там уже производили не корабли, а мусорные контейнеры, тележки-кравчучки, и всякую мелкую дребедень. Ремонты судов, правда, спасали сильно. Но новых судов там уже не строили.
2. То что сейчас называют "Николаевский Судостроительный Завод" пока я был там, называлось "Завод имени 61 Коммунара". Второй по величине судостроительный завод в городе. Занимался в основном рефрижираторами и военными кораблями поменьше. После 90-х жил за счет гос заказов, в частности, строил 2 брата-близнеца ракетный крейсер "Москва" (передан ВМС РФ в 1999 году) и нынешний флагман ВМС Украины, ракетный крейсер "Украина", так никогда и не покинувший стапеля. Собственно весь завод на данный момент (прям вот на данный не знаю, но думаю что за последние 10 лет мало что изменилось) и состоит из персонала бесконечно обслуживающего ракетный крейсер "Украина" чтоб тот хоть как-то на плаву держался.
3. Завод "Океан". Самый маленький и не военный завод Николаева. Специализировался на всякого рода сухогрузах. В 90-е был продан какому-то Европейскому холдингу, с тех пор так и переходит от одного "счастливого собственника" к другому. Вроде как даже чет там строили небольшое, во всяком случае худо-бедно завод все таки работает.
Это я к чему. Это я к тому что померло судостроение в Николаеве лет за 10 до революции. То что сейчас там происходит - танцы на костях.
1) Работники МТЗ и прочих заводов Белоруссии окажутся безработными
2) деиндустриализация по принципу революции гидотности или майдановскому принципу даст проседание ввп на 10 млрд долларов, эти 10 млрд - окажутся в России в новых заводах которые заместят выпавшие заводы РБ на Российском рынке.
3) появление соответствующего количества высокооплачиваемых индустриальных рабочих мест в РФ
Т.е. произойдет ве точно так же как с Николаевской верфью, АНТК Антонова, МоторСичь, ХТЗ, ХАЗ и т.д.
4) волна русских эмигрантов из РБ в Россию, так как:
а) обрушится уровень жизни
б) змагары обязательно начнут тотальную коренезацию - обезруссивание РФ, соросята по другому не умеют, а это влечет за собой потерю культуры и скатывание в каменный - селюковский век.
пункт 4 хорош тем, что решает вопросы демографии в России.
5) произойдет сбрасывание РБ с бюджета России - дотации естественно змагарам ни кто давать не будет, что автоматом увеличит доходную часть России где то еще на 12-17 млрд долларов.
Как то так.
Еще очень выиграет Польша - часть населения рванет работать батраками туда опустив доход хохло батраков ниже плинтуса.
Единственная не удобность для России это конечно трубопровод Дружба и транспортный коридор с ЕС. Но это думаю вопросы решаемые.
Интересно, змагары и майдауны - это понятно, работа у них такая, а вот работяги - они готовы к веселью? К ЖКХ х 20, к реальной ударной деиндустриализации, к героям - бандитам на улицах и т.д.?