Битва за сердце Сирии. Звезда Героя за секретную битву

Спасение с неба



Офицеры спецназа в один голос утверждают: Денис Портнягин действовал не только грамотно, но и предельно хладнокровно, строго по заветам боевой подготовки. В результате грамотной боевой работы он смог сделать главное — выиграл время. Через час на небольшую полосу земли между ранеными спецназовцами, зажавшими гранаты на случай появления противника, и боевиками обрушился артиллерийский налёт. Его, как выяснилось позднее, вызвал сам Портнягин, хорошо понимавший шансы одного человека против 40 боевиков. За короткое время между обстрелом позиций к месту боя подошла ещё одна группа спецназа с тяжёлым вооружением и двумя БТР. Большими калибрами боевиков "прижали" к земле, после чего началась эвакуация раненых товарищей из группы Портнягина.

Ещё через десять минут над местом бойни появились два штурмовика Су-25, дежуривших в небе соседнего квадрата. Понимая бесполезность борьбы и содрогаясь под ударами подкрепления, террористы бросили раненых и убитых и что есть сил ринулись бежать. Никто из боевой группы, в том числе и сам Портнягин, в тот день не погиб.



Бой за высоту



Зачистка поля боя показала: Денис Портнягин в одиночку (другие источники утверждают, что с помощью артиллерийского удара) "перемолол" три волны атакующих и уничтожил 14 человек. За уникальный (во всех смыслах) бой 28 декабря того же года ефрейтор Портнягин был награждён медалью "Золотая звезда" и званием Героя России. Награждение героя проводил лично президент России Владимир Путин, которому доложили все обстоятельства тяжелейшего боя.



Но звезда Героя и уважение среди коллег не единственное, что получил Портнягин. Через два дня, 18 августа 2017 года, сирийская армия при поддержке ВКС России завершила окружение боевиков у города Акерабат. Стратегическая высота, на которую спецназ не дал проникнуть вооружённым до зубов террористам, позволила замкнуть кольцо окружения, и акерабатская группировка боевиков, как и планировалось, оказалась в "котле". К началу сентября 2017 года "акерабатский котёл" (или, как его называют военные, "акерабатский карман") был полностью зачищен от боевиков, значительная часть Сирии, где жили сотни тысяч мирных граждан, оказалась полностью освобождена от террористов. И хотя операцию по освобождению Акерабата называют "рядовой операцией" этой войны, её реальная важность и ценность гораздо выше, чем было принято считать.



Что касается самого Портнягина, то, по информации из открытых источников, он продолжает службу в Силах специальных операций и по сей день.



@ Сергей Андреев