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Битва за сердце Сирии. Звезда Героя за секретную битву

Битва за сердце Сирии. Звезда Героя за секретную битву (7 фото)

Автор:
17 августа 2020 18:38
Метки: Денис Портнягин   герой россии   сирия   
1942
7
Как один спецназовец отбился от сорока террористов и спас от смерти сирийский город. Детали этого сражения долгое время держались в секрете.

Источник:

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Метки: Денис Портнягин   герой россии   сирия   
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30  комментариев
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5k
albedo День назад
Блин, какая мразь минусы ставит.
Наводит на мысль:
Блин, какая мразь минусы ставит. Наводит на мысль:
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64k
Пётровыч 4 часа назад
Помню репортаж ANNA news про этот бой, уже тогда возмутило то, что сирийцы отступили.
Бой он вёл не один, раненые тоже вели бой, но он взял командование на себя и бойцы отбили 3 атаки, как тут пишут, тогда говорили, что атаки было 4, значит атаки было 2, что тоже много. А вот трупов в тот раз было больше 100, сейчас 14. Это объясняется вбросом для деморализации противника, так все делают.
Боец в любом случае заслужит честь и награду!
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2k
jazzz 14 часов назад
Гвозди б делать из этих людей:
Крепче б не было в мире гвоздей.
Автор: Н. С. Тихонов "Баллада о гвоздях"
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231
PeaceDuke 14 часов назад
I odin v pole voin,esli eto RUSSKII!
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8
Monher 16 часов назад
Здоровья и долгих лет, тебе герой!
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20k
Ваня 16 часов назад
работайте братья...
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4k
Бу 23 часа назад
Дай бог здоровья всем нашим войнам
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364
dustin Бу 21 час назад
Не позорьте наших воИнов своей безграмотностью. Вы сейчас пожелали здоровья не бойцам, а войнам, в которых они участие принимали. Может хоть это пояснение Вас заставит понять разницу? А парень молодец, настоящий воин. Честь и слава!
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455
vasia_pupkin 24 часа назад
в 28 лет всего лишь ефрейтор? он что в 27 лет служить начал? как так-то?
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2k
Aristarx День назад
Сержанта-то хоть дайте! А то как-то неловко с таким боевым опытом в ефрейторах.
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26k
Сталин подтвердил бы!! День назад
Навальный про это не напишет!!!
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169k
NAZARETH День назад
Братан , я смотрю у тебя тоже ""поклонников"" хватает. Минусуют не за текст , за имя.
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169k
NAZARETH Северное сияние День назад
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179k
Северное сияние Автор поста NAZARETH День назад
Кому из наших принципиально важна большая карма, готовь по-товарищески подарить свой аккаунт. Служу КГБ и лично Путину

Только Грише Лаптеву ни гу-гу


Пы.Сы: Через 5 минут в ТП будет донос:
- А-а-а-а-а-а-а-а-а, NAZARETH и Северное сияние акки раздают...Накажите обоих
Расстреляйте 3 раза, заберите талоны на ежей и выпишите вечный бан.
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169k
NAZARETH Северное сияние День назад
Жаловаться они уж точно умеют. Меня за грубость к ним несколько раз банили. Я теперь стараюсь как-то вежлевей разговаривать
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179k
Северное сияние Автор поста NAZARETH День назад
Братан, ты товар штучный. Эксклюзив Фишек. Не ширпотреб. До тебя только TainT ( классный, кстати, автор ) был таким же. Увы, видать задолбали его тролли и шелупонь фишкинская, ушёл он с сайта. А жаль...
Но ты гордо поднял его упавшее знамя, и продолжаешь правое дело. Верной дорогой идёшь, товарищ

А баны...Что баны? Что мёртвому припарка. Ты и сам человек умный и не надо тебе объяснять, что баны заканчиваются рано или поздно.
Пущай мелкие пакостники тешат своё самолюбие и мнимое "влияние"...Вот только нам-то по-прежнему пофиг

Пы.Сы: Вежливость быдло и утырки, в силу скудоумия ума принимают за слабость. Мочить их надо словом и аргументами. Разговаривать их же языком.
А слюни-сопли пусть им в ТП вытирают и успокаивают. Там тоже своя игра идёт. Иногда мне понятная, но чаще непонятная совсем.
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9k
Яромиръ Северное сияние День назад
...да чё там!
Ссылка www.youtube.com
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169k
NAZARETH День назад
ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ !!!
ЧЕСТЬ И СЛАВА ГЕРОЮ !!!
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27k
Alex День назад
Мужик!
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16k
_Tango_ День назад
Мужик, герой, тут без сомнений. Но рассказ странный

1. Если вначале был огневой налет - что мешало повторить? И не лезть дуром на неподавленный пулемет? Аж три волны, судя по рассказу. Во весь рост видимо, под "Полет валькирий"

2. Если связи не было с артиллерией, либо не догадались - то что это за "хорошо обученные и тренированные головорезы"?

3. В общем как я понимаю, проправительственные немытики, при первой же атаке драпанули что есть мочи, оставив союзников, то есть группу нашего спецназа, воевать один на один с такими же немытиками. Подготовка что у тех, что у других примерно одинакова, то есть никакая, просто у террористов был вдоволь вкачан главный морализатор - наркота, вот они и перли на очереди ефрейтора. Ну и естественно по одному они не ходят, а древние "калаши" исправно стреляют, поэтому как мужик один это все выдержал - хз. Одно слово - Герой.
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38k
SAndre День назад
и целых 7 педерастов, что ссыкуют сами повоевать, а ставят минусы тем, кто действительно герой
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367
Павел День назад
Такой молодой, а уже ефрейтор...
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71k
Обходчик. День назад
Автор еще раз только нормальными словами..
Автор еще раз только нормальными словами..
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