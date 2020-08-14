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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (36 фото + 2 видео)

Автор:
14 августа 2020 12:47
Метки: комментарии   политика   юмор   
4088
36
2
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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63  комментария
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169k
NAZARETH Автор поста 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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12k
MedOFFo 3 дня назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
MedOFFo 3 дня назад
На видео запечатлена смерть того самого "самоподорвавшегося"...
На видео запечатлена смерть того самого "самоподорвавшегося"...
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12k
MedOFFo 3 дня назад
Политические комментарии из инета
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7k
Feeling Good 3 дня назад
Спиваков! бли аааааа дь.

мельпомена жрёт какой-то препарат, что ли?

"ахеджакнутин" какой-нибудь? что не так с этим людьми, етить их в душу...
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−183
Фуги 4 дня назад
Нэ лэзэт?
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603
Go 4 дня назад
Смотрю на все это в Белоруссии и прям хочется выйти на улицу, вдохнуть полной грудью и запеть "Ще не вмееерла Украина...!!!" (Сарказм)
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20k
Е-Лена 4 дня назад
Щас увидела - люди вернулись в Россию.
Щас увидела - люди вернулись в Россию.
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229
Shekhar Kapur 4 дня назад
Автор, я Вас благодарю.
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2k
Гур 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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169k
NAZARETH Автор поста Гур 4 дня назад
У нас длинные руки...
У нас длинные руки...
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1k
VVP предводитель дворянства! 4 дня назад
Это явно была шутка...
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128
Витюшка 4 дня назад
Вот к чему призывают в Белоруссии. Инста просто пестрит такими фртками
Вот к чему призывают в Белоруссии. Инста просто пестрит такими фртками
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836
Виталий Витюшка 4 дня назад
Мы еще младенцев жрем. Какие ВЫ бараны, соседи, когда ведетесь на эту чушь. У нас нет такого. И не будет. При чем тут семьи? За все зверства будут отвечать те кто в машины садиться.
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128
Витюшка Виталий 4 дня назад
барана ты в зеркале видишь
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4k
Мухамедов Александр Ашурович 4 дня назад
какой хороший пост.
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169k
NAZARETH Автор поста Мухамедов Александр Ашурович 4 дня назад
Благодарю...
Благодарю...
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5k
ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
это не просто другое, понимать надо. это ваще отдельная вселенная, но остальным туда неззя, оттуда можно только письма с озабоченностями получать и уведомления о санкциях :)

это не просто другое, понимать надо. это ваще отдельная вселенная, но остальным туда неззя, оттуда можно только письма с озабоченностями получать и уведомления о санкциях :)
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8k
Bill ALFIE 4 дня назад
Комментарий к фото
13 мая 1985 года полиция сбросила бомбу на живой квартал во время операции по захвату членов афтоамериканской группировки MOVE. В результате пожара был уничтожен 61 дом
13 мая 1985 года полиция сбросила бомбу на живой квартал во время операции по захвату членов афтоамериканской группировки MOVE. В результате пожара был уничтожен 61 дом
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7k
Feeling Good Bill 3 дня назад
Комментарий к фото
"13 мая 1985 года полиция сбросила бомбу на жилой квартал..." -- в принципе эстонцы уже должны были проснуться и выступить с осуждением.
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3k
евгений 4 дня назад
Вышлите им уже картинку посовременней. Пусть хоть технику нашу новую рекламируют.
Вышлите им уже картинку посовременней. Пусть хоть технику нашу новую рекламируют.
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169k
NAZARETH Автор поста евгений 4 дня назад
Откуда она может взяться ? Россия же ничего не производит...
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3k
Вадим NAZARETH 4 дня назад
От СССР осталось
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1k
VVP Вадим 4 дня назад
Потому и просят что-то посовременнее.
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3k
евгений 4 дня назад
Камаз?
Камаз?
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3k
Сергей 4 дня назад
За что боролись то и получили. Карма она такая, всегда возвращается бумерангом.

За что боролись то и получили. Карма она такая, всегда возвращается бумерангом.
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5k
albedo Сергей 4 дня назад
А в это время лидеры Кузбасских профсоюзов строили дачи в подмосковье
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169k
NAZARETH Автор поста albedo 4 дня назад
И не только Кузбасских. Еще и вся Комсомольская ячейка России туда подалась.
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327k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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169k
NAZARETH Автор поста rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
Политические комментарии из инета
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327k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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12k
Александр rusfet 4 дня назад
Простите, а сколько солдат антигитлеровской коалиции (включая Францию), пало в боях за Прагу?
Переписывальщики и.... (цензура не пропустит)
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1k
VVP Александр 4 дня назад
Да...
В боях только за один советский дом в одном из городов (все понимают о чём) пало советских солдат больше, чем американских на всех театрах боевых действий за всю Вторую Мировую войну.

(Солдат фашистской Германии пало тогда примерно в полтора раза больше – они атаковали.)

Но!
Это 1 (ОДИН) дом...

А большинство американцев (их этому не учат; сами по себе, они такие же нормальные и обычные мирные люди) не знают, что их страна совершила единственную в истории атомную бомбардировку мирных городов...
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20k
Е-Лена 4 дня назад
А это - вообще запредельно:

"Сотрудники Белорусской государственной филармонии присоединились к протесту и исполнили «Магутны Божа» Это гимн послевоенной белорусской эмиграции. А написала его в 1943 г. работавшая на нацистов Наталья Арсеньева, жена главного белорусского коллаборациониста, полицая и командира Белорусской краевой обороны Франца Кушеля.
***
Я не могу понять - КАК белорусы смогли забыть и предать своих предков, погибших на той войне?! Конечно - для Бацьки "гэта вайна - не наша" - но всё же парад Бацька проводил в ознаменование победы именно над теми, кому прислуживала "авторка" песни...
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3k
евгений Добрый Алабай 4 дня назад
Они по срут по принципу все равно выгонят
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20k
Е-Лена Максим 4 дня назад
Да. Ещё в 2016 году меня поразило то, что белорусы вышли с портретами Шухевича и прочих пособников нацистов...
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5k
albedo Е-Лена 4 дня назад
Я вообще веселюсь видя "белорусский" флаг - шмат сала с прожилкой мяса.
Это же надо такое выдумать!!!
Я вообще веселюсь видя "белорусский" флаг - шмат сала с прожилкой мяса. Это же надо такое выдумать!!!
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5k
albedo Е-Лена 4 дня назад
А написала его в 1943 г. работавшая на нацистов Наталья Арсеньева, жена главного белорусского коллаборациониста, полицая и командира Белорусской краевой обороны Франца Кушеля.
------------------------
Все они либерасты одинаковы.
А написала его в 1943 г. работавшая на нацистов Наталья Арсеньева, жена главного белорусского коллаборациониста, полицая и командира Белорусской краевой обороны Франца Кушеля. ------------------------ Все они либерасты одинаковы.
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59k
Максим Е-Лена 4 дня назад
ДА и батька на это смотрел сквозь пальцы.. типа показывал Москве.. шантажировал.. Довыепывался.. не тягаться никогда колхознику с политиком уровня Путина (который весь запад вертит на одном месте)
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327k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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3k
евгений rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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327k
rusfet 4 дня назад
Политические комментарии из инета
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12k
Александр rusfet 4 дня назад
А на заднем плане такая группа поддержки... Надеюсь, у каждого "впереди" жена, сестра, мама...
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327k
rusfet Александр 4 дня назад
Это людидлякоторых мы 6ратья.
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339
Вальдемар rusfet 4 дня назад
Скоро в барделях Германии!
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178
Predictor 4 дня назад
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2k
Hellgone Predictor 4 дня назад
Ну еще бы...У нега каждый раз блин инсульт после того как литрик(я полагаю не меньше) в себя зальет..
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169k
NAZARETH Автор поста Hellgone 4 дня назад
Вспомнилось...
Ссылка www.youtube.com
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2k
Hellgone NAZARETH 4 дня назад
Не забывалось.
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NAZARETH

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