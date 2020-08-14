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Опять будут выкапывать Качинского.
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У себя все уже развалили. Нужны новые территории.
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мельпомена жрёт какой-то препарат, что ли?
"ахеджакнутин" какой-нибудь? что не так с этим людьми, етить их в душу...
это не просто другое, понимать надо. это ваще отдельная вселенная, но остальным туда неззя, оттуда можно только письма с озабоченностями получать и уведомления о санкциях :)
За что боролись то и получили. Карма она такая, всегда возвращается бумерангом.
В боях только за один советский дом в одном из городов (все понимают о чём) пало советских солдат больше, чем американских на всех театрах боевых действий за всю Вторую Мировую войну.
(Солдат фашистской Германии пало тогда примерно в полтора раза больше – они атаковали.)
Но!
Это 1 (ОДИН) дом...
А большинство американцев (их этому не учат; сами по себе, они такие же нормальные и обычные мирные люди) не знают, что их страна совершила единственную в истории атомную бомбардировку мирных городов...
"Сотрудники Белорусской государственной филармонии присоединились к протесту и исполнили «Магутны Божа» Это гимн послевоенной белорусской эмиграции. А написала его в 1943 г. работавшая на нацистов Наталья Арсеньева, жена главного белорусского коллаборациониста, полицая и командира Белорусской краевой обороны Франца Кушеля.
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Я не могу понять - КАК белорусы смогли забыть и предать своих предков, погибших на той войне?! Конечно - для Бацьки "гэта вайна - не наша" - но всё же парад Бацька проводил в ознаменование победы именно над теми, кому прислуживала "авторка" песни...
Это же надо такое выдумать!!!
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Все они либерасты одинаковы.