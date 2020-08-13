Никто не ожидал такого от белорусских журналистов

Телеграмм канал ОНТ на пике столкновений упоминал лишь о том, что: «В Лос-Анджелесе горят леса: идет эвакуация населения», «В Японии за неделю 10 человек погибли от аномальной жары», а в Березинском заповеднике «появился музей меда».



СК Беларуси дает информацию о том, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.



Вполне вероятно, что без координаторов не обошлось. Это такой привет от украинских партнеров, которые за мир и свободу в Беларуси, по опыту Украины.