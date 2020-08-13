Никто не ожидал такого от белорусских журналистов

Шедевральные выпуски белорусского телеканала ОНТ о ситуации в стране и внешнем вмешательстве во внутриполитические процессы государства посмотрели уже все. Такому хитросплетению различных теорий заговора завидуют мистификаторы со всего мира.
В течении прошедших дней несколько белорусских журналистов, работающих на государственных телеканалах, объявили о своем увольнении. Ведущий военной программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко объявил об увольнении по собственному желанию.
Политика государственных СМИ в освещении событий разошлась с представлениями ее работников. Не все готовы заниматься подобным, это выпуск новостей на третий день протестов.
Единственное, что появляется о протестах в эфире ОНТ – это видео от правоохранительных структур: там задержали, тут задержали.
Политика государственных СМИ в освещении событий разошлась с представлениями ее работников. Не все готовы заниматься подобным, это выпуск новостей на третий день протестов.
Единственное, что появляется о протестах в эфире ОНТ – это видео от правоохранительных структур: там задержали, тут задержали.
Телеграмм канал ОНТ на пике столкновений упоминал лишь о том, что: «В Лос-Анджелесе горят леса: идет эвакуация населения», «В Японии за неделю 10 человек погибли от аномальной жары», а в Березинском заповеднике «появился музей меда».
СК Беларуси дает информацию о том, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.
Вполне вероятно, что без координаторов не обошлось. Это такой привет от украинских партнеров, которые за мир и свободу в Беларуси, по опыту Украины.
СК Беларуси дает информацию о том, что массовые беспорядки в стране не происходили спонтанно – координировали действия граждан и руководили ими специально обученные лица.
Вполне вероятно, что без координаторов не обошлось. Это такой привет от украинских партнеров, которые за мир и свободу в Беларуси, по опыту Украины.
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Возомнили себя совестью нации.
И на переубедишь никак! Живут в коттеджах, по две машины, работа, отдых и блеют про свободу, которую у них отняли!
Про "четвертую власть" какую-то придумали. А по факты - обычные наемные работники, обязанные озвучивать все, что требует их работодатель.
Которых, в общем-то, на работе никто силой не держит.
Журналисты и газеты это по сути бабки у подьезда\у забора которые сплетни собирают и распространяют.
Вон я по подработке у себя на даче бабулькам помогаю , ну там забор починить и т.п. Час - два и 500 - 1000 рублей.....
Так вот....наслушаешься такого....Чуть ли не инопланетяне у них электрические чайники воруют по ночам)))
И верят же....Друг другу это рассказывают.
Давайте разбираться откуда ноги.
Варианта два:
1. Подстава РФ
2. Попытка снизить активность населения
И есть логика и нет логики.
Это сейчас женщины повыходили.
С мат частью товарищ разберись .
Журнашлюх, как собак бродячих, один ушел, на его место двое прибегут.