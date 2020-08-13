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Никто не ожидал такого от белорусских журналистов

Никто не ожидал такого от белорусских журналистов (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 августа 2020 15:20
Метки: БЕЛОРУСЫ   Митинги   выборы   минск   президент   протесты   
2901
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Шедевральные выпуски белорусского телеканала ОНТ о ситуации в стране и внешнем вмешательстве во внутриполитические процессы государства посмотрели уже все. Такому хитросплетению различных теорий заговора завидуют мистификаторы со всего мира.

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Метки: БЕЛОРУСЫ   Митинги   выборы   минск   президент   протесты   
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87  комментариев
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629
Anna S 5 дней назад
Важно лишь одно - со всей этой оппозиционной швалью белорусским властям следует разбираться жестко. Допустят слабину и страна будет в жесточайшем кризисе, с соответствующими страданиями и лишениями.
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6k
maxim1357 5 дней назад
Есть у меня один "знакомый" оппозиционер. На вопрос: "А чем же тебе лично Путин насолил" - последовал гениальный ответ: "В подъезде насрано, а никто не убирает!" (И я не исключаю, что насрал именно он!) В этом вся суть "оппозиции"
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1k
zenon 5 дней назад
Они дети, куда им до России!
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1k
vagon1 5 дней назад
Ничего. Эти ушли- другие придут.
Возомнили себя совестью нации.
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4k
Сергей 5 дней назад
Вроде бюллетени ещё не утилизированы,что мешает затеять пересчет?это дешевле и безболезнее?или лука не даёт?
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8k
12345678910 5 дней назад
Просто наивные белорусские ребята и девчата с жиру бесятся ,а жаль последний островок социализма и гостов Да пусть скачут , если человек решил на себя руки положить ,ни кто его не переубедит не самоубиваться Пусть безумцы спят в своем безумии , раз этого требует их душа,просто пробуждение будет жестким !
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1k
vagon1 12345678910 5 дней назад
Я в Бресте живу. Просто диву даюсь как быстро люди, мои соседи, напялили кастрюли на головы!
И на переубедишь никак! Живут в коттеджах, по две машины, работа, отдых и блеют про свободу, которую у них отняли!
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8k
12345678910 vagon1 5 дней назад
Самое обидное ,что из за этих скакуасов пострадают нормальные адекватные люди!
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4k
Voldemar Volin 5 дней назад
А журналисты всегда о себе слишком высокого мнения.

Про "четвертую власть" какую-то придумали. А по факты - обычные наемные работники, обязанные озвучивать все, что требует их работодатель.

Которых, в общем-то, на работе никто силой не держит.
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192
worldstreetmusic Voldemar Volin 4 дня назад
Дык)))
Журналисты и газеты это по сути бабки у подьезда\у забора которые сплетни собирают и распространяют.
Вон я по подработке у себя на даче бабулькам помогаю , ну там забор починить и т.п. Час - два и 500 - 1000 рублей.....

Так вот....наслушаешься такого....Чуть ли не инопланетяне у них электрические чайники воруют по ночам)))
И верят же....Друг другу это рассказывают.

Дык))) Журналисты и газеты это по сути бабки у подьезда\у забора которые сплетни собирают и распространяют. Вон я по подработке у себя на даче бабулькам помогаю , ну там забор починить и т.п. Час - два и 500 - 1000 рублей..... Так вот....наслушаешься такого....Чуть ли не инопланетяне у них электрические чайники воруют по ночам))) И верят же....Друг другу это рассказывают.
Дык))) Журналисты и газеты это по сути бабки у подьезда\у забора которые сплетни собирают и распространяют. Вон я по подработке у себя на даче бабулькам помогаю , ну там забор починить и т.п. Час - два и 500 - 1000 рублей..... Так вот....наслушаешься такого....Чуть ли не инопланетяне у них электрические чайники воруют по ночам))) И верят же....Друг другу это рассказывают.
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28k
Юр21 5 дней назад
Массовых нескоординированых не бывает, в Белоруссии "трудились" агенты из Польши, в Литве вообще центр у "оппозиционеров", хохлы вообще в роли мотора этого бардака выступают, те за копейку мать родную удавят.
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9k
Sergey 5 дней назад
Надеюсь Батя не повторит ошибки Украины.
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4k
Ya 5 дней назад
Вот почему люди стремительно тупеют? Почему ни у кого не возник вопрос-несменяемый президент это хорошо или плохо? А ведь это государство из СССР очень неплохо жило(наверно второе по уровню жизни из бывших) и неплохо питалось за счет России. Ну а теперь представьте- запад не даст и с Россией пересрутся(100%). Но это не главное. Сейчас всё было устаканено и стабильно. А теперь ждите -придут временщики которые собрались бежать, которые знают что пришли на 1 созыв, максимум на два. Замена будет от самого верха и до самого низа, типа начальника жека. И каждый в свое окружение потянет свою родню до 7 колена и своих друзей. И все дружно начну даже не воровать, а просто грабить, ведь им будет отпущено только 4 года. Так что хорошей жизни может никто не ждать, даже при отсутствии внешних отрицательных факторов. И что то не помню чтобы батька что то разбазарил или продал амерам или европе как соседи жидофашисты, вроде все только в страну.
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1k
Павел Христенко info-kozirev 5 дней назад
Только Виндзоры правят более 100лет , а до них тоже не жена блогера правила.
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4k
Сергей info-kozirev 5 дней назад
А если не урвать?
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6k
Alex info-kozirev 5 дней назад
А если директор резко вводит в минус счета завода, продаёт цеха вместе с оборудованием и делает мультимиллионерами свою родню и ближайшее окружение, что с ним делают? А насчёт английской королевы... Это бутафория без реальной власти, вроде свадебного генерала или нанятого попа, приглашённого пробасить "Долгие лета" молодожёнам или свежепостроенному дому. Просто положено в Англии быть королеве - вот она и есть, как поп в церкви для предоплаченного окропления ритуальной водой всего, что ему принесут (яблоки, пироги, яйца и т.д.) или привезут его или к нему предметы (машины, космические ракеты, морские корабли и т.п.)!
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11k
info-kozirev Alex 4 дня назад
Мозг включи свой,поролоновый,никогда и нигде никто не станет держать просто "бутафорию",Королева Англии обладает всей полнотой власти не только в Англии,но и Канаде,Австралии,Новой зеландии и еще куче мест в Британском содружестве,второй момент,а кто это вводит "завод в минус" насколько я помню ,именно Путин заставил всю эту олигархическую шваль платить в бюджет (а до него,я напомню,бюджет страны в течении 10 лет не получал НИ КОПЕЙКИ от проданных за рубеж ресурсов,все получали "акционеры" и реальной альтернативы пока НЕТ (кого поставить,Навального,Каспарова (это чмо нерусское) или кого то из их кодлы чмошной,второй момент,Президентом России может стать только человек,который лучше других будет мочить пиндосов (на политической,экономической и любой другой аренах) у Путина есть куча ошибок,но другие,НАМНОГО ХУЖЕ
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11k
info-kozirev Сергей 4 дня назад
Ну покажи таких.
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2k
Сергей Терехов 5 дней назад
Тэкс ребята, вот тут "до кучи" - такая вот пропаганда идет сейчас методом "из рук в руки" черем мессенджеры.

Давайте разбираться откуда ноги.

Варианта два:
1. Подстава РФ
2. Попытка снизить активность населения

И есть логика и нет логики.
Тэкс ребята, вот тут "до кучи" - такая вот пропаганда идет сейчас методом "из рук в руки" черем мессенджеры. Давайте разбираться откуда ноги. Варианта два: 1. Подстава РФ 2. Попытка снизить активность населения И есть логика и нет логики.
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1k
vagon1 Сергей Терехов 5 дней назад
Слушай, инженер ПВТ, не неси хрень! В первые три дня по ночам протесты были далеко не мирные! Палками, газом и кусками плитки били омоновцев отморозки всякие! И видео куча есть.
Это сейчас женщины повыходили.
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2k
Сергей Терехов vagon1 5 дней назад
Первые дни были аккредитованы журналисты, ну и вполне справедливо били - нечего ОПГ законы нарушать. Сейчас намечается материальное наказание группировки.
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3k
Mike Snow vagon1 4 дня назад
Слушай, в таком деле провокаторы и провокации неминуемы. Конечно они были. Но основная масса это простые люди, граждане. Да ладно бы просто разгоняли, но людей калечат и пытают, содержат в нечеловеческих условиях, ты считаешь нормальным в 21 веке "у цэнтры еуропы" средневековые пытки? Мрази фашистские.
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2k
Сергей Терехов vagon1 4 дня назад
Ориентируясь на то, что говорили друзья силовики - арматуру, камни и провокации устраивают сами же, что бы молодняк раззадорить и тот начинал звенеть. Естественно люди подхватывают.

С мат частью товарищ разберись .
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1k
vagon1 Павел Христенко 4 дня назад
Я всё жду, когда это прозвучит в открытую! Всё под кальку укромайдана делается!
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851
Andrey G 5 дней назад
Скажите мне дураку, в чём смысл демократизации и протестов против терана (пох какой страны), если ты перекрываешь дороги своим гражданам и мешаешь их передвижению, непременно нарушая при этом их права на свободное перемещение, т.е. в борьбе за свободу отбираешь её у других. На кадрах не было презедентской машины или правоохранительных органов, кторых можно было бы отнести к "свергаемой власти". Когда ты передо мной стоишь на дороге и не даёшь заниматься моими делами, что мне надо сделать? Отстаивать твои права или переехать тебя на..уй. Ты думаешь, что я выйду из машины и пойду за тобой, бросив машину на проезжей части (нарушив ПДД и ограничив права передвижения своего народа). Ты задумцваешься в этот момент, что у меня может быть своя точка зрения и видение решения проблем может отличаться от твоего?
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690
Roman Павел Христенко 5 дней назад
Да все страны были монархиями, а кто то и остался. Это как часть эволюции гос-ва, одна из ступеней развития. Нет тут закономерности в благополучии.
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0
dio-gen Roman 4 дня назад
лучше, чтобы все (хоть это и вряд ли достижимо)
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690
Roman dio-gen 4 дня назад
ну в крайнем случае должна быть видимость этого ... то что они провернули в Беларуссии, а потом дубинками усмиряли несогласных это уже беспредел полный.
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0
dio-gen Roman 4 дня назад
кто *они*, и что эти *они* провернули?
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690
Roman dio-gen 4 дня назад
Команда Лукашенко
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78k
Taras Kozalupko 5 дней назад
Делов то!
Журнашлюх, как собак бродячих, один ушел, на его место двое прибегут.
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1k
Павел Христенко Taras Kozalupko 5 дней назад
Неистово солидарен!
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40k
Andrey 5 дней назад
Всё, пипец Лукашеске. Если Пучхе его не спасет, висеть ему на столбе!
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12k
Павел Andrey 5 дней назад
О, мамкин свергатель и здесь отметился.
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27k
Кот Баюн Andrey 5 дней назад
да нет, ОМОН РБ насмотрелся на участь БЕРКУТА, который пожалел онижедетей, им отступать некуда, будут мочить всех без устали.
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2k
Vladimir Klishin 5 дней назад
Вангую, батька к пятнице сольётся. Ибо наш АП от него открестился.
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665
Dutch Vladimir Klishin 5 дней назад
А если нет, то ты покончишь с собою, как с полностью никчёмной псевдоличностью и лишним на этом свете организмом?
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Vladimir Klishin Dutch 5 дней назад
И тебе тоже доброго дня.
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28k
Юр21 Dutch 5 дней назад
Не, просто перелогинится, тут на Фишках особо горячие и во вторник Бацку на фонарь вешали, и в среду, и сегодня крайний срок был...
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dio-gen Юр21 5 дней назад
опять же, пятница бывает на каждой неделе...
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665
Dutch Vladimir Klishin День назад
Пятница давно прошла. Уничтожь себя, иначе ты просто ничтожество и деградант, который несёт бред. Впрочем, такие как ты существуют очень долго, хоть и в пустую коптят этот белый свет. Лишние люди...
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