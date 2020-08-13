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Политические комментарии из инета

Политические комментарии из инета (39 фото)

Автор:
13 августа 2020 09:07
Метки: комментарии   политика   юмор   
3879
39
Политические комментарии с сарказмом.

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Метки: комментарии   политика   юмор   
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33  комментария
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3k
tamin 6 дней назад
Последнее с баннером в тюрьеме-это 5
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3k
Сергей 5 дней назад
Просто факт В Японии в 50-60-е годы ХХ века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой стране были зарегистрированы тысячи случаев заболевания полиомиелитом. Остановить эпидемию могла только живая вакцина, производимая в СССР. Но регистрация и выдача разрешения на её использование было очень затруднено. Тогда матери больных полиомиелитом детей вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. Они добились своего: 20 миллионов японских детей были спасены от угрозы заболевания.

Просто факт
В Японии в 50-60-е годы ХХ века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой стране были зарегистрированы тысячи случаев заболевания полиомиелитом. Остановить эпидемию могла только живая вакцина, производимая в СССР. Но регистрация и выдача разрешения на её использование было очень затруднено. Тогда матери больных полиомиелитом детей вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. Они добились своего: 20 миллионов японских детей были спасены от угрозы заболевания.
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204
Алдр 5 дней назад
Это просто фанфик :)

Это просто фанфик :)
Это просто фанфик :)
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374
grihon 5 дней назад
Раскрою страшную тайну. Это агент кремля. Он не собирался кидать взрывное устройство в силовиков. Он шахид, он должен был взорвать толпу протестующих.
Распространяйте, не стесняйтесь.
Все должны знать!
Раскрою страшную тайну. Это агент кремля. Он не собирался кидать взрывное устройство в силовиков. Он шахид, он должен был взорвать толпу протестующих. Распространяйте, не стесняйтесь. Все должны знать!
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1k
NiThR0 5 дней назад
Комментарий к фото
Я все думаю, кого этот головожопый мне напоминает...
Я все думаю, кого этот головожопый мне напоминает...
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1k
Shchech 5 дней назад
Они не рожают их <span style='color:gray'>[мат]</span> - это результат воспитания (вернее его отсутствия).

Они не рожают их [мат] - это результат воспитания (вернее его отсутствия).
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28k
Юр21 5 дней назад
Так у хохлов просто денег нет, а без денег какая торговля!
Так у хохлов просто денег нет, а без денег какая торговля!
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20k
Е-Лена 5 дней назад
Политические комментарии из инета
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28k
winergy2012 Е-Лена 5 дней назад
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2k
Олег Белов Е-Лена 5 дней назад
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3k
евгений 5 дней назад
Это не протиснется, но с разбегу разнесет
Это не протиснется, но с разбегу разнесет
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3k
Сергей евгений 5 дней назад
Если русский то попросит ему вынесут, а если хохол то это его проблемы.
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3k
евгений 5 дней назад
Никак там Варламов опять грязь ищет? одуван хренов
Никак там Варламов опять грязь ищет? одуван хренов
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3k
евгений 5 дней назад
Рожают то нормальных. Но потом воспитывать надо правильно. Причем всем, включая государство.
Рожают то нормальных. Но потом воспитывать надо правильно. Причем всем, включая государство.
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2k
rutt евгений 3 дня назад
В 90 некогда было воспитывать, искали где заработать- выросли, в большинстве,нормальные люди. В нулевых тоже некогда было воспитывать, слишком много работы- выросло зажравщееся хомячье(хорошо не в большинстве). Вывод напрашивается сам собой- нечего с младых ногтей к халяве приучать и исполнять все детские хотелки. " У меня не было, пусть у него будет", это не оправдание, это рытьё ямы своему ребенку. Я не призываю жестить и сажать на хлеб,воду, деревянные игрушки итд. Я своих воспитываю просто- тебе никто и ничего не должен, хочешь чего-то заработай. Не заслужи!!! А заработай!
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3k
евгений rutt 2 дня назад
Согласен полностью. Я в таком ключе сына воспитываю. Он в магазине у меня не орет и ничего не просит.
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136k
☭Cheкаво☭ rutt День назад
А ведь в любимой ими пиндосии так детей в семьях и воспитывают, хрен там у папаши с мамашей что выпросишь, говорят иди заработай, наши российские хомяки интересно в курсе об этом))
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2k
rutt ☭Cheкаво☭ День назад
Им видимо кажется что там родители по умолчанию спорткарами и квартирами детей обеспечивают, да ещё и учебу в Гарварде оплачивают.
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3k
RIZ deadening 5 дней назад
Вот отказались так отказались , обрезали серпом прям !!!
Вот отказались так отказались , обрезали серпом прям !!!
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1k
K_II_T RIZ deadening 5 дней назад
А почему бы и да.
Если американский бесплатным будет. Ну или доплачивать будут .
Так уже было. В Швейцарию американский этан завезли. По ценам магистрального метана. Швейцарцы попросили ещё, но что-то не срослось.
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3k
RIZ deadening K_II_T 5 дней назад
Я не про деньги , я про скорость отказа !
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136k
☭Cheкаво☭ RIZ deadening День назад
Зачем ждать аж до 2022 года-взяли бы да перекрыли у себя крантик, русофобы поганые.
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5k
_Qwert82_ 5 дней назад
Комментарий к фото
Почему то я тоже так думаю.
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532
leonard 5 дней назад
Сомнительно,что Мишу в Двинске ждут.
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352k
Алексей 6 дней назад
лечить собираются или до конца мозги высосать?
лечить собираются или до конца мозги высосать?
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6k
Сергей Алексей 5 дней назад
Тебе русским по белому написали: испытывать. Ни о каком лечении речи и не идёт. Типа как тыкать палочкой и смотреть, что будет.
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486
Kirfuin Сергей 5 дней назад
я бы на их месте предпочёл не касаться этого дерьма даже 20-ти метровой палкой)
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6k
Сергей Kirfuin 5 дней назад
Ну почему же? Ученым частенько приходится иметь дело с неприятными и опасными субстанциями. Но чего не сделаешь ради науки?
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9k
Анатолий Алексей 5 дней назад
Эх!... Дурака лечить, только портить!...
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4k
Сергей Анатолий 5 дней назад
Ну если электрошоком, то нормально.
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