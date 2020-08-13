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Разрыв экономических связей с Россией стоит дорого.
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Хозяин за лужей приказал, вот поляки и решили
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Клянусь Св. Джорджем Флойдом - это новый мессия Белоруссии! ?
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Финансовое сердце переворотов и революций по всему миру: Соросу - 90!
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Заждались.
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Просто факт
В Японии в 50-60-е годы ХХ века разворачивалась настоящая трагедия: в маленькой стране были зарегистрированы тысячи случаев заболевания полиомиелитом. Остановить эпидемию могла только живая вакцина, производимая в СССР. Но регистрация и выдача разрешения на её использование было очень затруднено. Тогда матери больных полиомиелитом детей вышли на улицы, требуя разрешить импорт советской вакцины. Они добились своего: 20 миллионов японских детей были спасены от угрозы заболевания.
Распространяйте, не стесняйтесь.
Все должны знать!
Они не рожают их [мат] - это результат воспитания (вернее его отсутствия).
Если американский бесплатным будет. Ну или доплачивать будут .
Так уже было. В Швейцарию американский этан завезли. По ценам магистрального метана. Швейцарцы попросили ещё, но что-то не срослось.