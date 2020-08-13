12.

А есть еще такие упёртые противники Путина, которые, Путин - вор, заучили, как таблицу умножения и никакие доводы, их не переубедят. Главное, что сами аргументировать не могут, а просто переходят на мат и грубость. И это все их доказательства своей "правоты".