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Экс-главу букмекерской конторы «Фонбет» задержали в Москве за взятку офицеру спецслужб в 50 млн рублей

Экс-главу букмекерской конторы «Фонбет» задержали в Москве за взятку офицеру спецслужб в 50 млн рублей

Автор:
29 января 2025 14:42
Сообщество : Криминал
Метки: Москва   РФС   Сергей Анохин   взятка   задержание   фонбет   
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Ранее он был и вице-президентом Российского футбольного союза.

Сергея Анохина задержали в столице при передаче взятки в 50 млн рублей. Получатель денег тоже задержан. Предварительно, это офицер спецслужб.

Анохин задержан в рамках уголовного дела о даче взятки. С ним проводятся следственные действия, - сообщили в силовых структурах.

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В «Фонбете» - одной из крупнейших букмекерских контор в РФ и спонсоре футбольных клубов ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин», - сообщили, что Анохин у них уже не работает. Он покинул пост генерального директора пару недель назад.

Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола, - заявил совладелец компании Михаил Маслов.

По всей видимости, «реализация собственных идей» закончилась задержанием.

Сергей Анохин - бывший игрок в пляжный футбол, выступал за команду «Строгино». С 2016-го по 2022 год был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС). С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки». В 2022-м стал гендиром «Фонбета».

По предварительной информации, задержание Анохина не связано с букмекерской конторой, а с работой в РФС. Как сообщил СМИ источник в правоохранительных органах:

Трансферы… игроки… бюджеты команд и бюджетные деньги.

В футбольном Союзе это не подтверждают:

По информации РФС, задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента РФС, которую он покинул в феврале 2019 года.

Примечательно, что в 2015 году Анохин дал интервью, и его спросили, не сидел ли он в тюрьме. На что Сергей ответил:

Не сидел и осужден не был. Я не бандит. Ноу криминалити.

Ну а журналисты уже раскопали, что за время работы в РФС и «Фонбете», Анохин официально не приобрёл ни одного актива. Не него оформлена лишь «однушка» в Строгино, её он купил ещё 26 лет назад.

Делом занимается главное управление Следкома.

Источник:

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Метки: Москва   РФС   Сергей Анохин   взятка   задержание   фонбет   
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9k
fkamash Час назад
Это его Боженька карает за сраную рекламу, которая вылазит где не попадя!
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313
Ли Харви Освальд 12 минут назад
Все ставочники - п.и.д.o.p.a.c.ы. Причём как те, так и другие
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11
Алексей Васильев 12 минут назад
это гавно вообще надо закрыть! [мат]
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73k
turyst 52 минуты назад
Во, посадите туда ещё и "тёзку", и пусть он ему круглосуточно на барабане играет.
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9k
Бритва Час назад
большой у них бизнес, однако. откуда столько лохов?
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26k
ron Час назад
На него оформлена лишь «однушка» в Строгино, её он купил ещё 26 лет назад.
===
Сотрудники спецслужб, участвовавшие в задержании, не могли сдержать слёз )))
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6k
Maldini Час назад
Будет теперь там ставки ставить
Ссылка m.vk.com
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782
idlefish Час назад
Чист как слеза!
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6k
Maldini Час назад
Заедет рыжий
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August
  • Дата регистрации: 10.10.2021
  • 3836 постов (3795 в горячем)

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