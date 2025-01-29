Экс-главу букмекерской конторы «Фонбет» задержали в Москве за взятку офицеру спецслужб в 50 млн рублей

В «Фонбете» - одной из крупнейших букмекерских контор в РФ и спонсоре футбольных клубов ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин», - сообщили, что Анохин у них уже не работает. Он покинул пост генерального директора пару недель назад.

Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола, - заявил совладелец компании Михаил Маслов.

По всей видимости, «реализация собственных идей» закончилась задержанием.

Сергей Анохин - бывший игрок в пляжный футбол, выступал за команду «Строгино». С 2016-го по 2022 год был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС). С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки». В 2022-м стал гендиром «Фонбета».