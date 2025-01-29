Экс-главу букмекерской конторы «Фонбет» задержали в Москве за взятку офицеру спецслужб в 50 млн рублей

Ранее он был и вице-президентом Российского футбольного союза.
Сергея Анохина задержали в столице при передаче взятки в 50 млн рублей. Получатель денег тоже задержан. Предварительно, это офицер спецслужб.
Анохин задержан в рамках уголовного дела о даче взятки. С ним проводятся следственные действия, - сообщили в силовых структурах.
В «Фонбете» - одной из крупнейших букмекерских контор в РФ и спонсоре футбольных клубов ЦСКА, «Локомотив», «Крылья Советов» и «Рубин», - сообщили, что Анохин у них уже не работает. Он покинул пост генерального директора пару недель назад.
Анохин решил сосредоточиться над реализацией собственных бизнес-идей в сфере киберспорта и массового футбола, - заявил совладелец компании Михаил Маслов.
По всей видимости, «реализация собственных идей» закончилась задержанием.
Сергей Анохин - бывший игрок в пляжный футбол, выступал за команду «Строгино». С 2016-го по 2022 год был вице-президентом и членом исполкома Российского футбольного союза (РФС). С сентября 2020-го по ноябрь 2021 года возглавлял ФК «Химки». В 2022-м стал гендиром «Фонбета».
По предварительной информации, задержание Анохина не связано с букмекерской конторой, а с работой в РФС. Как сообщил СМИ источник в правоохранительных органах:
Трансферы… игроки… бюджеты команд и бюджетные деньги.
В футбольном Союзе это не подтверждают:
По информации РФС, задержание Сергея Анохина не имеет никакого отношения к его деятельности на позиции вице-президента РФС, которую он покинул в феврале 2019 года.
Примечательно, что в 2015 году Анохин дал интервью, и его спросили, не сидел ли он в тюрьме. На что Сергей ответил:
Не сидел и осужден не был. Я не бандит. Ноу криминалити.
Ну а журналисты уже раскопали, что за время работы в РФС и «Фонбете», Анохин официально не приобрёл ни одного актива. Не него оформлена лишь «однушка» в Строгино, её он купил ещё 26 лет назад.
Делом занимается главное управление Следкома.
Источник:
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Сотрудники спецслужб, участвовавшие в задержании, не могли сдержать слёз )))