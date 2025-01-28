12 удивительных изобретений прошлого, которые вызовут улыбку сегодня

Самое удивительное, что это устройство было создано в 1931 году. Немецкий инженер Рихтер установил на свой велосипед конструкцию из 12 пиротехнических ракет. Рихтеру удалось достичь скорости в 90 км/ч, а потом установка взорвалась, отправив Рихтера... нет, не на тот свет, а в кювет. Получив несколько царапин, инженер решил больше не дразнить судьбу.