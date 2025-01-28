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12 удивительных изобретений прошлого, которые вызовут улыбку сегодня

12 удивительных изобретений прошлого, которые вызовут улыбку сегодня

Автор:
28 января 2025 08:24
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Прошлое   забавно   изобретения   подборка   ретро   удивительно   фото   
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Некоторые изобретения заставляют задуматься: «А зачем это вообще нужно»? Вот подборка странных идей, которые больше смешат, чем впечатляют.


Это устройство придумали в Японии. Оно называется Cat-Mew и предназначено для отпугивания домашних грызунов. Устройство оснащено двигателем мощностью 2 Вт, и при подаче электричества начинает громко мяукать.

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Самое удивительное, что это устройство было создано в 1931 году. Немецкий инженер Рихтер установил на свой велосипед конструкцию из 12 пиротехнических ракет. Рихтеру удалось достичь скорости в 90 км/ч, а потом установка взорвалась, отправив Рихтера... нет, не на тот свет, а в кювет. Получив несколько царапин, инженер решил больше не дразнить судьбу.

А это устройство предназначалось для измерения головы. Прибор измерял череп, и на основании измерений специалист-френолог делал заключение о личности человека: преступник или нет, обладает ли он выдающимися способностями или нет, к какой работе годен. Френология в те времена считалась настоящей наукой. :)

В 1950-х годах прошлого века в США стояла острая проблема пончиков Doughnut Dunker. Дело в том, что соус с пончиков всегда попадал на галстук или грудь. Поэтому инженер Рассел Э. Оукс придумал специальное устройство для поедания пончиков без пачканья одежды.

Может быть, автор изобретения был ветеринаром? Тогда хоть какой-то смысл в этом устройстве есть. Но если просто смотреть на картинку, возникает только один вопрос: зачем?

Это устройство предназначалось для инвалидов, желающих заниматься писательским ремеслом. Благое дело, но попробуйте кивать головой просто так – а тут надо колотить целенаправленно по тугим клавишам печатной машинки. Не получится ли так, что это устройство добавит новых болезней?

А вот это изобретение могло бы стать настоящим прорывом. Руки-крюки придумали сотрудники ядерного центра США для работы с радиоактивными материалами. А здесь учёный демонстрирует точность действия механических рук, проводя сеанс “удаленного” бритья.

Двойной мундштук позволял двум людям одновременно курить одну сигарету. Идея, мягко говоря, странная: запах табака не так сближает, как предполагал автор, а пользоваться устройством было неудобно.

Это изобретение должно было сделать автомобили более заметными в ночное время. Внутрь колёс встраивали небольшие лампочки, которые светились во время движения. Однако срок службы лампочек был крайне мал, а заменять их постоянно оказалось дорого и неудобно.

Если эмоции сложно скрыть, а сохранить каменное лицо жизненно важно — вот решение! Эта маска должна была помогать игрокам в покер оставаться невозмутимыми. На деле она выглядела настолько комично, что скорее вызывала смех у соперников, чем помогала выиграть партию.

Американец Рассел Оакс (автор палки для пончиков) решил облегчить жизнь официантам, придумав автомат, который собирал чаевые. Устройство напоминало копилку с веселым механизмом: монетка попадала внутрь, и автомат издавал мелодичный звук. Но идея провалилась — клиенты смущались такой «настойчивой» просьбы, а официанты шутили, что проще улыбнуться, чем возиться с машиной.

Нет, это не игрушка для взрослых. Эта искусственная грудь со стуком сердца для младенцев. Устройство имитировало тепло материнского тела и биение сердца, помогая малышам чувствовать себя спокойнее и быстрее засыпать.


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Метки: Прошлое   забавно   изобретения   подборка   ретро   удивительно   фото   
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2  комментария
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newegg Полчаса назад
Пороховые ускорители позже переставили с велисипеда на самолет.
Светящийся наконечник нипеля хорошо работает на колесе велосипеда.
Механические руки используются сегодня от космоса до хирургии.
Многие старые изобретения успешно используются сегодня на новом уровне.
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820
Абракадабр Бредович Сивокобылов 10 минут назад
Комментарий к фото
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Olxi
  • Дата регистрации: 14.09.2013
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