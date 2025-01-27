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Сообщество Без кота и жизнь не та 3107 постов • 549 подписчиков подписаться
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21 практический совет прожить счастливый и продуктивный день в стиле котика

21 практический совет прожить счастливый и продуктивный день в стиле котика

Автор:
27 января 2025 16:44
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: День   Жизнь   кот   котик   правило   рекомендация   смешно   совет   уход   фото   
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Кошки – существа заботливые. Их забота распространяется как на самих себя, так и на окружающих.

Нам всем было бы лучше, если бы мы последовали их примеру. Ведь как вы можете заботиться о других, если вы сами не очень счастливы и довольны? Проверенные временем и многими котиками рекомендации – верный путь к продуктивному дню и счастливой жизни.

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Метки: День   Жизнь   кот   котик   правило   рекомендация   смешно   совет   уход   фото   
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