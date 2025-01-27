21 практический совет прожить счастливый и продуктивный день в стиле котика

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Кошки – существа заботливые. Их забота распространяется как на самих себя, так и на окружающих.
Нам всем было бы лучше, если бы мы последовали их примеру. Ведь как вы можете заботиться о других, если вы сами не очень счастливы и довольны? Проверенные временем и многими котиками рекомендации – верный путь к продуктивному дню и счастливой жизни.
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