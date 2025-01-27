Скандальную кубанскую судью Елену Хахалеву задержали в Баку

По данным СМИ, «золотую судью» задержали в аэропорту при попытке вылететь в ОАЭ.
Краснодарскую судью Елену Хахалеву, которая наряду с печально известной бандой из станицы Кущёвской стала символом беспредела и переплетения властей с криминалом, задержали в аэропорту Баку (Азербайджан). Отмечается, что задержание произошло по запросу Генпрокуратуры России. По данным СМИ, «золотая судья» намеревалась лететь в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Данных бышей судьи по экстрадиции пока нет, но дома Хахалеву с нетерпением ждут правоохранительные органы.
Напомним, что Хахалева попадала в скандалы с 2017 года, однако до 2021-го ей удавалось оставаться на плаву. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал её по подозрению в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства). По первой статье ей грозит десять лет колонии, по второй — четыре.
В 2021 году разразился громкий скандал из-за роскошной свадьбы дочери Хахалевой. По скромным подсчётам, на празднество были потрачены как минимум сотни тысяч долларов. Для свадьбы даже выписали из столицы эстрадных звёзд первой величины — Николая Баскова и Валерия Меладзе, которым впоследствии пришлось объяснять, что они просто вошли не в ту дверь. Однако Хахалева, зарабатывающая около 3,6 млн рублей в год, тогда отвергла обвинения в мошенничестве и коррупции, заявив, что свадьба была устроена на деньги жениха.
Тем не менее правоохранительные органы, не без давления общественности, начали проверять деятельность судьи. Были обнаружены её совместные фотографии с кавказскими «ворами в законе», затем выяснилось, что диплом, благодаря которому она работала в судейской системе Краснодарского края, был получен незаконным путём — попросту куплен. Также всплыло множество скандалов с земельными участками, которые в ходе судебных решений передавались во владения её
кумовьёв знакомых.
В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Елены Хахалевой. Но та успела сбежать из России в Грузию и даже продать всё своё имущество, включая дом за 85 млн рублей.
Источник:
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Так и живем, пока либо общественность либо Бастрыкин не надавит, сами эти "органы" ничего делать не будут!
Молодцы! Теперь вытрясут по -полной!
главное чтобы теперь по макс.получила
С 2017 по 2021, 4 года не могли дать отмашку.
Причем первые 2 она еще работала (может и больше, не помню уже)
При том, что все Медиа пестрили инфой, про фальш диплом и проплаченные решения суда...
Как?!!!
Как они хотят, чтобы у людей было доверие к власти, когда даже в таких делах, не могут приструнить!!!
А потом все театрально охают, когда "кущевская" происходит.
А она потому и произошла, что банда чувствоала полную безнаказанность, потому-что знали "судья на ЗП"
Ублюдки, пи...ры, нет слов
Возможно, и в этот раз откупится. С большим деньгами можно избежать больших проблем. Капитализм.
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Попробуйте что нибудь продать, если на вас "открыта охота", а вот она.....продала.)))
Вместе с ней еще человек 10 надо закрыть.
к логопеду сходют и распреляют)))