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Скандальную кубанскую судью Елену Хахалеву задержали в Баку

Скандальную кубанскую судью Елену Хахалеву задержали в Баку

Автор:
27 января 2025 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Елена Хахалева   Краснодар   аэропорт   баку   задержание   краснодарский край   экс-судья   
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По данным СМИ, «золотую судью» задержали в аэропорту при попытке вылететь в ОАЭ.

Краснодарскую судью Елену Хахалеву, которая наряду с печально известной бандой из станицы Кущёвской стала символом беспредела и переплетения властей с криминалом, задержали в аэропорту Баку (Азербайджан). Отмечается, что задержание произошло по запросу Генпрокуратуры России. По данным СМИ, «золотая судья» намеревалась лететь в Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Данных бышей судьи по экстрадиции пока нет, но дома Хахалеву с нетерпением ждут правоохранительные органы.

Напомним, что Хахалева попадала в скандалы с 2017 года, однако до 2021-го ей удавалось оставаться на плаву. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону заочно арестовал её по подозрению в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 159 (мошенничество, совершенное группой лиц или в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 292 УК (служебный подлог, повлекший существенное нарушение прав и интересов граждан, организаций, общества или государства). По первой статье ей грозит десять лет колонии, по второй — четыре.

В 2021 году разразился громкий скандал из-за роскошной свадьбы дочери Хахалевой. По скромным подсчётам, на празднество были потрачены как минимум сотни тысяч долларов. Для свадьбы даже выписали из столицы эстрадных звёзд первой величины — Николая Баскова и Валерия Меладзе, которым впоследствии пришлось объяснять, что они просто вошли не в ту дверь. Однако Хахалева, зарабатывающая около 3,6 млн рублей в год, тогда отвергла обвинения в мошенничестве и коррупции, заявив, что свадьба была устроена на деньги жениха.


Тем не менее правоохранительные органы, не без давления общественности, начали проверять деятельность судьи. Были обнаружены её совместные фотографии с кавказскими «ворами в законе», затем выяснилось, что диплом, благодаря которому она работала в судейской системе Краснодарского края, был получен незаконным путём — попросту куплен. Также всплыло множество скандалов с земельными участками, которые в ходе судебных решений передавались во владения её кумовьёв знакомых.


В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Елены Хахалевой. Но та успела сбежать из России в Грузию и даже продать всё своё имущество, включая дом за 85 млн рублей.

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Метки: Елена Хахалева   Краснодар   аэропорт   баку   задержание   краснодарский край   экс-судья   
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51  комментарий
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340
Эл 3 часа назад
"Тем не менее правоохранительные органы, не без давления общественности, начали проверять деятельность судьи."
Так и живем, пока либо общественность либо Бастрыкин не надавит, сами эти "органы" ничего делать не будут!
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24k
иванов дмитрий 12 минут назад
Такие преступления я бы прировнял к государственной измене. Своими действиями она подрывала доверие людей к государству.
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21k
a_komolow 18 минут назад
Поймали !
Молодцы! Теперь вытрясут по -полной!
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30k
ЦСКА 21 минуту назад
Ипальник наглый! Как у карьерного самосвала....
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1
Александр Беликов Полчаса назад
Только ради таких тварей надо возвращать расстрелы.
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10k
Евгений Полчаса назад
Долго же эа сволота была на "плаву",
главное чтобы теперь по макс.получила
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16
анатолий Полчаса назад
Басков и Меладзе не звëзды!!
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6k
Владимир 36 минут назад
кино и немцы!!!
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64k
Aleksandr 36 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Заратустра 58 минут назад
Сидеть она будет как все и со всеми или в отдельной тюрьме, с определенными удобствами и будет ли сидеть вообще?
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5k
Denis Cudreacov Час назад
С....ка, п...ец...
С 2017 по 2021, 4 года не могли дать отмашку.
Причем первые 2 она еще работала (может и больше, не помню уже)
При том, что все Медиа пестрили инфой, про фальш диплом и проплаченные решения суда...
Как?!!!
Как они хотят, чтобы у людей было доверие к власти, когда даже в таких делах, не могут приструнить!!!
А потом все театрально охают, когда "кущевская" происходит.
А она потому и произошла, что банда чувствоала полную безнаказанность, потому-что знали "судья на ЗП"
Ублюдки, пи...ры, нет слов
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8k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Час назад
Но та успела сбежать из России в Грузию и даже продать всё своё имущество, включая дом за 85 млн рублей.
====================================================================
Попробуйте что нибудь продать, если на вас "открыта охота", а вот она.....продала.)))
Вместе с ней еще человек 10 надо закрыть.
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6k
Макс Час назад
Такого масштаба звезда. Может и не долететь до РФ. Уж больно много знает.
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9k
alex Час назад
Расстрелять и забыть
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6k
sergonly Час назад
То есть она настолько тупая что даже не проконсультировалась в какой стране её могут "принять", а в какой пропустят?
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4k
cnob7 2 часа назад
в наше
Ссылка rutube.ru
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5k
Igor Grishaev 2 часа назад
Зато Баскова послушала живьём
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1k
Вы меня знаете 2 часа назад
Россия щедрая душа, увы.....
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60k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Круговая порука и тотальное кумовство. Потому и держалась на плаву до 21-го.
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1k
ivandike 2 часа назад
Распрелять с полной конфискацией всей шоблы
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154
КК КК ivandike 39 минут назад
распреляют)
к логопеду сходют и распреляют)))
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16k
Alex 2 часа назад
На кол суку!
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Burzum
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 2950 постов (2955 в горячем)
Лесник
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