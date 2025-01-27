Скандальную кубанскую судью Елену Хахалеву задержали в Баку

В 2021 году разразился громкий скандал из-за роскошной свадьбы дочери Хахалевой. По скромным подсчётам, на празднество были потрачены как минимум сотни тысяч долларов. Для свадьбы даже выписали из столицы эстрадных звёзд первой величины — Николая Баскова и Валерия Меладзе, которым впоследствии пришлось объяснять, что они просто вошли не в ту дверь. Однако Хахалева, зарабатывающая около 3,6 млн рублей в год, тогда отвергла обвинения в мошенничестве и коррупции, заявив, что свадьба была устроена на деньги жениха.





Тем не менее правоохранительные органы, не без давления общественности, начали проверять деятельность судьи. Были обнаружены её совместные фотографии с кавказскими «ворами в законе», затем выяснилось, что диплом, благодаря которому она работала в судейской системе Краснодарского края, был получен незаконным путём — попросту куплен. Также всплыло множество скандалов с земельными участками, которые в ходе судебных решений передавались во владения её кумовьёв знакомых.





В декабре 2021 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала разрешение на возбуждение уголовного дела в отношении Елены Хахалевой. Но та успела сбежать из России в Грузию и даже продать всё своё имущество, включая дом за 85 млн рублей.