Ниппер – неофициальный, но любимый символ города

Забавная статуя талисмана RCA стоит на крыше исторического общества и заряжает позитивом прохожих.
Популярный образ пса Ниппера, слушающего фонограф, применялся для рекламы электронной компании RCA в течение долгого времени. Этот образ известен под названием «Голос его хозяина».
Считается, что настоящий Ниппер жил в Бристоле в Англии, родился в 1884 году и «был назван так из-за своей склонности хватать посетителей за ноги». Собака была использована в рекламе братом первоначального владельца, Фрэнсисом Барро. Мужчина заметил, как внимательно и восторженно собака смотрела на граммофон, когда проигрывалась пластинка.
Большую статую Ниппера можно увидеть на вершине Мэрилендского центра истории и культуры в районе Маунт-Вернон в Балтиморе, в 600 квартале Парк-авеню.
Фигура Ниппера изначально принадлежала компании D&H Distributing, расположенной на Рассел-стрит в Балтиморе. Статуя, изготовленная компанией Triangle Sign, была первоначально установлена в 1950-х годах. Когда компания RCA прекратила использование этого знака, коллекционер Джим Уэллс выкупил статую и установил её во дворе своего дома в Меррифилде, штат Вирджиния.
Он приобрёл собаку за смешную цену в 1 доллар. На месте его дома был построен таунхаус, а улицу с любовью назвали Ниппер Вэй в честь собаки, которая также жила здесь почти 20 лет. Затем Ниппер был продан музею Балтимора за 25 000 долларов на короткий срок, после чего переехал в свой дом на вершине здания Центра истории и культуры штата Мэриленд.
Есть и другие Нипперы, хотя балтиморский Ниппер, возможно, является самым популярным.
Ниппер не имеет официального юридического статуса, но его место негласного символа в сердцах и душах горожан невозможно переоценить.
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