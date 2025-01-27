Ниппер – неофициальный, но любимый символ города

Он приобрёл собаку за смешную цену в 1 доллар. На месте его дома был построен таунхаус, а улицу с любовью назвали Ниппер Вэй в честь собаки, которая также жила здесь почти 20 лет. Затем Ниппер был продан музею Балтимора за 25 000 долларов на короткий срок, после чего переехал в свой дом на вершине здания Центра истории и культуры штата Мэриленд.