Мигрантам усложнили легализацию через фиктивные браки

Теперь штамп из ЗАГСа - недостаточное условие для получения разрешения на проживание в РФ.
С 25 января мигрантам станет сложнее легализоваться в России. 26 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами, и сегодня он вступил в законную силу.
Согласно этому документу, иностранцы смогут получить разрешение на ВНЖ вне квоты, если состоят в браке с гражданкой РФ не менее трёх лет или у них есть общий ребёнок. До вступления закона в силу, иностранцы могли обратиться за разрешением на временное проживание хоть на следующий день после получения заветного штампа в паспорте.
Также важно, что теперь, если родитель-иностранец будет лишён родительских прав или при условии усыновления ребёнка оно будет по каким-либо причинам отменено, его РВП аннулируется.
Также разрешение на временное проживание мигрант может получить, усыновив ребёнка- гражданина РФ - и не вступая в брачный союз с его матерью. Но для этого он должен жить совместно с этой женщиной не менее трёх лет и вести общее хозяйство.
Согласно закону, иностранцы с детьми, рождёнными вне брака, тоже могут получить разрешение на проживание в России, причём по упрощённой схеме. Им придётся доказать через суд, что они живут с ребёнком в РФ, заботятся о нём и воспитывают.
Ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева предложила россиянкам выходить замуж только за русских мужчин.
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Сначала проживи в браке 10 лет, докажи что ты интегрировался, не совершал грубых правонарушений, выучил язык и лишь тогда можешь подавать заявку на плолучение гражданства.
Власть занимается популизмом, а "ценные шпециалисты" продолжают переселяться...
ВНЖ_лет 5, потом рассматривать гражданство.
Нет, каждой таджикской урке мгновенно гражданство давали