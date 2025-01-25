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Мигрантам усложнили легализацию через фиктивные браки

Мигрантам усложнили легализацию через фиктивные браки

Автор:
25 января 2025 20:02
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Видео   Жанна Рябцева   законРФ   легализация мигранта   мигранты   фиктивные браки   
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Теперь штамп из ЗАГСа - недостаточное условие для получения разрешения на проживание в РФ.

С 25 января мигрантам станет сложнее легализоваться в России. 26 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на борьбу с фиктивными браками с иностранцами, и сегодня он вступил в законную силу.


Согласно этому документу, иностранцы смогут получить разрешение на ВНЖ вне квоты, если состоят в браке с гражданкой РФ не менее трёх лет или у них есть общий ребёнок. До вступления закона в силу, иностранцы могли обратиться за разрешением на временное проживание хоть на следующий день после получения заветного штампа в паспорте.


Также важно, что теперь, если родитель-иностранец будет лишён родительских прав или при условии усыновления ребёнка оно будет по каким-либо причинам отменено, его РВП аннулируется.


Также разрешение на временное проживание мигрант может получить, усыновив ребёнка- гражданина РФ - и не вступая в брачный союз с его матерью. Но для этого он должен жить совместно с этой женщиной не менее трёх лет и вести общее хозяйство.


Согласно закону, иностранцы с детьми, рождёнными вне брака, тоже могут получить разрешение на проживание в России, причём по упрощённой схеме. Им придётся доказать через суд, что они живут с ребёнком в РФ, заботятся о нём и воспитывают.



Ранее депутат Госдумы РФ от Свердловской области Жанна Рябцева предложила россиянкам выходить замуж только за русских мужчин.


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Метки: Ynews   Видео   Жанна Рябцева   законРФ   легализация мигранта   мигранты   фиктивные браки   
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17  комментариев
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188k
parallax 6 часов назад
Почему наши чинуши и законодатели не учатся на опыте других стран?
Сначала проживи в браке 10 лет, докажи что ты интегрировался, не совершал грубых правонарушений, выучил язык и лишь тогда можешь подавать заявку на плолучение гражданства.
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 2 часа назад
вполне нормальный закон, по минимуму в странах ЕС надо прожить три года в официальном браке что бы получить гражданство
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27
SERG Serg 3 часа назад
Эти меры как сетка - рабица от комаров...
Власть занимается популизмом, а "ценные шпециалисты" продолжают переселяться...
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11k
РАТНИК 4 часа назад
чернильную грязь депортировать в аулы из которого приехал дикарь
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1k
Заратустра 4 часа назад
Россия щедрая душа - если сказать точнее, власть имущие щедрые за счёт русского народа, свои кровные они не дураки разбазаривать.
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3k
* You All 4 часа назад
запретить вообще браки с этими обезьянами. хотят брак,пусть [мат] в свои аулы с чернильницами
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1k
Светлана 4 часа назад
Три года - мало, даешь 10 или 15 лет! А лучше как в ОАЭ: приехал, отработал, уехал, все! даже за пределы района работы не имеешь права выходить!
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440
Чебурген 5 часов назад
"...Жанна Рябцева предложила россиянкам выходить замуж только за русских мужчин." А как быть с мордвой, якутами и прочими татарами? За них тоже россиянкам замуж не выходить? Так они все вроде тоже россияне, хоть и не все русские...
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10k
Евгений 5 часов назад
Давно уж пора было это сделать
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5k
Igor Grishaev 6 часов назад
А раньше тупые чиновники не могли догадаться? Или диаспоры заносили?
ВНЖ_лет 5, потом рассматривать гражданство.
Нет, каждой таджикской урке мгновенно гражданство давали
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11k
Lexx 6 часов назад
У меня лучше предложение, а давайте их сразу расстреливать за всю х#ню. Так проще.)))
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174k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 6 часов назад
"чернильниц"-лучше гражданства лишать..которые легализуют таким образом *ваххабитов из ср.азии и *игиловцев.
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15k
Доктор 6 часов назад
Все браки с мигрантами через дедушку Бастрыкина ....
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 3021 пост (3013 в горячем)

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