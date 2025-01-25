Мигрантам усложнили легализацию через фиктивные браки

Согласно этому документу, иностранцы смогут получить разрешение на ВНЖ вне квоты, если состоят в браке с гражданкой РФ не менее трёх лет или у них есть общий ребёнок. До вступления закона в силу, иностранцы могли обратиться за разрешением на временное проживание хоть на следующий день после получения заветного штампа в паспорте.

Также важно, что теперь, если родитель-иностранец будет лишён родительских прав или при условии усыновления ребёнка оно будет по каким-либо причинам отменено, его РВП аннулируется.