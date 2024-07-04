Самую большую в мире солнечную электростанцию запустили в Китае

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Систему площадью 13,3 тысяч гектаров возвели в пустыне Такла-Макан. Ежегодно солнечная ферма будет вырабатывать более 6 миллиардов кВтч в год (этого хватит на годовое обеспечение двух миллионов электромобилей).
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На строительство ушло около 15,45 миллиарда юаней (188 миллиардов рублей).
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Метки: Китай солнечная энергия электростанция
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