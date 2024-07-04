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Самую большую в мире солнечную электростанцию запустили в Китае

Самую большую в мире солнечную электростанцию запустили в Китае

Автор:
04 июля 2024 08:18
Метки: Китай   солнечная энергия   электростанция   
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Систему площадью 13,3 тысяч гектаров возвели в пустыне Такла-Макан. Ежегодно солнечная ферма будет вырабатывать более 6 миллиардов кВтч в год (этого хватит на годовое обеспечение двух миллионов электромобилей).
На строительство ушло около 15,45 миллиарда юаней (188 миллиардов рублей).

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Метки: Китай   солнечная энергия   электростанция   
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4  комментария
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Андрей Иванов 45 минут назад
1. Стоимость одного киловатта?
2. Как быстро придётся менять панели с учётом пескоструя?
3. Можно ли переработать панели, вышедшие из строя? Если нет - то куда девать?
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2k
Evgeny K. 11 минут назад
а если ветер подует, кто потом эту станцию из барханов выкапывать будет?
Им бы засеки вырастить, квадратногнездовые, чтоб и ветер сдерживать и станцию защитить...
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13k
MPEG-8 55 минут назад
Эти черти точно на Марс собрались, и долетят вперёд всех.
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dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 641 пост (653 в горячем)

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