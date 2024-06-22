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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Добавляйте фотографии своих городов!
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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6.
Чебоксары. Уголок старинной части города. Кинотеатр "Родина" и настоятельский корпус Свято-Троицкого монастыря с угловой башней
10.
Днепропетровск. "Дом книги".
В 1976 году на углу проспекта Карла Маркса и улицы Дзержинского появился первый в Днепропетровске 19-этажный жилой дом.
25.
Рига. Театр опера и балеты Латвийско ССР. Здание построено как немецкий театр в конце девятнадцатого века.
Прошлый выпуск здесь: Фотопрогулка по городам СССР
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