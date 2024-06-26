Дорога скворечников

Вниманию автомобилистов и к радости пернатых более сотни ярких и необычных скворечников расположены вдоль небольшого участка шоссе 201 (Старой Канадской дороги) над озером Вайман в Москве штата Мэн.
Удивительная коллекция скворечников сделана из самых разных материалов и раскрашена в самые разные цвета, начиная от приглушённых естественных и заканчивая яркими и кричаще-вычурными. Некоторые домики для птиц более традиционны и сделаны из дерева, при создании других авторы явно проявили креатив. Они из номерных знаков, касок и банок из-под кофе. Скворечники уникальны не только благодаря используемым материалам, но и своему стилю. Один напоминает бревенчатый домик, другой – бригантину с парусом, третий – церковь. На этом участке шоссе есть даже скворечник-отель и пафосный Белый дом.
Периодически проезжавшего здесь водителя одолело любопытство, и мужчина связался с городскими властями, ремесленниками и местными бизнесменами. Никто из них не знал, кто первым повесил скворечник на ограждение, и не мог сказать, когда появился первый. Но, возможно, это был скромный синий ящик, появившийся в 2011 году.
Представитель полиции штата Мэн Стивен Маккосланд ответил, что за идеей создания полицейского скворечника стоит полицейский в отставке Майкл Эдес. С воплощением ему помог детектив в отставке, его друг и бывший коллега Дэвид Пребл. Под скворечником – металлические цифры 332 и 326 – номера жетонов полицейских Томаса Мерри и Джеффри Паролы, которые когда-то патрулировали эту дорогу. Оба погибли при исполнении служебных обязанностей: Мерри - в 1980 году в возрасте 28 лет, когда его сбила машина подозреваемого во время выставления блокпоста, а Парола - в 1994 году в возрасте 29 лет, попав в аварию во время поездки на вызов.
Потом Эдесу удалось идентифицировать ещё нескольких «строителей», домики которых оказались подписаны. Фургон, украшенный квебекской лилией: 23 июня 2017 года, Оливер, Мартин и Кэти. Жёлтый дом с зеленой крышей: Мими, Лайонел. Его близнец с красной крышей: Нэнси, Эрик.
Казалось бы, в создании стены скворечников нет никакого смысла. Возможно. Но люди просто делают что-то интересное, яркое и необычное своими руками, чтобы сделать отрезок дороги ярче и поднять настроение проезжающим.
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