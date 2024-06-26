Дорога скворечников

Представитель полиции штата Мэн Стивен Маккосланд ответил, что за идеей создания полицейского скворечника стоит полицейский в отставке Майкл Эдес. С воплощением ему помог детектив в отставке, его друг и бывший коллега Дэвид Пребл. Под скворечником – металлические цифры 332 и 326 – номера жетонов полицейских Томаса Мерри и Джеффри Паролы, которые когда-то патрулировали эту дорогу. Оба погибли при исполнении служебных обязанностей: Мерри - в 1980 году в возрасте 28 лет, когда его сбила машина подозреваемого во время выставления блокпоста, а Парола - в 1994 году в возрасте 29 лет, попав в аварию во время поездки на вызов.