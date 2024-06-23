Прогулка по Москве 1963 года

6.

Вот воспоминания одного из очевидцев: Эта конструкция в Измайловском парке - восторг и ужас моего детства! Для путешествия по деревянному желобу, залитому водой, наверху выдавали некую деревянную же конструкцию (на которую необходимо было сесть верхом). И я все время боялся, что, если я свалюсь с этой штуковины в процессе спуска, внизу она меня догонит и переломает мне все кости! Поэтому, всегда держался за нее так крепко, как только мог. Проезд на горке был платным: 5 копеек, если ты пользовался деревянной сидушкой, которая выдавалась там же и 3 копейки, если готов был проделать этот трюк на своей пятой точке.