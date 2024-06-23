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Прогулка по Москве 1963 года

Прогулка по Москве 1963 года

Автор:
23 июня 2024 21:43
Метки: Москва   СССР   история   фото   
343
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Сегодня мы окажемся в 1963 году: в столице открывают универмаг "Москва", а также станции метро "Щёлковская" и "Юго-Западная", Лев Яшин становится лучшим футболистом мира, а в космос летит первая женщина - Валентина Терешкова.

Интересного вам просмотра!

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Метки: Москва   СССР   история   фото   
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2  комментария
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Карандаш 9 часов назад
В заголовке поста указана станция Юго-Западная, но про неё что ничего не оказалось сказано, хотя это весьма интересная история. Станция открылась в конце декабря 1963 и располагалась близ деревень Тропарёво и Никулино, вошедших тогда в состав Москвы, практически была построена на перспективу(в поле). Первый дом массовой жилой застройки появился в районе лишь в 1967 году. До этого станцией могли пользоваться жители окрестных сёл Тропарёво и Никулино. P.S. Вот так выглядела Юго-Западная до массовой застройки.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5583 поста (5578 в горячем)

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