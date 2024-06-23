Прогулка по Москве 1963 года

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Сегодня мы окажемся в 1963 году: в столице открывают универмаг "Москва", а также станции метро "Щёлковская" и "Юго-Западная", Лев Яшин становится лучшим футболистом мира, а в космос летит первая женщина - Валентина Терешкова.
Интересного вам просмотра!
2.
Старая Москва постепенно уступает место новой. Идёт снос домов в Кречетниковом переулке неподалёку от Арбата.
За следующие 4 года переулок будет уничтожен полностью - всё это делалось для того, чтобы здесь прошёл проспект Калинина, который мы сейчас знаем как Новый Арбат. Ну а Кречетников переулок просто исчез с карты Москвы.
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3.
Временный трамвайный путепровод рядом с Савёловским вокзалом. Сейчас на этом месте проходит Савёловская эстакада Третьего транспортного кольца.
4.
Автомобиль Mercury Medalist, принадлежавший главной приме-балерине Большого театра Галине Улановой.
На фото - муж балерины Вадим Федорович Рындин.
5.
А это Внуково-2 и первый прототип авиалайнера Ил-62.
Первый полёт этот самолёт совершил 2 января 1963 года. В статусе прототипа он пробудет ещё 4 года, полноценная коммерческая эксплуатация "шестьдесят второго" начнётся в 1967 году. На сегодняшний день в России в коммерческой авиации не осталось самолётов этого типа, они летают только в ВВС РФ. Кроме того, 4 машины используется КНДР и одна до недавнего времени летала под флагом белорусской авиакомпании Rada Airlines, занимающейся грузовыми перевозками.
6.
А это - Измайловский парк и спиральная горка, проезд по которой был довольно опасным, но очень желанным занятием.
Вот воспоминания одного из очевидцев: Эта конструкция в Измайловском парке - восторг и ужас моего детства! Для путешествия по деревянному желобу, залитому водой, наверху выдавали некую деревянную же конструкцию (на которую необходимо было сесть верхом). И я все время боялся, что, если я свалюсь с этой штуковины в процессе спуска, внизу она меня догонит и переломает мне все кости! Поэтому, всегда держался за нее так крепко, как только мог. Проезд на горке был платным: 5 копеек, если ты пользовался деревянной сидушкой, которая выдавалась там же и 3 копейки, если готов был проделать этот трюк на своей пятой точке.
7.
Двор дома 23 по Профсоюзной улице в 9-м квартале Черёмушек.
На фото вы видите ТУМ — это маленькая тротуароуборочная машина 1960-1980 гг., которая использовалась в крупных советских городах. Немного истории. Примерно с середины 1950-х годов в Москве была разработана и внедрена целая гамма тротуароуборочных микроавтомобилей (ТУМ) и мотоколясок различного назначения, одной из которых стала модель для всесезонной уборки тротуаров и дворовых территорий
8.
Москвичи встречают Фиделя Кастро на Ленинском проспекте
Во время этого визита кубинский вождь получит звезду Героя Советского Союза.
10.
Идёт строительство Октябрьского тоннеля под одноимённой площадью (сейчас она известна под своим историческим названием - Калужская).
12.
Как вы наверняка помните, МКАД открыли три года назад - в 1960 году.
Но и спустя три года легко можно по нему прогуляться пешком, количество машин на кольцевой тогда было совсем небольшим.
13.
А на автобусной остановке на МКАДе около Химок можно было увидеть вот такую схему дороги со всеми развязками.
16.
А это - Ломоносовский проспект.
Что-то странное происходит на снимке, да? На самом деле это встреча космонавтов Валентины Терешковой и Валерия Быковского 20 июня 1963 года. Чтобы увидеть космонавтов народ пытался занять самую высокую точку, например, крышу трамвая.
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