Прогулка по Москве 1962 года

18.

Кинотеатр "Ленинград" находится на территории Мемориально-паркового комплекса героев Первой мировой войны. Он был построен в 1959 году по индивидуальному проекту повторного применения, кинотеатр был однозальным с широким экраном. Однако с 2011 года кинотеатр был закрыт. Изначально в кинотеатре "Ленинград" было более 1000 мест при показе обычных фильмов и около 900 мест при демонстрации широкоэкранных. Экран кинотеатра имел размеры 18 м в ширину и 7 м в высоту. В кинотеатре было установлено три современных советских кинопроекционных аппарата, способных воспроизводить как обычные, так и широкоэкранные фильмы.