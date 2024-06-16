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Прогулка по Москве 1962 года

Прогулка по Москве 1962 года

Автор:
16 июня 2024 21:34
Метки: Москва   СССР   история   фото   
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Сегодня мы продолжим серию наших исторических прогулок по Москве и отправимся прямиком в 1962 год. В телевизоре показывают первый выпуск "Голубого огонька", мир оказывается на грани ядерной эскалации из-за Карибского кризиса (к счастью, обошлось), а в Москве открывают кольцевую автодорогу.

Интересного вам просмотра!

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Источник:

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Метки: Москва   СССР   история   фото   
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1  комментарий
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albedo 37 минут назад
Спасибо автор!!!!
Фили-Пионерская мои родные места и до сей поры живу я здесь.
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5549 постов (5539 в горячем)

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