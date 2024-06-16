Прогулка по Москве 1962 года

Сегодня мы продолжим серию наших исторических прогулок по Москве и отправимся прямиком в 1962 год. В телевизоре показывают первый выпуск "Голубого огонька", мир оказывается на грани ядерной эскалации из-за Карибского кризиса (к счастью, обошлось), а в Москве открывают кольцевую автодорогу.
Интересного вам просмотра!
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С кольцевой и начнём, само собой. На фото - МКАД и путепровод, ведущий на Рублёвское шоссе.
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Купание у Андреевской набережной на фоне Лужнецкого метромоста. 60 лет назад никто не парился насчёт купания в Москве-реке.
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Во дворе "Красных домов" неподалёку от станции метро "Университет".
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Ну а неподалёку заканчивают прокладку Ломоносовского проспекта. На фото - строящийся Мосфильмовский путепровод.
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Старая Москва. Пересечение улицы Воровского (ныне - Поварская улица) и Никитского бульвара.
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Посадка деревьев на 1-й Черемушкинской улице (уже в 1963 году она станет улицей Дмитрия Ульянова) рабочими треста Мосзеленстрой.
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Продажа грибов на Инвалидном рынке неподалёку от станции метро "Аэропорт".
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А это - ВДНХ и специальный автопоезд РАФ 980-979, созданный специально для того, чтобы перевозить людей по выставке.
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Дом номер 11 по улице Барклая, рядом со станцией метро "Багратионовская", открытой год назад.
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Кинотеатр "Ленинград" на Песчаной улице.
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Детвора после купания в фонтане загорает на фоне станции метро "Арбатская".
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Фили-Пионерская мои родные места и до сей поры живу я здесь.