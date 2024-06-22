Илон Маск вновь анонсировал летающую Tesla

Найден идеальный вариант машины для убитых дорог.
Короче, очередной гениальный замысел предприимчивого миллиардера опять взбудоражил умы любителей научной фантастики. Пока в мире создают аэромобили больше похожие на пепелац из фильма Георгия Данелия, Маск решил, что автомобиль, пусть даже и летающий, должен быть похожим на автомобиль.
Сама концепция электромобиля Tesla Roadster была представлена широкой публике еще в 2017 году, еще тогда Макс говорил, что компания работает над реализацией возможности поднять машину над землей за счет дополнительного оборудования.
Через 4 года он заявил, что эта модель получит "ракетные технологии". И вот, спустя еще три года, он снова заговорил о левитирующем автомобиле. Но теперь уже была представлена не только идея, но и озвучена дата выхода прототипа.
Когда Маск ранее намекнул, что предстоящий Roadster станет совместным проектом Tesla и SpaceX, он сказал, что завершение разработки проекта и официальная презентация ожидаются к концу этого года.
По задумке машина должна подниматься в воздух за счет 10 небольших ракетных ускорителей, работающих на сжатом холодном газе. Высота взлёта будет 1-1,8 метра, дабы при поломке пассажиры и водитель оставались целы и невредимы.
Массовое производство запланировано на 2025 год, цену на авто прогнозируют на уровне $200000 и выше.
Источник:
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В таком случае теряется весь смысл.
Где она будет летать на такой высоте?
По тем же дорогам?