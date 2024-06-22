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Илон Маск вновь анонсировал летающую Tesla

Илон Маск вновь анонсировал летающую Tesla

Автор:
22 июня 2024 06:16
Сообщество : Автомир
Метки: SpaceX   Tesla   Tesla Roadster   Илон Маск   летающая машина   проект   
1268
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Найден идеальный вариант машины для убитых дорог.

Короче, очередной гениальный замысел предприимчивого миллиардера опять взбудоражил умы любителей научной фантастики. Пока в мире создают аэромобили больше похожие на пепелац из фильма Георгия Данелия, Маск решил, что автомобиль, пусть даже и летающий, должен быть похожим на автомобиль.

Сама концепция электромобиля Tesla Roadster была представлена широкой публике еще в 2017 году, еще тогда Макс говорил, что компания работает над реализацией возможности поднять машину над землей за счет дополнительного оборудования.


Через 4 года он заявил, что эта модель получит "ракетные технологии". И вот, спустя еще три года, он снова заговорил о левитирующем автомобиле. Но теперь уже была представлена не только идея, но и озвучена дата выхода прототипа.


Когда Маск ранее намекнул, что предстоящий Roadster станет совместным проектом Tesla и SpaceX, он сказал, что завершение разработки проекта и официальная презентация ожидаются к концу этого года.

По задумке машина должна подниматься в воздух за счет 10 небольших ракетных ускорителей, работающих на сжатом холодном газе. Высота взлёта будет 1-1,8 метра, дабы при поломке пассажиры и водитель оставались целы и невредимы.

Массовое производство запланировано на 2025 год, цену на авто прогнозируют на уровне $200000 и выше.

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Метки: SpaceX   Tesla   Tesla Roadster   Илон Маск   летающая машина   проект   
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6  комментариев
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60k
zloykoyot Час назад
Угу. 56 лярдов премии отрабатывает, очередной раунд стрижки лохов. А чё там с гиперлупом-то в результате?
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5k
Алекс Лом 16 минут назад
16 сезон 15 серия 2004 год
Ссылка youtu.be
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3k
Damvrot Hohlam Час назад
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19k
GROMOZEKA Час назад
« Высота взлёта будет 1-1,8 метра, дабы при поломке пассажиры и водитель оставались целы и невредимы.»

В таком случае теряется весь смысл.
Где она будет летать на такой высоте?
По тем же дорогам?
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  • Дата регистрации: 16.02.2020
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