Илон Маск вновь анонсировал летающую Tesla

Сама концепция электромобиля Tesla Roadster была представлена широкой публике еще в 2017 году, еще тогда Макс говорил, что компания работает над реализацией возможности поднять машину над землей за счет дополнительного оборудования.

Через 4 года он заявил, что эта модель получит "ракетные технологии". И вот, спустя еще три года, он снова заговорил о левитирующем автомобиле. Но теперь уже была представлена не только идея, но и озвучена дата выхода прототипа.

Когда Маск ранее намекнул, что предстоящий Roadster станет совместным проектом Tesla и SpaceX, он сказал, что завершение разработки проекта и официальная презентация ожидаются к концу этого года.