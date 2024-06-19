Как в Китае можно случайно стать крестным ребенка

Вот уже 300 лет китайцы в Гуанхане выходят на площадь и хватают встречных мужчин, чтобы те стали «крестными отцами» их детей. Это традиционный фестиваль Бао Бао, в котором, как ни странно, довольно много желающих участвовать добровольно.
Как можно заставить человека насильно стать крестным?
Насильно нельзя, потому традиция претерпела изменения. В 16-й день первого лунного месяца толпа собирается на площади. Сначала ведущие ходят по толпе и отыскивают мужчин, которые хотели бы стать бао бао (это китайский аналог крестного отца).
Мужчины, которые хотели бы взять на себя такую роль, стараются одеться поприметнее и поярче, чтобы их сразу заметили. Когда «сват» находит их, он спрашивает их согласие, и потом надевает на них заметную шапку.
Это чтобы родители сразу заметили его в толпе. Потом найденных баобао подводят и знакомят с родителями, если те нравятся друг другу, то все – неизвестный человек теперь крестный вашего ребенка.
Конечно, родители стараются выбирать себе в сводную родню мужчин средних лет в хорошей одежде, кто откажется от обеспеченного дядюшки?
Кто вообще придумал такую странную штуку?
Как многое в Китае, у этого обычая есть очень древняя традиция. 300 лет назад во времена династии Цин была традиция «побродить, чтобы вылечить все болезни» после празднования Фестиваля фонарей.
Люди одевались во все красивое и отправлялись на долгие прогулки. И однажды во время такой прогулки разбойники напали на мать с дочерью.
Мать никого не знала в этом городе, но она смогла подбежать к зданию, где располагался кабинет мирового судьи. И прокричала: «Я привела дочь в магистрат, чтобы она увиделась с крестным. Так что оставь меня!».
Поскольку мировой судья, который никогда не видел мать с дочерью, тут же вышел и подтвердил родство, разбойники решили не связываться и ретировались.
Вот так согласие случайного человека стало самой большой удачей в жизни двух женщин. И отсюда пошло поверье, что случайный крестный – лучшее решение для ребенка.
Конечно, сейчас его все же проверяют ведущие фестиваля, потом оба дают согласие. Но мужчины сами вызываются быть чьим-то крестным, потому что они тоже верят, что такая случайная встреча (а нередко это дальний знакомый в городе, ведь фестиваль проводится в провинции, тут больше знакомых между собой людей) принесет в его жизнь удачу.
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