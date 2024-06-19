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Как в Китае можно случайно стать крестным ребенка

Как в Китае можно случайно стать крестным ребенка

Автор:
19 июня 2024 08:40
Сообщество : ФотоМир
Метки: Китай   в мире   дети   крестный   люди   фестиваль Бао Бао   фото   
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Вот уже 300 лет китайцы в Гуанхане выходят на площадь и хватают встречных мужчин, чтобы те стали «крестными отцами» их детей. Это традиционный фестиваль Бао Бао, в котором, как ни странно, довольно много желающих участвовать добровольно.

Как можно заставить человека насильно стать крестным?

Насильно нельзя, потому традиция претерпела изменения. В 16-й день первого лунного месяца толпа собирается на площади. Сначала ведущие ходят по толпе и отыскивают мужчин, которые хотели бы стать бао бао (это китайский аналог крестного отца).

Мужчины, которые хотели бы взять на себя такую роль, стараются одеться поприметнее и поярче, чтобы их сразу заметили. Когда «сват» находит их, он спрашивает их согласие, и потом надевает на них заметную шапку.

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Это чтобы родители сразу заметили его в толпе. Потом найденных баобао подводят и знакомят с родителями, если те нравятся друг другу, то все – неизвестный человек теперь крестный вашего ребенка.

Конечно, родители стараются выбирать себе в сводную родню мужчин средних лет в хорошей одежде, кто откажется от обеспеченного дядюшки?

Кто вообще придумал такую странную штуку?

Как многое в Китае, у этого обычая есть очень древняя традиция. 300 лет назад во времена династии Цин была традиция «побродить, чтобы вылечить все болезни» после празднования Фестиваля фонарей.

Люди одевались во все красивое и отправлялись на долгие прогулки. И однажды во время такой прогулки разбойники напали на мать с дочерью.

Мать никого не знала в этом городе, но она смогла подбежать к зданию, где располагался кабинет мирового судьи. И прокричала: «Я привела дочь в магистрат, чтобы она увиделась с крестным. Так что оставь меня!».

Поскольку мировой судья, который никогда не видел мать с дочерью, тут же вышел и подтвердил родство, разбойники решили не связываться и ретировались.

Вот так согласие случайного человека стало самой большой удачей в жизни двух женщин. И отсюда пошло поверье, что случайный крестный – лучшее решение для ребенка.

Конечно, сейчас его все же проверяют ведущие фестиваля, потом оба дают согласие. Но мужчины сами вызываются быть чьим-то крестным, потому что они тоже верят, что такая случайная встреча (а нередко это дальний знакомый в городе, ведь фестиваль проводится в провинции, тут больше знакомых между собой людей) принесет в его жизнь удачу.

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Метки: Китай   в мире   дети   крестный   люди   фестиваль Бао Бао   фото   
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