Как в Китае можно случайно стать крестным ребенка

Как можно заставить человека насильно стать крестным?

Насильно нельзя, потому традиция претерпела изменения. В 16-й день первого лунного месяца толпа собирается на площади. Сначала ведущие ходят по толпе и отыскивают мужчин, которые хотели бы стать бао бао (это китайский аналог крестного отца).

Мужчины, которые хотели бы взять на себя такую роль, стараются одеться поприметнее и поярче, чтобы их сразу заметили. Когда «сват» находит их, он спрашивает их согласие, и потом надевает на них заметную шапку.