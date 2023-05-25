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Юлия Барановская сравнила своих "идеальных" детей с особенными и взбесила матерей

Юлия Барановская сравнила своих "идеальных" детей с особенными и взбесила матерей

Автор:
25 мая 2023 10:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Барановская   Мужское/женское   аутизм   дети   интересное   парикмахерская   фото   шоу бизнес   
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Юлия Барановская, ведущая шоу "Мужское-женское", раскритиковала парикмахера Тимура Газиева, который открыл парикмахерскую для особенных детей с аутизмом.

Тимур Газиев пол года назад приехал в Москву из Новосибирска, где открыл парикмахерскую "Детская пыточная". В этом заведении он стрижёт всех детей, в том числе и детей с особенностями развития. Таким детям часто отказывают в других парикмахерских, так как они слишком громко и эмоционально реагируют на стрижки. По мнению Тимура, он делает доброе дело. Многие матери особенных детей с ним согласны.

На программу "Мужское-женское" Тимур пришёл из-за необычного названия своего заведения - "Детская пыточная". Как оказалось, жители дома в Москве, где открылась парикмахерская, недовольны детскими криками и логотипом заведения. На программе Тимур объяснил суть названия.

Но больше всего зрителей возмутили слова Барановской, которая заявила, что её дети вообще нигде не пищат:

"О чём вы сейчас рассказываете? Ни один мой ребёнок ни разу не пикнул ни в кресле стоматолога, ни в кресле парикмахера, ни вообще где-либо".

Тут же её перебил другой ведущий и сам парикмахер, но слова уже вылетели из её уст и обратно их не воротишь. Матерей особенных детей возмутило, что Барановская сравнивает своих "идеальных" детей с другими.

Зрители заступились за парикмахера, заметив, что его рвение очень похвально, а Барановская потонула в хейте.

UPD: парикмахерскую в Москве уже закрыли из-за поднявшегося ажиотажа и жалоб жильцов. В Новосибирске парикмахерская пока работает.

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Метки: Барановская   Мужское/женское   аутизм   дети   интересное   парикмахерская   фото   шоу бизнес   
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27  комментариев
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32k
АнтонПолднев 2 часа назад
Выводы просты. Чувак молодец. По поводу отношения к этому нашего общества, всё неоднозначно. Естественно все высказывают такую позицию как у ведущей, пока проблема не коснулась лично их. Потом почему-то мнение кардинально меняется. Хотел бы я в своём доме заведение, в котором постоянно диким криком орут маленькие дети? Нет. Но это абсолютно не значит, что такие заведения не нужны. Я и бар - рыгаловку в своём доме не хотел бы. А там люди взрослые, здоровые, но шума от них побольше... Скорее всего проблема имеет решение. Ну а говорить, "мои дети не издают ни звука, поэтому они идеальны, а ваши орут, поэтому за забор их", это, уж извините мракобесие какое-то...
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212
Pasha Panfilov 7 минут назад
"Ни один мой ребёнок ни разу не пикнул ни в кресле стоматолога, ни в кресле парикмахера, ни вообще где-либо" (с)
Её воображаемые дети что ли? Или они у ней в коме находятся?
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14k
hunter Полчаса назад
Аршавин,мало ты лупил эту кобылу
но надо заметить ,что развод ей пошёл на пользу
кто её знал до этого...
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21k
Valiko Полчаса назад
Её дети ни разу не пикнули, зато е#аный оральный фонтан мамаши не заткнуть.
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7k
Компьютер DELL с монитором Полчаса назад
Не зря её (Барановскую) муж бывший м-у-д-о-х-а-л
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9k
Хатуль Мадан Полчаса назад
Когда чсв есть, а критического и логического мышления нет, равно как и уважения к окружающим, то чему удивляться? Ляпнула какую-то дичь, а теперь искренне критике дивится.
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55k
Олег 38 минут назад
У нормальных родителей нормальные дети. Что в этом ужасного? А те, кто "с особенностями" должны проходить курс лечения, а не качать права
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212
Pasha Panfilov Олег 5 минут назад
Если дети не издают звуков даже у стоматолога - маловероятно, что они нормальные. То ли она их забила донельзя, что боятся рот открыть, то ли они у ней в кататоническом ступоре ))
Докапываться без причины до детского парикмахера - ну. такое себе... Тоже чет совсем не эталон "нормальности".
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2k
Р Х 42 минуты назад
Так у неё же идеальные дети. Из [мат] вылезли молча, сразу пошли и разговаривают на французском.
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212
Pasha Panfilov Р Х 3 минуты назад
Складывается впечатление. что у ней дети или воображаемые, или механические. Или в ступоре находятся в тяжелом и к психиатру надо.
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5k
Евгений Д 51 минуту назад
Барановская начинает привыкать всех учить и критиковать,
это очень плохой знак,
зазнается сцука
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5k
Наталья 55 минут назад
всё она правильно сказала. Мамы детей с особенностями возвели свои проблемы и горе в определенный культ. Им и их детям все должны априори. Извините, но это Ваши проблемы и ваши дети. Нормальные люди не перекладывают проблемы своих детей ( в части здоровья, воспитания, поведения, образования) на других и не требуют особенного отношения.
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212
Pasha Panfilov Наталья 23 секунды назад
А какие проблемы? Их же парикмахер этот стрижет, а других этим заниматься же не заставляют. Или заставляют??
И что значит "не требуют особенного отношения"? Вы предлагаете у слепых белые трости отобрать, а колясочникам не делать пандусы? А смысл? Может тогда и лифты убрать из домов, чтобы только молодежь могла на верхние этажи бегать, а пенсионеров выгнать на фиг? ))
Никто ж вроде не заставляет целовать этих детей в десны. Ровно как и стричься в этой парикмахерской вообще. Можно подумать их там по ночам стригут, когда всем надо выспаться на работу.
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10k
Б.Касторский Час назад
Конечно она не подумала и ляпнула. Так бывает. Но что-то злого умысла не увидел. Зато на неё набросились и начали обвинять во всех смертных грехах и прочем. А знают ли эти борцуны, что значительная часть заболеваний выявится при скрининге? Просто интереса ради спросил.
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28k
Serg2001 2 часа назад
Всегда знал, что Барановская весьма недалёкий персонаж. Но кто-то усиленно протаскивает её на ТВ. Началось, помнится, с того что Малахов слетал к ней в Лондон, снял про нее фильм и целых два вечера подряд в праймтайм на ЦТ натурально проливал слёзы над её тяжелой, можно сказать трагической судьбой...

P.S. Один её скрипучий голос уже раздражает... )
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634
RDV 2 часа назад
Ну хз у меня тоже дети не ноют, и не ныли никогда, на стрижке... да и у зубного кстати тоже))
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