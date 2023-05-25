Юлия Барановская сравнила своих "идеальных" детей с особенными и взбесила матерей

Но больше всего зрителей возмутили слова Барановской, которая заявила, что её дети вообще нигде не пищат:

"О чём вы сейчас рассказываете? Ни один мой ребёнок ни разу не пикнул ни в кресле стоматолога, ни в кресле парикмахера, ни вообще где-либо".

Тут же её перебил другой ведущий и сам парикмахер, но слова уже вылетели из её уст и обратно их не воротишь. Матерей особенных детей возмутило, что Барановская сравнивает своих "идеальных" детей с другими.