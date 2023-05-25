Юлия Барановская сравнила своих "идеальных" детей с особенными и взбесила матерей

Юлия Барановская, ведущая шоу "Мужское-женское", раскритиковала парикмахера Тимура Газиева, который открыл парикмахерскую для особенных детей с аутизмом.
Тимур Газиев пол года назад приехал в Москву из Новосибирска, где открыл парикмахерскую "Детская пыточная". В этом заведении он стрижёт всех детей, в том числе и детей с особенностями развития. Таким детям часто отказывают в других парикмахерских, так как они слишком громко и эмоционально реагируют на стрижки. По мнению Тимура, он делает доброе дело. Многие матери особенных детей с ним согласны.
На программу "Мужское-женское" Тимур пришёл из-за необычного названия своего заведения - "Детская пыточная". Как оказалось, жители дома в Москве, где открылась парикмахерская, недовольны детскими криками и логотипом заведения. На программе Тимур объяснил суть названия.
Но больше всего зрителей возмутили слова Барановской, которая заявила, что её дети вообще нигде не пищат:
"О чём вы сейчас рассказываете? Ни один мой ребёнок ни разу не пикнул ни в кресле стоматолога, ни в кресле парикмахера, ни вообще где-либо".
Тут же её перебил другой ведущий и сам парикмахер, но слова уже вылетели из её уст и обратно их не воротишь. Матерей особенных детей возмутило, что Барановская сравнивает своих "идеальных" детей с другими.
Зрители заступились за парикмахера, заметив, что его рвение очень похвально, а Барановская потонула в хейте.
UPD: парикмахерскую в Москве уже закрыли из-за поднявшегося ажиотажа и жалоб жильцов. В Новосибирске парикмахерская пока работает.
Источник:
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Её воображаемые дети что ли? Или они у ней в коме находятся?
но надо заметить ,что развод ей пошёл на пользу
кто её знал до этого...
Докапываться без причины до детского парикмахера - ну. такое себе... Тоже чет совсем не эталон "нормальности".
это очень плохой знак,
зазнается сцука
Особенное отношение в чем? Пройти где-то без очереди? Это какая-то проблема разве?
И что значит "не требуют особенного отношения"? Вы предлагаете у слепых белые трости отобрать, а колясочникам не делать пандусы? А смысл? Может тогда и лифты убрать из домов, чтобы только молодежь могла на верхние этажи бегать, а пенсионеров выгнать на фиг? ))
Никто ж вроде не заставляет целовать этих детей в десны. Ровно как и стричься в этой парикмахерской вообще. Можно подумать их там по ночам стригут, когда всем надо выспаться на работу.
Почему чем глупее человек, тем он больше уверен в своих словах?
Ну, подумаешь, эка невидаль, всего лишь ребенка рожает. Нет достойного медицинского учреждения? Ничего! Зачем ехать в областной центр, где хорошие врачи и оборудование. Нет, дорога сложно. А ребенок, ну как повезет!
Я все верно понял?
P.S. Один её скрипучий голос уже раздражает... )