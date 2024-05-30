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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!
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Метки: гифки может даже смешные просто гифки
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Опытные фурщики стоят, пережидают боковой ветер "Норд-Ост" с хребта
Груженые проходят без проблем
Ну а если кому пустой контейнер киздец как надо в порт дотащить - ждет груженую фуру, или "совок" с щебнем, становятся "парой", пустой - с подветренной стороны, и 20 км\ч, "ноздря-в-ноздрю", киздуют опасные 3 километра....
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Это как? там две полосы, но одностороннее движение?
парой - это как жених и невеста, "под ручку"
тяжелый принимает на себя боковой удар ветра в 50 м\с, пустой - оказывается в воздушном "кармане", и его не кладет набок
даже ночевать стараются так.....
хороший порыв перевернет и стоячего
Мерси.