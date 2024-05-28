“Изъять и уничтожить!”: во “Вредных советах” Григория Остера усмотрели признаки психологического и физического насилия

По-моему, какая-то чепуха, вдобавок ещё незаконным образом осуществляемая. Надо просто отдавать себе отчёт, что самая страшная и требующая самой суровой маркировки книжка – это "Колобок". Вот уж какая жесть происходит! А уж иллюстрация, когда Колобок на языке у Лисы – это просто посмотришь и поседеешь. Как это можно детям показывать?!

Если серьёзно: наверное, в запретительском раже нету никаких тормозов и остановок, и можно сразу собрать все книги и дальше последовать рецепту Скалозуба небезызвестного [полковник-карьерист из комедии "Горе от ума", выступавший за то, чтобы в школах учили "по-нашему: раз, два", и книги были лишь "для больших оказий"]. Отсылаем всех к "Колобку", и понятно, что запрещать книги можно до бесконечности, - заявил Шаргунов.