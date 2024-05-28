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“Изъять и уничтожить!”: во “Вредных советах” Григория Остера усмотрели признаки психологического и физического насилия

“Изъять и уничтожить!”: во “Вредных советах” Григория Остера усмотрели признаки психологического и физического насилия

Автор:
28 мая 2024 18:01
Сообщество : Жить в России
Метки: Григорий Остер   Прокуратура   вредные советы   детская книга   закон   книги   печатная книга   сжигание книг   
1892
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Кто в детстве не читал эту книгу?

Правоохранители Каратузского района Красноярского края обратили внимание на книгу Григория Остера “Вредные советы”, которая стояла в книжном без пометки о возрастном цензе. Полицейские прочитали книгу (надеюсь, не впервые) и усмотрели там кучу жестоких сцен. Полицейские нашли в книге «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику», сообщает Baza.

После удивительной находки полицейские передали дело в прокуратуру. Прокуратура потребовала изъять книги из магазина и уничтожить. К тому же, владельцев магазина могут привлечь к ответственности за то, что они подвергли детей таким испытаниям.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов заявил, что по этой логике стоит запретить почти половину детских книг.

По-моему, какая-то чепуха, вдобавок ещё незаконным образом осуществляемая. Надо просто отдавать себе отчёт, что самая страшная и требующая самой суровой маркировки книжка – это "Колобок". Вот уж какая жесть происходит! А уж иллюстрация, когда Колобок на языке у Лисы – это просто посмотришь и поседеешь. Как это можно детям показывать?!

Если серьёзно: наверное, в запретительском раже нету никаких тормозов и остановок, и можно сразу собрать все книги и дальше последовать рецепту Скалозуба небезызвестного [полковник-карьерист из комедии "Горе от ума", выступавший за то, чтобы в школах учили "по-нашему: раз, два", и книги были лишь "для больших оказий"]. Отсылаем всех к "Колобку", и понятно, что запрещать книги можно до бесконечности, - заявил Шаргунов.

Источник:

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Метки: Григорий Остер   Прокуратура   вредные советы   детская книга   закон   книги   печатная книга   сжигание книг   
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28  комментариев
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190
Павел 2 часа назад
Если книжки все на свете просто взять и уничтожить, то, наверное, уж, проще станет всем на свете жить. Главное, чтоб депутатам оставалось на ночь кодекс уголовный почитать!
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20k
speaktr-st 6 минут назад
Заголовок не соответствует сути. Книжки Остера запрещать не собирались, претензия прокуратуры непосредственно к определенному изданию с определенными иллюстрациями.
Давайте разберёмся, как работает прокуратура: она возбуждается только по заявлениям (граждан, должностных лиц), сама по себе не бегает и не разнюхивает где что плохо. Вот что за жопашник заяву накатал - это интересно.
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84
Nick Lee 7 минут назад
Дети не сразу умеют в юмор, если это конечно он. А книга очень естественно воспринимается авторитетно. Поэтому логично грудничкам ее не показывать
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8k
КремлеКот 20 минут назад
"Заставь дурака богу молиться, он и лоб расшибёт !"
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1k
Александер 22 минуты назад
Интересно, мне одному показалось, что полиция и прокуратура Каратузского района Красноярского края вместо работы занимается йухнёй?
Может поувольнять всех нахер?...
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3k
Vadim Balabanov Полчаса назад
"ДУРОЧКА С МАКОМ
Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую."

Рецепты людоеда. Григорий Остер

Представляю какой вой будет когда эту книжку издадут...
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5k
Владимир 40 минут назад
это-печально!!!
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5k
Denis Cudreacov 41 минуту назад
наплодили отделов, тем надо звездочки получать, сидят ищут до чего / кого бы дое...ся
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6k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 53 минуты назад
"Правоохранители Каратузского района Красноярского края"
Так понимаю что в этом районе все (абсолютно все) проблемы решены, преступность полностью и окончательно ликвидирована, все граждане соблюдают УК и АК неукоснительно и лишь картинки в книге портят идеал....??? ))
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12k
Juli 56 минут назад
То есть мы по сути признаем, что система образования сегодня создает настолько тупорылых детей, которые эту книгу-шутку могут принять как руководство к действию?
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19k
копатель (копаю, но могу и закапывать) Час назад
А сколько психологического и физического насилия в "Колобке" и "Курочке Рябе"!
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1k
FreelancerND Час назад
Вы прежде чем херню разносить, оригинал вообще читали?
Претензии были не к книге и тексту, а к иллюстрациям конкретного издания. Это раз.
Дальше, издательство АСТ официально заявило что никаких претензий к ним не поступало.
Нахер это говно растаскивать?
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22k
иванов дмитрий Час назад
Насколько же прокуратуре совсем не чем заняться, что они начали такой фигнёй маяться????
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1k
Flint 2 часа назад
Нового ничего хорошего придумать не могут. Могут только взять доброе-старое и испоганить. Ну или запретить, так даже проще...
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35k
Korolev 2 часа назад
Верх лицемерия! По всему миру буржуи утилизируют население в промышленных масштабах и показывают это по телевизору, а в телегу так вообще хоть не заходи. Но вред психике наносят "Вредные советы", мат и радуга...

Может фейк?
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36k
Teodor 2 часа назад
Заставь дурака богу молоться - весь лоб расшибет. Надо не иронизировать над тупостью и рвением красноярских чинуш, а гнать их в шею с работы без права реабилитации...
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33k
Владимир 2 часа назад
Это уже из разряда хватать и не пущать. Причем пофигу что хватать, главное рвение продемонстрировать.
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PokemonKa
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Pika-Pika?
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