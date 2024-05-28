“Изъять и уничтожить!”: во “Вредных советах” Григория Остера усмотрели признаки психологического и физического насилия

Кто в детстве не читал эту книгу?
Правоохранители Каратузского района Красноярского края обратили внимание на книгу Григория Остера “Вредные советы”, которая стояла в книжном без пометки о возрастном цензе. Полицейские прочитали книгу (надеюсь, не впервые) и усмотрели там кучу жестоких сцен. Полицейские нашли в книге «описания жестокости, физического и психологического насилия, антиобщественные действия, вызывающие у детей страх, ужас или панику», сообщает Baza.
После удивительной находки полицейские передали дело в прокуратуру. Прокуратура потребовала изъять книги из магазина и уничтожить. К тому же, владельцев магазина могут привлечь к ответственности за то, что они подвергли детей таким испытаниям.
Первый зампред комитета Госдумы по культуре, писатель Сергей Шаргунов заявил, что по этой логике стоит запретить почти половину детских книг.
По-моему, какая-то чепуха, вдобавок ещё незаконным образом осуществляемая. Надо просто отдавать себе отчёт, что самая страшная и требующая самой суровой маркировки книжка – это "Колобок". Вот уж какая жесть происходит! А уж иллюстрация, когда Колобок на языке у Лисы – это просто посмотришь и поседеешь. Как это можно детям показывать?!
Если серьёзно: наверное, в запретительском раже нету никаких тормозов и остановок, и можно сразу собрать все книги и дальше последовать рецепту Скалозуба небезызвестного [полковник-карьерист из комедии "Горе от ума", выступавший за то, чтобы в школах учили "по-нашему: раз, два", и книги были лишь "для больших оказий"]. Отсылаем всех к "Колобку", и понятно, что запрещать книги можно до бесконечности, - заявил Шаргунов.
Источник:
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Давайте разберёмся, как работает прокуратура: она возбуждается только по заявлениям (граждан, должностных лиц), сама по себе не бегает и не разнюхивает где что плохо. Вот что за жопашник заяву накатал - это интересно.
Может поувольнять всех нахер?...
Глупую до невозможности девочку посыпать маком и пообещать ей все, что захочет. Съесть счастливую."
Рецепты людоеда. Григорий Остер
Представляю какой вой будет когда эту книжку издадут...
Так понимаю что в этом районе все (абсолютно все) проблемы решены, преступность полностью и окончательно ликвидирована, все граждане соблюдают УК и АК неукоснительно и лишь картинки в книге портят идеал....??? ))
Претензии были не к книге и тексту, а к иллюстрациям конкретного издания. Это раз.
Дальше, издательство АСТ официально заявило что никаких претензий к ним не поступало.
Нахер это говно растаскивать?
Может фейк?
Не будьте так строги к ним.
Они просто пытаются казаться тупее начальства.
Так нынче устроена вертикаль власти.