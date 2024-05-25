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Просто фотографии советских городов.
Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...
Добавляйте фотографии своих городов!
Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!
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19.
Чита. Двухэтажный особняк по адресу Ленина, 44. До сноса в конце 1950-х находился на месте построенного в 1961 году многоквартирного дома Ленина, 42, 1958 год.
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