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Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР

Фотопрогулка по городам СССР

Автор:
25 мая 2024 21:47
Метки: СССР   история   фото   
205
21

Просто фотографии советских городов.

Увы, даты и точное местоположение есть не на всех снимках...

Добавляйте фотографии своих городов!

Интересного вам просмотра и добрых воспоминаний!

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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: СССР   история   фото   
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2  комментария
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79k
Viktor 6 часов назад
Юга повторяется и я за ним! Я жил в этом доме с 1962 по 1980. Перекрёсток Кр. Барона и Дзирнаву.

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Едондер пуп 6 часов назад
Не просто П. Виноградова, а ПАВЛИНА Виноградова! На этой улице есть роддом, в котором родился некто Едондер Пуп!)))
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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5481 пост (5475 в горячем)

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