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В Петербурге подали иск в суд на РПЦ

В Петербурге подали иск в суд на РПЦ

Автор:
08 мая 2024 10:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   КГИОП   Санкт-Петербург   арбитражный суд   ремонт   рпц   церковь Воскресения Христова   
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Один из храмов города находится в ненадлежащем состоянии, а епархия не торопится с его ремонтом.

Власти Санкт-Петербурга обвиняют РПЦ в нежелании проводить ремонт церкви Воскресения Христова, здание которой находится в не самом лучшем состоянии.


Еще в 2019 году приглашённые специалисты установили, что из-за разрушенного асфальта на территории церкви просел грунт. Т.к. отвод воды от стен здания не был обеспечен, цокольный этаж был постоянно затоплен.


Здание церкви Воскресения Христова на Обводном канале в Санкт-Петербурге внесено в список объектов культурного наследия федерального значения, и РПЦ было выписано предписание о необходимости ремонта. Все работы должны были провести до 10 июня 2023 года, но воз, как говорится, и ныне там.


Т.к. ремонт не были выполнены в срок, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры направил иск в Арбитражный суд. Истец требует от ответчика в течение 36 месяцев выполнить необходимые работы - сообщает издание "Фонтанка".


Каменную церковь Воскресения Христова начали возводить в 1904 году, а через четыре года после начала постройки состоялось её освящение. В 1930 году храм разграбили и закрыли, а после на церковной колокольне устроили площадку для прыжков с парашютом. В самом здании долго находился склад, затем его превратили в кинотеатр, а с 1990 года в церкви возобновили богослужения.

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Метки: Ynews   КГИОП   Санкт-Петербург   арбитражный суд   ремонт   рпц   церковь Воскресения Христова   
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4  комментария
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alexis Полчаса назад
-Пусть власти заберут здание и отремонтируют. А нам передадут Исаакиевский собор (он в хорошем состоянии). А после ремонта пусть и этот храм вернут.
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47k
Игорь 4 минуты назад
В суд, на епархию?! Да Вас проклянут и от церкви отлучат, антихристы!!!

А выбить деньги у ценкви, - это только через Страшный Суд.
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316
Ли Харви Освальд 10 минут назад
Снести к х.у.я.м вместе с городом. Открывайте шлюзы
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6k
Wadim 13 минут назад
Попы ждут, пока его на халяву сделают.
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
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