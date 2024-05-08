В Петербурге подали иск в суд на РПЦ

Один из храмов города находится в ненадлежащем состоянии, а епархия не торопится с его ремонтом.
Власти Санкт-Петербурга обвиняют РПЦ в нежелании проводить ремонт церкви Воскресения Христова, здание которой находится в не самом лучшем состоянии.
Еще в 2019 году приглашённые специалисты установили, что из-за разрушенного асфальта на территории церкви просел грунт. Т.к. отвод воды от стен здания не был обеспечен, цокольный этаж был постоянно затоплен.
Здание церкви Воскресения Христова на Обводном канале в Санкт-Петербурге внесено в список объектов культурного наследия федерального значения, и РПЦ было выписано предписание о необходимости ремонта. Все работы должны были провести до 10 июня 2023 года, но воз, как говорится, и ныне там.
Т.к. ремонт не были выполнены в срок, Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры направил иск в Арбитражный суд. Истец требует от ответчика в течение 36 месяцев выполнить необходимые работы - сообщает издание "Фонтанка".
Каменную церковь Воскресения Христова начали возводить в 1904 году, а через четыре года после начала постройки состоялось её освящение. В 1930 году храм разграбили и закрыли, а после на церковной колокольне устроили площадку для прыжков с парашютом. В самом здании долго находился склад, затем его превратили в кинотеатр, а с 1990 года в церкви возобновили богослужения.
Источник:
- В Санкт-Петербурге экс-военный застрелил бизнес-партнёра за долг в семь миллионов рублей
- Яркая вспышка и взрыв: в Санкт-Петербурге беспилотник врезался в жилой дом
- Пара затеяла ремонт и нашла 3-метровый колодец посреди своей гостиной
- Клич в соцсетях помог собрать денег на ремонт для слепой пенсионерки
- В Санкт-Петербурге обокрали актёра Сергея Маковецкого
А выбить деньги у ценкви, - это только через Страшный Суд.