В Петербурге подали иск в суд на РПЦ

Еще в 2019 году приглашённые специалисты установили, что из-за разрушенного асфальта на территории церкви просел грунт. Т.к. отвод воды от стен здания не был обеспечен, цокольный этаж был постоянно затоплен.

Здание церкви Воскресения Христова на Обводном канале в Санкт-Петербурге внесено в список объектов культурного наследия федерального значения, и РПЦ было выписано предписание о необходимости ремонта. Все работы должны были провести до 10 июня 2023 года, но воз, как говорится, и ныне там.