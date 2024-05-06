19 странных и пугающих снимков

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Порой складывается ощущение, что мы живём в фильме ужасов. Любите страшилки? Тогда эта подборка вполне в вашем вкусе. Только не спрашивайте, как это развидеть.
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3. "Я зашёл во двор в поисках работы и удивился, почему этот парень не ответил на моё "Привет""
Для бледной кожи лица. Пишут, абсолютно безопасны...
Источник: — переведено специально для fishki.net
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