Детский фронт.Муся Пинкензон

Подвиг пионера скрипача, который выиграл свой бой с фашистами

Семья

Город Бельцы когда-то принадлежал Румынии, а не Молдавии. Внем и родился Абрам Пинкензон. А почему его все называли Мусей? Мама очень любила мальчика – уж очень он был ласковый и добрый. Она называла его не иначе, как Абрамуся, да так и получилось, что это имя трансформировалось в Мусю.

Когда война началась, мальчишке только 11 исполнилось, спасало от ужаса происходящего только то, что парнишка с пяти лет увлекся музыкой, и играл на скрипке, как маленький гений. В Бельцах семья Пинкензонов была очень известна. Все ее члены из поколения в поколение были врачами. Причем они были очень хорошими врачами.

Эвакуация

Буквально перед самой войной в 1940-м году Бессарабия, где они жили, оказалась в составе Советского Союза. Отец Муси продолжил работать в больнице, а сам мальчишка в 1941-м должен был выступать на конкурсе художественной самодеятельности республики Молдова.

Но началась война, и семья Муси приняла решение уехать в эвакуацию. Они перебрались в Краснодарский край, где тогда никто не предполагал, что враги очень скоро доберутся и сюда.

Владимир Пинкензон устроился в военный госпиталь, а Муся полюбил посещать отца на работе. Но ходил он в больницу не просто так – всегда брал с собой скрипку, и раненые бойцы были просто в восторге отмузыки, которую им исполнял этот удивительный мальчик.

Арест

А через год гитлеровцы были уже на Кубани, и стремительно приближались к Усть-Лабинску, где семья Пинкензоновпоселилась. Госпиталь эвакуировать не успели, и врачи остались со своими пациентами.

Отца семейства Пинкензона арестовали сразу. Вообще-то немцы хотели использовать талант врача в своих целях – приказали ему лечить вражеских солдат. Но Владимир отказался наотрез, и сразу же оказался под арестом.

Вскоре в тюрьме оказалась и мама Муси – Феня Моисеевна. Немцы не собирались терпеть то, что местные евреи отказывались им подчиниться. Они все равно собирались их убить, но придумали кое-что «поинтереснее».

Гимн Советского Союза

Чтобы запугать местных жителей, они собрали их на главной площади, и заставили смотреть на расстрел. На расстрел привели и Мусю, который не захотел расстаться со своей скрипкой.

Горожане были в шоке, а отец мальчика кинулся к немецкому офицеру, умоляя оставить сына в живых. Владимир тут же был застрелен, а затем и его жена, которая метнулась к телу мужа.

Мальчик, при всем том, не произнес ни слова, и лишь когда увидел, что родители мертвы, обратился к немцу с просьбой. Он попросил разрешить ему последний раз сыграть на скрипке. Получив разрешение, Муся заиграл. Никто поначалу и не понял, что это за музыка.

А это был «Интернационал» – гимн Советского Союза в то время. Народ поразился, а потом в едином порыве вся площадь запела гимн. Немцы стреляли в мальчика, но он продолжал еще играть какое-то время, пока не упал замертво