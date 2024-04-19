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13 безумных дизайнерских идей, от которых может зарябить в глазах

13 безумных дизайнерских идей, от которых может зарябить в глазах

Автор:
19 апреля 2024 23:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Дизайнерские   Продолжают   безумные   глаз   идеи   не отвести   
1270
14

Дизайнеры продолжают жечь и в голову им приходят оригинальные дизайнерские решения. В этом посте вы увидите безумные произведения искусства, от которых может зарябить в глазах. Взгляните!

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Метки: Дизайнерские   Продолжают   безумные   глаз   идеи   не отвести   
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5  комментариев
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surgy Час назад
Холодильник Хан соло - огонь!
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Андрей Иванов Час назад
Ну и всё очень прилично сделано.
1. Зато запоров не будет
2. Это перед кодировкой от запоев. Для стимуляции

Холодильник такой хочу, но мне денег не хватит. Хан Соло
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Rom Час назад
Номер 5, кровать - качели...это только вопрос времени, как быстро кто то останется без пальцев на ногах. )
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1837 постов (1781 в горячем)

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