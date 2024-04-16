В 2021 году на экраны вышел десятисерийный криминальный сериал «Хрустальный» (18+) режиссера Душана Глигорова. Премьера состоялась 20 апреля. Фильм вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Любители остросюжетных триллеров были в восторге, но часть зрителей тяжело восприняла снятое, ведь история весьма щекотливая — насилие над детьми. А кинокритики отнесли ленту в перечень очень качественных и она вошла в рейтинги лучших российских сериалов.
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Сюжет повествует о том, как два брата пытаются поймать насильника и убийцу малышей в небольшом шахтерском поселке с красивым названием Хрустальный. Туда был направлен опытный следователь из Москвы, уроженец этих мест. Он приезжает в родной городок и вместе со своим братом, руководителем местного УВД, пытается развязать сложный узел, откуда взялся и где прячется жестокий маньяк, почерк которого очень похож на преступления другого убийцы. Но история в том, что тот уже умер много лет назад в тюрьме!
Сочетание слов маньяк и Хрустальный — потрясающего названия населенного пункта (ранее Красный луч Луганской области, откуда родом сценарист), поразительно, это свидетельствует о том, что сериал не столько триллер, сколько глубокая психологическая драма, где реальный криминальный сюжет плотно переплетен с личными переживаниями главных персонажей.
В основе — реальные события
Автор сценария Олег Маловичко в комментариях указал, что в основе картины реальный случай из его личной жизни — в детстве его чуть не изнасиловал сожитель матери. Мальчику удалось вырваться и выпрыгнуть в окно, после чего были 4 месяца больницы и несколько лет на костылях.
В сюжете он объединил свой опыт с историями самых известных педофилов того времени. Ни один конкретный маньяк не стал прототипом отрицательного героя картины. Маловичко сказал, что это сборный образ. А вот свою детскую травму и ее последствия он раскрыл в образе следователя Сергея Смирнова, который посвятил жизнь поиску и поимке таких уродов.
Сценарий сериала написан за полгода
Замысел такого фильма у сценариста родился уже давно, но воплощение его случилось быстро. Маловичко встретился с руководителями стриминговой платформы KION и поделился с ними своей задумкой. Ему было предложено подать заявку, которая сразу же была одобрена. Буквально за несколько месяцев был написан сценарий и началась подготовка к съемкам.
Маловичко рассказал:
«Я начал писать в сентябре 2019-го, а через полгода, в самом начале пандемии, сдал финальный вариант, десять серий. Это неописуемая быстрота, что-то очень странное. Это был быстрый сценарий, быстрый подготовительный процесс и быстрые съемки».
Съемки проходили в городе маньяков
Снимали фильм в Шахтах — именно этот депрессивный городок в Ростовской области показался ему самым подходящим по антуражу и атмосфере. Выбор также был мотивирован тем, что там в одно время совершали свои преступления сразу несколько серийных убийц — Андрей Муханкин и Андрей Чикатило. Там же начал свой кровавый путь изверг Роман Емельянцев. Эти события также были обыграны в сериале.
Антон Васильев помог с образом главного героя
Артист, сыгравший главного героя, сильно проникся его образом и ежедневно добавлял моменты собственного видения сюжета. Конфликт с братом в картине он показал, используя свой жизненный опыт. В роли Васильев оказался настолько натуральным и вовлеченным, что Маловичко его назвал полноценным соавтором образа и всей картины.
За кадром
Сами съемки были выполнены очень быстро — за 3 месяца сняли все 10 серий. Но перед этим съемочная команда провела большую подготовительную работу.
За кадром осталась тяжелая, изматывающая работа и артистов, и всей группы. Екатерина Олькина, сыгравшая главную героиню Алену, за несколько месяцев до того стала мамой, и ребенок во время работы был рядом, ждал с кем-то из команды в вагончике, пока она прибежит его покормить.
А Антон Васильев очень скучал по своей семье и тогда к нему приехали его две дочки, что значительно подняло ему настроение.
Но самое тяжелое — сложность работы в психологическом плане. Актеры говорили, что после первого прочтения сценария у них был реальный шок.
Когда, после успеха картины у зрителей, возникла идея о продолжении — съемках второго сезона, сначала все отказались. Но сейчас известно, что идет работа над сценарием.
Как снимали в шахте
Серия, в которой главный герой блуждает в настоящей шахте, была самой сложной. Ведь пришлось не только спускать туда аппаратуру и людей, но и получить для этого огромное количество разрешений и согласований.
В сопровождении каскадеров и сотрудников шахты группа провела под землей более 12 часов на глубине 100 м. Антон Васильев сказал, что это самая впечатляющая авантюра в его жизни.
Если вы не смотрели сериал «Хрустальный», посмотрите обязательно. Многое в жизни вам откроется с новой стороны. Актер заявил, что «это самая сложная, знаковая и главная роль в моей жизни»
Источник:
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