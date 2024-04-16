Сами съемки были выполнены очень быстро — за 3 месяца сняли все 10 серий. Но перед этим съемочная команда провела большую подготовительную работу.

За кадром осталась тяжелая, изматывающая работа и артистов, и всей группы. Екатерина Олькина, сыгравшая главную героиню Алену, за несколько месяцев до того стала мамой, и ребенок во время работы был рядом, ждал с кем-то из команды в вагончике, пока она прибежит его покормить.

А Антон Васильев очень скучал по своей семье и тогда к нему приехали его две дочки, что значительно подняло ему настроение.

Но самое тяжелое — сложность работы в психологическом плане. Актеры говорили, что после первого прочтения сценария у них был реальный шок.

Когда, после успеха картины у зрителей, возникла идея о продолжении — съемках второго сезона, сначала все отказались. Но сейчас известно, что идет работа над сценарием.

Как снимали в шахте

Серия, в которой главный герой блуждает в настоящей шахте, была самой сложной. Ведь пришлось не только спускать туда аппаратуру и людей, но и получить для этого огромное количество разрешений и согласований.

В сопровождении каскадеров и сотрудников шахты группа провела под землей более 12 часов на глубине 100 м. Антон Васильев сказал, что это самая впечатляющая авантюра в его жизни.

Если вы не смотрели сериал «Хрустальный», посмотрите обязательно. Многое в жизни вам откроется с новой стороны. Актер заявил, что «это самая сложная, знаковая и главная роль в моей жизни»