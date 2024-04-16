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Топ фактов о сериале “Хрустальный”

Топ фактов о сериале “Хрустальный”

Автор:
16 апреля 2024 12:16
Сообщество : Кино
Метки: криминал   премьера   сериал   сюжет   фильм   хрустальный   
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В 2021 году на экраны вышел десятисерийный криминальный сериал «Хрустальный» (18+) режиссера Душана Глигорова. Премьера состоялась 20 апреля. Фильм вызвал неоднозначную реакцию в обществе. Любители остросюжетных триллеров были в восторге, но часть зрителей тяжело восприняла снятое, ведь история весьма щекотливая — насилие над детьми. А кинокритики отнесли ленту в перечень очень качественных и она вошла в рейтинги лучших российских сериалов.


Содержание

Сюжет повествует о том, как два брата пытаются поймать насильника и убийцу малышей в небольшом шахтерском поселке с красивым названием Хрустальный. Туда был направлен опытный следователь из Москвы, уроженец этих мест. Он приезжает в родной городок и вместе со своим братом, руководителем местного УВД, пытается развязать сложный узел, откуда взялся и где прячется жестокий маньяк, почерк которого очень похож на преступления другого убийцы. Но история в том, что тот уже умер много лет назад в тюрьме!

Сочетание слов маньяк и Хрустальный — потрясающего названия населенного пункта (ранее Красный луч Луганской области, откуда родом сценарист), поразительно, это свидетельствует о том, что сериал не столько триллер, сколько глубокая психологическая драма, где реальный криминальный сюжет плотно переплетен с личными переживаниями главных персонажей.

В основе — реальные события

Автор сценария Олег Маловичко в комментариях указал, что в основе картины реальный случай из его личной жизни — в детстве его чуть не изнасиловал сожитель матери. Мальчику удалось вырваться и выпрыгнуть в окно, после чего были 4 месяца больницы и несколько лет на костылях.

В сюжете он объединил свой опыт с историями самых известных педофилов того времени. Ни один конкретный маньяк не стал прототипом отрицательного героя картины. Маловичко сказал, что это сборный образ. А вот свою детскую травму и ее последствия он раскрыл в образе следователя Сергея Смирнова, который посвятил жизнь поиску и поимке таких уродов.

Сценарий сериала написан за полгода

Замысел такого фильма у сценариста родился уже давно, но воплощение его случилось быстро. Маловичко встретился с руководителями стриминговой платформы KION и поделился с ними своей задумкой. Ему было предложено подать заявку, которая сразу же была одобрена. Буквально за несколько месяцев был написан сценарий и началась подготовка к съемкам.

Маловичко рассказал:

«Я начал писать в сентябре 2019-го, а через полгода, в самом начале пандемии, сдал финальный вариант, десять серий. Это неописуемая быстрота, что-то очень странное. Это был быстрый сценарий, быстрый подготовительный процесс и быстрые съемки».

Съемки проходили в городе маньяков

Снимали фильм в Шахтах — именно этот депрессивный городок в Ростовской области показался ему самым подходящим по антуражу и атмосфере. Выбор также был мотивирован тем, что там в одно время совершали свои преступления сразу несколько серийных убийц — Андрей Муханкин и Андрей Чикатило. Там же начал свой кровавый путь изверг Роман Емельянцев. Эти события также были обыграны в сериале.

Антон Васильев помог с образом главного героя

Артист, сыгравший главного героя, сильно проникся его образом и ежедневно добавлял моменты собственного видения сюжета. Конфликт с братом в картине он показал, используя свой жизненный опыт. В роли Васильев оказался настолько натуральным и вовлеченным, что Маловичко его назвал полноценным соавтором образа и всей картины.

За кадром

Сами съемки были выполнены очень быстро — за 3 месяца сняли все 10 серий. Но перед этим съемочная команда провела большую подготовительную работу.

За кадром осталась тяжелая, изматывающая работа и артистов, и всей группы. Екатерина Олькина, сыгравшая главную героиню Алену, за несколько месяцев до того стала мамой, и ребенок во время работы был рядом, ждал с кем-то из команды в вагончике, пока она прибежит его покормить.

А Антон Васильев очень скучал по своей семье и тогда к нему приехали его две дочки, что значительно подняло ему настроение.

Но самое тяжелое — сложность работы в психологическом плане. Актеры говорили, что после первого прочтения сценария у них был реальный шок.

Когда, после успеха картины у зрителей, возникла идея о продолжении — съемках второго сезона, сначала все отказались. Но сейчас известно, что идет работа над сценарием.

Как снимали в шахте

Серия, в которой главный герой блуждает в настоящей шахте, была самой сложной. Ведь пришлось не только спускать туда аппаратуру и людей, но и получить для этого огромное количество разрешений и согласований.

В сопровождении каскадеров и сотрудников шахты группа провела под землей более 12 часов на глубине 100 м. Антон Васильев сказал, что это самая впечатляющая авантюра в его жизни.

Если вы не смотрели сериал «Хрустальный», посмотрите обязательно. Многое в жизни вам откроется с новой стороны. Актер заявил, что «это самая сложная, знаковая и главная роль в моей жизни»

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Метки: криминал   премьера   сериал   сюжет   фильм   хрустальный   
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DuckTales Час назад
хороший фильм
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Святослав 2 минуты назад
Очень неплохо, сюжет, актеры. В жизни так и бывает, что на самом деле зверь рядом с тобой, на кого никогда не подумаешь.
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Человек и пароход
  • Дата регистрации: 03.03.2023
  • 277 постов (268 в горячем)

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