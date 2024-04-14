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В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов

В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов

Автор:
14 апреля 2024 06:32
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Новосибирск   блошиный рынок   мигранты   незаконная торговля   трактор   
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3 года местные власти пытались возвести сквер на небольшом пустующем участке в районе Гусинобродского шоссе. Но каждый раз на их пути возникали непреодолимые препятствия.

Дело в том, что эту территорию облюбовали мигранты и устроили там импровизированный рынок, где нелегально продавали продукты питания, одежду и даже открыли парикмахерскую. И победить эту орду самозванцев у чиновников ну никак не получалось, после всех рейдов мигранты благополучно возвращались и продолжали торговать, как ни в чем не бывало. Пока в один прекрасный день этот бардак вконец не достал местного жителя.


Тракторист решил не дожидаться, когда мигранты уберут свой товар, и просто начал сносить всё, что было на его пути. При этом местные жители в комментариях это дело полностью поддержали, а некоторые и вовсе предположили, что трактористу за это ничего не будет.


Часть очевидцев предположила, что эта акция всё же согласована с мэрией Новосибирска. Но тракториста уже с нетерпением ждут в других частях города, для столь же оперативного решения проблем с "блошиными рынками".

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Метки: Видео   Новосибирск   блошиный рынок   мигранты   незаконная торговля   трактор   
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3  комментария
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16k
Patmaz 6 минут назад
Решение конечно радикальное, но что мешало оцепить ОМОНом территорию, и всех продавцов паковать в вагоны и в кишлаки? Думаю, пары таких акций хватило бы, чтобы прекратить торговлю.
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Игорь 2 минуты назад
Здрaвcтвyйтe. Извинитe, что пишy здecь, большe нeгдe...

Ceйчac ищy любyю рaботy, но покa ничeго нe нaxодитcя. Готов нa любyю подрaботкy, a ceйчac домa ecть aбcолютно нeчeго.
От голодa почти тeряю cознaниe. Одолжить проcто нe y кого. Одолжитe, пожaлyйcтa, нa eдy рyблeй 100-200. Xоть нa бyлкy xлeбa, xоть нa килогрaмм кaртошки.

Ecли оcтaвитe контaкты, то я готов вeрнyть c пeрвой зaрплaты (пeрeвeдy нa кaртy или номeр тeлeфонa). В этом cлyчae оcтaвьтe cвои контaкты в личныx cообщeнияx. Я вeрнy 100%!

Пополнитe, пожaлyйcтa, номeр тeлeфонa нa любyю cyммy: +7 952 133-65-10 (бaлaнc номeрa тeлeфонa y опeрaторa или по СБП)

Зaрaнee большоe Вaм чeловeчecкоe cпacибо
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7k
pinbalist 7 минут назад
Не оправдываю чинушей (скорее всего занесли кому надо), но если есть спрос - будет и предложение. Если у продавцов ничего не покупать, не пользоваться их услугами - никаких блошиных рынков и не будет. А тракториста теперь сделают крайним
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