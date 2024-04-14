В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов

3 года местные власти пытались возвести сквер на небольшом пустующем участке в районе Гусинобродского шоссе. Но каждый раз на их пути возникали непреодолимые препятствия.
Дело в том, что эту территорию облюбовали мигранты и устроили там импровизированный рынок, где нелегально продавали продукты питания, одежду и даже открыли парикмахерскую. И победить эту орду самозванцев у чиновников ну никак не получалось, после всех рейдов мигранты благополучно возвращались и продолжали торговать, как ни в чем не бывало. Пока в один прекрасный день этот бардак вконец не достал местного жителя.
Тракторист решил не дожидаться, когда мигранты уберут свой товар, и просто начал сносить всё, что было на его пути. При этом местные жители в комментариях это дело полностью поддержали, а некоторые и вовсе предположили, что трактористу за это ничего не будет.
Часть очевидцев предположила, что эта акция всё же согласована с мэрией Новосибирска. Но тракториста уже с нетерпением ждут в других частях города, для столь же оперативного решения проблем с "блошиными рынками".
Источник:
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