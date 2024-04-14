В Новосибирске тракторист радикально решил проблему с нелегальной торговлей мигрантов

Дело в том, что эту территорию облюбовали мигранты и устроили там импровизированный рынок, где нелегально продавали продукты питания, одежду и даже открыли парикмахерскую. И победить эту орду самозванцев у чиновников ну никак не получалось, после всех рейдов мигранты благополучно возвращались и продолжали торговать, как ни в чем не бывало. Пока в один прекрасный день этот бардак вконец не достал местного жителя.