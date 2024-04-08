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"Голодные игры". VIP-дети теперь ездят на Чёрное море выживать на 150 000 рублей

"Голодные игры". VIP-дети теперь ездят на Чёрное море выживать на 150 000 рублей

Автор:
08 апреля 2024 21:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Черное море   выживание   золотая молодежь   квест   простые люди   
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У российской "золотой молодёжи" новая забава - "как прожить месяц на черноморском побережье в Крыму или Краснодарском крае "как обычный человек". Для этого они должны за 150 тысяч рублей "встроиться" в местную жизнь - без охраны, личных машин и водителей, VIP-клубов и дорогих квартир.

У молодых людей из высших слоев общества бум на квесты, суть которых заключается в "выживании" на отечественных курортах на 150 000 рублей в месяц. Об этом сообщает AB News.

Представители "золотой молодежи" в возрасте 18-23 лет приезжают в Краснодарский край или Крым с минимальным набором личных вещей и карточкой с ограниченной суммой. Лимит доступных средств обычно составляет около 150 000 рублей.

Они "таскаются в магазины", ездят на обычном такси или общественном транспорте, иногда даже устраиваются на работу и заводят романы. Всё это снимается на видео и выкладывается в общий доступ для "своей" тусовки, чтобы друзья оценили какие трудности приходится переживать "выживающим".

"Я поняла, как сложно живется простым людям, поняла их проблемы"

, – поделилась своими впечатлениями 22-летняя дочь застройщика.

Напомним, что в 2023 году пресса сообщала о том, что одна из представительниц "золотой молодежи" сбежала от родителей на Кубань и потом в Крым. Там 18-летняя девушка "выжила" на взятый из дома 1 000 000 рублей, притворяясь обычной студенткой - работала официанткой, заводила романы, нашла друзей. Потом, правда, VIP-дочка все равно вернулась домой.

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Метки: Россия   Черное море   выживание   золотая молодежь   квест   простые люди   
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22  комментария
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1k
TroyDaGood Час назад
Уберите ещё 100К и тогда будет пореальней.
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7k
Атомный Крот 2 минуты назад
А по-моему, хорошая идея.
Добровольное трудовое воспитание и социализация на минималках.
Все же относительно. И для этой публики, привыкшей к совсем другим расходам, 150 тыр/мес - действительно непривычно мало.

Глядишь, кто-то что-то и поймет в процессе.
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12k
Злобный 10 минут назад
Короче ИМЕННО выживания да?
150т.р это 428 банок тушонки по 350р. Поверьте это хорошая тушонка за такие деньги

Выживание на месяц. Тоесть 14 банок тушонки в день

Одна банка стандартной тушонки весит 325гр. Тоесть 14 банок это 4450 гр тушонки на человека В ДЕНЬ!
Вы можете сожрать в день 4 кг. мяса?
ВЫЖИТЬ на 150т.р в месяц да?
НУ-НУ

Кого-то не воспитывали в детстве
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31k
AzuveR 16 минут назад
Зажравшихся утырков, отправить на год в забой или на свиноферму ,в тайгу на лесоповал. С проживанием в бараках с буржуйкой, без водопровода и толчком на улице, Вот квест.
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11k
Vacony Полчаса назад
ой как бомбит.. когда в группах собирают по копеечке на машину, сетки, дроны и т.д. на СВО, а тут читаешь такое...
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23k
Shtoppi 43 минуты назад
суки долбанные! утопить сраных выродков в море, как никому не нужную мерзость, на которую даже издалека смотреть противно.
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40k
Александр 49 минут назад
150к на рыло на месяц чисто на отдых, зажрались в общем. Но очень похоже на тубой вброс.
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40k
albedo 52 минуты назад
Похоже на фантазийное сочинение какого-нибудь полюционера - шатателя режЫма. (сарказм)
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14k
Владимир 53 минуты назад
Какое то мерзкое ощущение от этого. То ли на спину поюнули, толи хер положили. Унижать обычных людей теперь тренд?
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746
solosolovov Час назад
Чем ещё народ унизят, власть имущие?
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35k
Teodor Час назад
Суки.
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KlyaksaZ
  • Дата регистрации: 08.10.2021
  • 1426 постов (1353 в горячем)
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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97960



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