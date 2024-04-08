"Голодные игры". VIP-дети теперь ездят на Чёрное море выживать на 150 000 рублей

У российской "золотой молодёжи" новая забава - "как прожить месяц на черноморском побережье в Крыму или Краснодарском крае "как обычный человек". Для этого они должны за 150 тысяч рублей "встроиться" в местную жизнь - без охраны, личных машин и водителей, VIP-клубов и дорогих квартир.
У молодых людей из высших слоев общества бум на квесты, суть которых заключается в "выживании" на отечественных курортах на 150 000 рублей в месяц. Об этом сообщает AB News.
Представители "золотой молодежи" в возрасте 18-23 лет приезжают в Краснодарский край или Крым с минимальным набором личных вещей и карточкой с ограниченной суммой. Лимит доступных средств обычно составляет около 150 000 рублей.
Они "таскаются в магазины", ездят на обычном такси или общественном транспорте, иногда даже устраиваются на работу и заводят романы. Всё это снимается на видео и выкладывается в общий доступ для "своей" тусовки, чтобы друзья оценили какие трудности приходится переживать "выживающим".
"Я поняла, как сложно живется простым людям, поняла их проблемы"
, – поделилась своими впечатлениями 22-летняя дочь застройщика.
Напомним, что в 2023 году пресса сообщала о том, что одна из представительниц "золотой молодежи" сбежала от родителей на Кубань и потом в Крым. Там 18-летняя девушка "выжила" на взятый из дома 1 000 000 рублей, притворяясь обычной студенткой - работала официанткой, заводила романы, нашла друзей. Потом, правда, VIP-дочка все равно вернулась домой.
Источник:
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Добровольное трудовое воспитание и социализация на минималках.
Все же относительно. И для этой публики, привыкшей к совсем другим расходам, 150 тыр/мес - действительно непривычно мало.
Глядишь, кто-то что-то и поймет в процессе.
150т.р это 428 банок тушонки по 350р. Поверьте это хорошая тушонка за такие деньги
Выживание на месяц. Тоесть 14 банок тушонки в день
Одна банка стандартной тушонки весит 325гр. Тоесть 14 банок это 4450 гр тушонки на человека В ДЕНЬ!
Вы можете сожрать в день 4 кг. мяса?
ВЫЖИТЬ на 150т.р в месяц да?
НУ-НУ
Кого-то не воспитывали в детстве
Вы не думаете что ваш уровень жизни для кого-то мажорство?
Но дебилов учить, только куй тупить. Плывы с богом