"Голодные игры". VIP-дети теперь ездят на Чёрное море выживать на 150 000 рублей

У молодых людей из высших слоев общества бум на квесты, суть которых заключается в "выживании" на отечественных курортах на 150 000 рублей в месяц. Об этом сообщает AB News.

Представители "золотой молодежи" в возрасте 18-23 лет приезжают в Краснодарский край или Крым с минимальным набором личных вещей и карточкой с ограниченной суммой. Лимит доступных средств обычно составляет около 150 000 рублей.

Они "таскаются в магазины", ездят на обычном такси или общественном транспорте, иногда даже устраиваются на работу и заводят романы. Всё это снимается на видео и выкладывается в общий доступ для "своей" тусовки, чтобы друзья оценили какие трудности приходится переживать "выживающим".

"Я поняла, как сложно живется простым людям, поняла их проблемы"

, – поделилась своими впечатлениями 22-летняя дочь застройщика.