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Подборка фотографий актеров, актрис.
Интересного вам просмотра!
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7.
Георгий Вицин
В сорок семь лет Георгий Вицин сыграл двадцатилетнего Мишу Бальзаминова («Женитьба Бальзаминова»). В тридцать семь — восемнадцатилетнего Васю Веснушкина в фильме «Запасной игрок». В тридцать шесть лет изобразил древнего деда Мусия в картине «Максим Перепелица».
26.
Евгений Евстигнеев и Леонид Ярмольник на съемках популярного телесериала «Игра в детектив», 1988 год
28.
1991 год. Снимок для афиши спектакля «Игроки-XXI».
Александр Калягин, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Сергей Маковецкий, Леонид Филатов, художник и сценограф Давид Боровский, Андрей Сорокин, Вячеслав Невинный и Евгений Евстигнеев
33.
А. Д. Немченко, А. В. Федоринский, В. И. Пащенко и Р. А. Сагдуллаев — актёры фильма «В бой идут одни "старики"» 35 лет спустя (в 2008 году).
42.
Александр Ширвиндт с Жанной Владимирской и Александром Лазаревым в фильме «Еще раз про любовь», 1968 год.
48.
Евгений Евстигнеев готовится к роли человека труда в спектакле «Сталевары». В 1974 году за эту роль он получил Государственную премию.
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