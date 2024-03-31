10 занимательных фактов о Китае

Вы можете узнать у китайца , где он работает, сколько ему лет или даже семейное положение, всё что угодно, но не имя. На деловых встречах люди представляются в формате “должность плюс фамилия”, и так делают все сотрудники: “Это наш директор, мистер Ли”. У китайцев не принято называть друг друга по имени. Один из древних философов Китая по имени Мэн Цзы однажды сказал: «Фамилии объединяют людей, а имя человека дает ему индивидуальность». Эти слова очень хорошо отражают суть традиции. Считается, что каждое имя индивидуально и если его сможет случайно услышать злой дух или демон, то они сумеют навредить конкретному человеку.