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10 занимательных фактов о Китае

10 занимательных фактов о Китае

Автор:
31 марта 2024 21:20
Сообщество : Факты
Метки: Занимательные   Китай   новое   открыть   узнать   факты   
1185
11

Китай - это разнообразная и полная сюрпризов страна, здесь всегда можно открыть для себя что-то новое. В этом посте вы узнаете интересные факты о традициях и предпочтениях жителей Поднебесной.

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Метки: Занимательные   Китай   новое   открыть   узнать   факты   
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144k
parallax Полчаса назад
2. Счастливые тарелки.

Довелось отведать китайских пельменей будучи там в командировке. Именно таких по виду, как на фото выше.
Только вместо мяса, внутри оказалась какая-то растительная упругая масса, абсолютно нейтральная на вкус.
Больше одного пельменя одолеть не смог.
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458
Игорь 4 минуты назад
Был в Китае в командировке в одной очень большой конторе, связанной с нефтянкой. Многое удивило - раскладушки для персонала (поспать в обед святое дело), общежитие для сотрудников, живущих в пригороде и отъезжающтх домой только на субботу и воскресенье или только на воскресенье, или ещё реже, в зависимости от нагрузки. Об их столовой можно долго рассказывать - это надо видеть... Ну и то, что они покупают квартиры 150 м2 по 200-300 тыс. долларов в пожизненный кредит, под 2-3 % годовых, причем фирма платит вступительный взнос (до 30% стоимости). Да много ещё чего интересного, о чём китайцы только в приватной беседе рассказывают, да и то после обильных возлияний, которые, как позже выяснилось, оплачивает фирма (когда они нас в ресторан водили). Мне они очень понравились - хорошие ребята, хотя линию партии держат на все 100% без отклонений...
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39k
АнтонПолднев Полчаса назад
П.2 Короче, чего не жри - всё к добру!
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1817 постов (1760 в горячем)

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