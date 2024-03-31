10 занимательных фактов о Китае

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Китай - это разнообразная и полная сюрпризов страна, здесь всегда можно открыть для себя что-то новое. В этом посте вы узнаете интересные факты о традициях и предпочтениях жителей Поднебесной.
1. "Высокий" нос
В современном Китае в моде "высокий" нос, то есть нос с выступающей переносицей, можно с горбинкой. Китайцы вообще придают большое значение носу, так как он, по народному поверью, отвечает за богатство. Согласно китайскому учению, «если у человека высокий нос, его шансы стать офицером будут выше. Высокий прямой нос с пухлым мясистым кончиком даёт шанс мужчине на успешную карьеру чиновника, а женщине обещает безбедную жизнь. Так, что если вам говорят, что у вас большой нос, то это комплимент.
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2. Счастливые тарелки
Китайцы верят, что чем больше пельменей вы съедите на Новый год, тем больше денег заработаете в наступающем году, так как их форма напоминает серебряные слитки, символ богатства. На новогодний ужин также подают лапшу, символизирующую долголетие. Ингредиенты имеют свое значение: креветки олицетворяют богатство и удачу, рыба - процветание, тофу - семейное счастье, свинина - душевное спокойствие, а яйца - большую и здоровую семью.
3. Перекатывание апельсинов через порог
Считается, что апельсины и мандарины приносят удачу и процветание. В канун Нового года существует традиция бросать апельсины через порог, чтобы деньги поступали в дом круглый год.
4. Кошки разрешены в магазинах
Голландский фотограф Марсель Хейнен был в восторге, обнаружив, что во многих небольших магазинах Китая есть кошки. Он сделал серию фотографий, которые стали вирусными, и даже опубликовал книгу об этом.
5. Многие китайцы ходят в пижамах
В Китае часто можно встретить людей, которые ходят в пижаме не только в магазин, но даже в кафе. Они считают, что во-первых, пижамы хорошо сохраняют тепло зимой, а во-вторых, в этом есть исторический аспект. В начале двадцатого века только самые состоятельные жители могли позволить себе импортные пижамы, что делало их символом статуса.
6. Разнообразные названия форм лица
В отличие от западной классификации лиц: квадратная, треугольная, овальная, китайская имеет более широкую и творческую классификацию. Типы лиц называются: “первая любовь”, "лягушачье", “гусиное яйцо”, “сом”, “тыквенное семечко” и другие. Лицо “сомоподобного” типа, считающееся самым соблазнительным, характеризуется большим ртом, пухлыми губами, широко расставленными глазами. Лицо “тыквенное семя” относится к маленькому овальному лицу с выраженными скулами, заострённым подбородком, высокой переносицей и большими круглыми глазами с двойными веками.
7. Балет в Китае
Балет пришёл в Китай из России в двадцатых годах, прошлого века. Легендарная балерина Анна Павлова сыграла решающую роль в его популяризации: ее выступление в Шанхае вдохновило китайцев отдать своих дочерей в балетные школы. Современный китайский балет включает в себя традиционные движения.
8. Богатое культурное наследие
Чайная культура Китая внесена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Это включает в себя как сбор листьев, так и искусство заваривания чая. Чайная церемония является важной частью социального взаимодействия в Китае и проводится даже на свадьбах. В настоящее время Китай имеет 43 объекта в списке нематериального культурного наследия, что делает его мировым лидером в этом отношении.
9. Любовь к бесплатному
Китайцы, как и многие люди, больше всего любят получать бесплатные вещи. За простую чашку или пакетик риса они готовы стоять в длинных очередях и участвовать в самых абсурдных конкурсах! И это не потому, что у людей нет денег или в стране дефицит продуктов. Это настоящая страсть китайцев! Примером этой страсти была рекламная кампания банка в провинции Хубэй. Банк выставил огромный рулон туалетной бумаги и предложил клиентам развернуть как можно больше за 5 секунд. Видео стало вирусным и набрало 110 миллионов просмотров. Хотя кампания подверглась критике со стороны общественности, похоже, она достигла своей рекламной цели.
10. Узнать имя китайца практически невозможно
Вы можете узнать у китайца , где он работает, сколько ему лет или даже семейное положение, всё что угодно, но не имя. На деловых встречах люди представляются в формате “должность плюс фамилия”, и так делают все сотрудники: “Это наш директор, мистер Ли”. У китайцев не принято называть друг друга по имени. Один из древних философов Китая по имени Мэн Цзы однажды сказал: «Фамилии объединяют людей, а имя человека дает ему индивидуальность». Эти слова очень хорошо отражают суть традиции. Считается, что каждое имя индивидуально и если его сможет случайно услышать злой дух или демон, то они сумеют навредить конкретному человеку.
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Довелось отведать китайских пельменей будучи там в командировке. Именно таких по виду, как на фото выше.
Только вместо мяса, внутри оказалась какая-то растительная упругая масса, абсолютно нейтральная на вкус.
Больше одного пельменя одолеть не смог.