Взятие Парижа: как русские войска захватили столицу Франции

31 марта 1814 года русские войска под командованием генерала Николая Раевского торжественно вступили в Париж. Император России Александр I лично принимал парад союзных войск. В одном строю вместе с казаками и гренадерами прошли прусские и австрийские части.
- Колонны наши с барабанным боем, музыкою и распущенными знаменами вошли в ворота Сен-Мартен. Любопытное зрелище представилось глазам нашим, когда мы очутились у Итальянского бульвара: за многочисленным народом не было видно ни улиц, ни домов, ни крыш, все это было усеяно головами, какой-то вместе с тем торжественный гул раздавался в воздухе. Это был народный ропот, который заглушал и звук музыки и бой барабанов, - писал в своих воспоминаниях будущий декабрист, майор Николай Лорер.
Француженки забрасывали чубатых казаков цветами, дарили многообещающие улыбки бравым гусарам и драгунам, а ведь еще несколько часов назад за Париж шла жестокая битва. В ней погибли свыше 12 тысяч французских, прусских и русских солдат.
После битвы при Арси-сюр-Об Наполеон попытался зайти в тыл союзников, но Александр I уже окончательно решил идти прямо на Париж. Путь 100-тысячной союзной армии загораживали только маршалы Мармон и Мортье, у которых в строю было около 25 тысяч человек.
В шесть часов утра 30 марта наступление на Париж началось. 2-й русский пехотный корпус принца Евгения Вюртембергского атаковал селение Пантен. Одновременно генерал Николай Раевский с 1-м пехотным корпусом и кавалерией Палена пошел на штурм высот Роменвиля. Постепенно подтянулись и пруссаки Блюхера.
Александр I предложил французам капитулировать, написав в ультиматуме "волею или неволею, на штыках или церемониальным маршем, на развалинах или в чертогах, но сегодня же Европа должна ночевать в Париже". Однако русских парламентеров атаковали, и они едва уцелели.
Французы отчаянно оборонялись и переходили в контратаки, чтобы продержаться до подхода Наполеона или получить помощь от 700-тысячного Парижа. Однако численное преимущество союзников давало о себе знать. К 11 часам русские и прусские корпуса приблизились к высотам Монмарта. По свидетельству барона Мюффлинга, увидев превосходство вражеских сил, командующий французской обороной Жозеф Бонапарт трусливо бежал с поля и защитники оказались без штаба.
К полудню, после кровопролитных боев, русские и прусские войска вышли к кварталам Парижа. На высотах стали разворачиваться артиллерийские батареи для обстрела города. Французский маршал Огюст Фредерик Луи Мармон не питал иллюзий и предложил переговоры, но Александр I был непреклонен и сказал, что "прикажет остановить сражение, если Париж будет сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица".
Наступление продолжилось, но к Мармону был направлен флигель-адъютант, полковник Орлова, который сообщил, что русский император желает сохранить Париж и предложил капитулировать. В два часа ночи 31 марта в селении Лавилет документы были подписаны и в полдень, впервые со времен Столетний войны, иностранная армия вошла в Париж.
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Расхреначить надо их в пух и прах, чтоб долго ещё неповадно было, на Россию хрен дрочить!
Ну а нам также сравнить, как себя вели русские и французы - первые при взятии Парижа, вторые - в захваченной Москве.
" С момента вступления на территорию Франции (1-го января 1814 г.) Александр отдал приказ своему войску: "Обходиться с жителями как можно дружелюбнее и побеждать
их более великодушием, нежели мщением, отнюдь не подражая примеру французов в
России".
Напомним про "пример французов".
ФРАНЦУЗЫ В МОСКВЕ
В пылающей Москве оставалось всего 6200 мирных жителей - 2,3% от довоенного населения города. Из них 400 горожан были расстреляны французским военно-полевым судом по подозрению в поджогах - французам при этом особых доказательств и улик не требовалось. «Для победы необходимо, чтобы простой солдат не толь ко ненавидел своих противников, но и презирал их». Наполеон. Именно так европейские вандалы относились к нам всегда, что не преминули показать в захваченной Москве в 1812-м году.
Разрушались монастыри, взрывались памятники архитектуры, Церкви Заиконоспасского, Покровского, Новоспас ского, Симонова, Крестовоздвиженского, Донского, Рож дественского и других монастырей были превращены в конюшни, в алтарях других церквей устраивались отхожие места, лютой смертью убивали священников, не выдававших церковных святынь, насиловали монахинь, древние иконами растапливали печи, в некоторых церквях были устроены плавильные горны для переплавки золотой и серебряной утвари. При этом солдаты твердо знали, что пришли в варварскую дикую страну и что они несут в нее самую лучшую в мире культуру - европейскую. Что их император величайший полководец, сопротивляться которому дико, нелепо и как-то нецивилизованно.
После возвращения русских Успенский собор Московского Кремля пришлось опечатать, дабы толпа не видела учинённого внутри бесчинства - вспоминает назначенный комендантом Москвы после ухода Наполеона граф А. Х. Бенкендорф:
"Я был охвачен ужасом, найдя теперь поставленным вверх дном безбожием разнузданной солдатчины этот почитаемый храм, который пощадило даже пламя, и убедился, что состояние, в которое он находился, необходимо было скрыть от взоров народа. Мощи святых были изуродованы, их гробницы наполнены нечистотами; украшения с гробниц сорваны. Образа, украшавшие церковь, были перепачканы и расколоты".
Князь А.А. Шаховской приводит случай умышленного оскорбления чувств православных верующих: "в алтарь Казанского собора втащена была мёртвая лошадь и положена на место выброшенного престола".
Не удовольствовавшись престолами, французские "цивилизаторы" выбросили из гроба в Успенском соборе Московского Кремля нетленные мощи Патриарха Гермогена, бывшим одной из ключевых фигур освобождения Москвы от похожей оккупации поляками двумя столетиями раньше. В результате нашествия, в огне пожарищ, погибло величайшее произведение русского народа «Слово о полку Игореве», множество летописей.
Перед бесславным оставлением Москвы Наполеон отдал приказ маршалу Мортье, назначенному московским генерал-губернатором, поджечь магазины, казармы и все публичные здания в городе, поджечь кремлёвский дворец и положить порох под кремлёвские стены. Взрыв Кремля должен был последовать за выходом последних французских войск из города.
«Я покинул Москву, приказав взорвать Кремль», писал 10 октября Наполеон жене - Марии-Луизе Австрийской. Это приказание было выполнено лишь частично, так как в суматохе внезапного выступления у Мортье не хватило времени как следует заняться этим делом. До основания была уничтожена лишь Водовзводная башня, сильно пострадали башни Никольская, 1-я Безымянная и Петровская, также кремлёвская стена и часть арсенала. От взрыва обгорела Грановитая палата. При попытке подорвать самое высокое здание Москвы - колокольню Ивана Великого - обрушилась пристройка к ней, но сама колокольня устояла.
Московский обер-полицмейстер Ивашкин в донесении генерал-губернатору Москвы графу Ф. В. Ростопчину от 16 октября называет количество вывезенных с улиц Москвы трупов - 11 959. В основном это были оставленные в городе после Бородинского сражения раненые солдаты русской армии, умершие в городе при французской оккупации и так и оставшиеся без погребения.
Александр I после этих бесчинств имел полное право устроить парижанам кровавую баню. Но, как и в Берлине в 1945, русские не мстили, умножив военную победу победу превосходящим благородством и милосердием."
В покоренной Москве (Поджигатели или Расстрел в Кремле). Художник В.В. Верещагин, 1897 1898 гг.