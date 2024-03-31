Взятие Парижа: как русские войска захватили столицу Франции

- Колонны наши с барабанным боем, музыкою и распущенными знаменами вошли в ворота Сен-Мартен. Любопытное зрелище представилось глазам нашим, когда мы очутились у Итальянского бульвара: за многочисленным народом не было видно ни улиц, ни домов, ни крыш, все это было усеяно головами, какой-то вместе с тем торжественный гул раздавался в воздухе. Это был народный ропот, который заглушал и звук музыки и бой барабанов, - писал в своих воспоминаниях будущий декабрист, майор Николай Лорер.

Француженки забрасывали чубатых казаков цветами, дарили многообещающие улыбки бравым гусарам и драгунам, а ведь еще несколько часов назад за Париж шла жестокая битва. В ней погибли свыше 12 тысяч французских, прусских и русских солдат.

После битвы при Арси-сюр-Об Наполеон попытался зайти в тыл союзников, но Александр I уже окончательно решил идти прямо на Париж. Путь 100-тысячной союзной армии загораживали только маршалы Мармон и Мортье, у которых в строю было около 25 тысяч человек.

В шесть часов утра 30 марта наступление на Париж началось. 2-й русский пехотный корпус принца Евгения Вюртембергского атаковал селение Пантен. Одновременно генерал Николай Раевский с 1-м пехотным корпусом и кавалерией Палена пошел на штурм высот Роменвиля. Постепенно подтянулись и пруссаки Блюхера.

Александр I предложил французам капитулировать, написав в ультиматуме "волею или неволею, на штыках или церемониальным маршем, на развалинах или в чертогах, но сегодня же Европа должна ночевать в Париже". Однако русских парламентеров атаковали, и они едва уцелели.

Французы отчаянно оборонялись и переходили в контратаки, чтобы продержаться до подхода Наполеона или получить помощь от 700-тысячного Парижа. Однако численное преимущество союзников давало о себе знать. К 11 часам русские и прусские корпуса приблизились к высотам Монмарта. По свидетельству барона Мюффлинга, увидев превосходство вражеских сил, командующий французской обороной Жозеф Бонапарт трусливо бежал с поля и защитники оказались без штаба.

К полудню, после кровопролитных боев, русские и прусские войска вышли к кварталам Парижа. На высотах стали разворачиваться артиллерийские батареи для обстрела города. Французский маршал Огюст Фредерик Луи Мармон не питал иллюзий и предложил переговоры, но Александр I был непреклонен и сказал, что "прикажет остановить сражение, если Париж будет сдан: иначе к вечеру не узнают места, где была столица".

Наступление продолжилось, но к Мармону был направлен флигель-адъютант, полковник Орлова, который сообщил, что русский император желает сохранить Париж и предложил капитулировать. В два часа ночи 31 марта в селении Лавилет документы были подписаны и в полдень, впервые со времен Столетний войны, иностранная армия вошла в Париж.