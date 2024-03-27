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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
27 марта 2024 22:03
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
719
16
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Просто гифки, разнообразные...

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9k
Jora Kyky(Kukunaher) 3 часа назад
10. Механизм называется "мальтийский крест". Устанавливается, например в киноаппаратах, что бы кадры двигались прерывисто и картинка на экране не размывалась.
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6k
Babangdida Час назад
13: За такое наглое пренебрежение к технологии накладки теплоизоляции, надо четвертовать всех, начиная с чиновника впустившего "ценных специалистов" до уродственников предпринимателя и чиновников, принимавших объект. Хрен знает ещё что там построено через (__О__) и обернётся большими затратами и жизнями живущих.
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4k
Trilik 2 часа назад
Кузнец учит подмастерья - я сейчас положу на наковальню заготовку и когда кивну головой, то бей по ней кувалдой... Так в деревне появился новый кузнец...
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18k
Nikita 3 часа назад
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

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2k
Alex 3 часа назад
Camila e Mariana Davalos
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2k
Alex 3 часа назад
там у последней ещё и сестра близняшка есть
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79k
Viktor 3 часа назад
А перелететь не проще?

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Юганск
  • Дата регистрации: 10.03.2018
  • 5269 постов (5256 в горячем)

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