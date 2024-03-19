Упоротые объявления знакомств с сюрпризом

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В качестве обязательного сюрприза выступает ребёночек. Буквально за несколько дней паблик "Ищем Папу! Знакомства" просто взорвал своими странными предложениями. Тиндер отдыхает. Пост не является рекламным, а за его публикацию автор канала не заплатил ни копейки.
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вот только надо учитывать что расквасить э5ало он может и своей избраннице, так от скуки
"это не мужчина берет к себе женщину с ребёнком, это женщина с ребёнком разрешает мужчине войти в их семью".
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РСП снисходительно разрешит тебе жить в семье с ее ребёнком (хотя и твоей квартире). Она как бы это позволит и ты должен быть безмерно счастлив. Ты должен молиться всем Богам - тебя приняли в семью!
Вся безбедная и беззаботная жизнь, которая будет у РСП и у ее ребёнка, будет только благодаря тебе, но при этом РСП (вся такая неприступная и гордая) при любой возможности будет напоминать - не забывай, это мы пустили тебя в свою семью, а не ты взял меня с ребенком. Твоей заслуги тут никакой нет, так что не особо рот раскрывай, а то выгоним."
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Нет, я не говорю, что женщина должна молиться на любого встречного, кто готов жить с ней и с ее ребёнком, конечно должно быть и чувство гордости, и достоинства.
Но при этом чувство уважения и благодарности тоже должно быть.
Остальные - "ПрЫнцессы" в поисках папика...