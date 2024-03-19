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Упоротые объявления знакомств с сюрпризом

Упоротые объявления знакомств с сюрпризом

Автор:
19 марта 2024 09:51
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: знакомства   знакомства в Интернете   ищу папу   отношения   папики   соцсети   
3719
20
В качестве обязательного сюрприза выступает ребёночек. Буквально за несколько дней паблик "Ищем Папу! Знакомства" просто взорвал своими странными предложениями. Тиндер отдыхает. Пост не является рекламным, а за его публикацию автор канала не заплатил ни копейки.
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Метки: знакомства   знакомства в Интернете   ищу папу   отношения   папики   соцсети   
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37  комментариев
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13k
Copycat Час назад
Звучит выгодно стоит брать) особенно тот "не чушпан"


вот только надо учитывать что расквасить э5ало он может и своей избраннице, так от скуки
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15k
Aaron Bezzazrenia 47 секунд назад
Вот интересно было бы посмотреть их объявления года через три-четыре... Что-нибудь изменится?
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18k
Сергей Минуту назад
15.по всем параметрам подхожу,только рост 183см.эх,не судьба.
Да и жена против будет)))
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5k
Elen Elen 3 минуты назад
Пузо лезет на глаза, она наконец решила, что готова. До этого была al dente?
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35k
Юрий 5 минут назад
Не хватает только фразы -
"это не мужчина берет к себе женщину с ребёнком, это женщина с ребёнком разрешает мужчине войти в их семью".
-----------
РСП снисходительно разрешит тебе жить в семье с ее ребёнком (хотя и твоей квартире). Она как бы это позволит и ты должен быть безмерно счастлив. Ты должен молиться всем Богам - тебя приняли в семью!
Вся безбедная и беззаботная жизнь, которая будет у РСП и у ее ребёнка, будет только благодаря тебе, но при этом РСП (вся такая неприступная и гордая) при любой возможности будет напоминать - не забывай, это мы пустили тебя в свою семью, а не ты взял меня с ребенком. Твоей заслуги тут никакой нет, так что не особо рот раскрывай, а то выгоним."

----------
Нет, я не говорю, что женщина должна молиться на любого встречного, кто готов жить с ней и с ее ребёнком, конечно должно быть и чувство гордости, и достоинства.
Но при этом чувство уважения и благодарности тоже должно быть.
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9k
vasilykopkov 11 минут назад
Более или менее адекватная - мать трёх детей, которые живут с бабушкой в Амстердаме. Особенно порадовало "Трезвенники -не беспокойте меня":)
Остальные - "ПрЫнцессы" в поисках папика...
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39k
koleos72 12 минут назад
Если раньше просто жопу хотели пристроить, то сейчас всю пи.зду с прицепом! Хер у вас выгорит! Но можете друг с дружкой познакомится, съехаться. В одной хате жить, другую сдавать.
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3k
Seryi_spb 13 минут назад
У кого хорошее разрешение, на 14 и 17 одни и те же обои, не разберу с телефона.
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3k
Autumn2015 15 минут назад
Некоторые анкеты конечно треш, а некоторые - непонятно, в чем проблема? Говорит, что есть ребенок? Так может ребенок вполне обеспечен алиментами и мамой, которая просто знакомится?
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434
темная_мышь 16 минут назад
А в чем "сюрприз"? Вроде все честно и прямо рассказывают о себе и своих пожеланиях. А уж найдется ли желающий катать на яхте по диснейленду чужих детей - кто знает...
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4k
просто Дмитрий 23 минуты назад
хАчу Дачу и твой кАшелек впридачу. О себе.... Я такая, растакая ..писька ,сиськи большие
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1k
Max Полчаса назад
Отличная подборка. Интересно следить за историей этих объявлений как с возрастом будут меняться требования к кандидатам в мужья. Хотя, судя по отдельным фразам из объявлений, некоторые и в предпенсионном возрасте будут продолжать считать себя *лаковыми" кусочками.
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8k
V2.Smirnov Полчаса назад
Частенько в обсуждения девичих требований пишут комментарии типа "с возрастом требования будут падать пока не превратятся в "хоть кто-нибудь"". Как видите - нифига они не падают! Трое детей, жопа в целлюлите - а туда же: "красивый, на яхте, я певица и звезда".
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18k
Сергей Полчаса назад
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96k
Доктор Джонс 40 минут назад
Окуевшие в край...
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−4
Mihhail.Lavinen 40 минут назад
30 лет, дочке 5. Впринципе обычный расклад, в 30 уже в голове многое меняется и ничего необычного в разводе нет. Так что её из подборки можно исключить
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12k
Гомерчик 42 минуты назад
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3k
Александр 42 минуты назад
потребляди...
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8k
V2.Smirnov 43 минуты назад
10 - не к месту. Нормальное объявление. Ни слова о богатстве. Ну а что рост прописан - так она сама высокая, комплексует.
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61k
dima423 45 минут назад
Ну вот пусть они все за последнего бьются насмерть, кто победит та его и получит))
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14k
Владимир 46 минут назад
Если бы у репейника еще и прицеп был. Тогда просто флеш рояль.
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