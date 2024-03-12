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Каждый родитель знает, что во время игры в прятки дети руководствуются принципом страуса: если не видно голову, значит, не видно меня. Пока еще шпионов из этих детей не получится, но с вашей помощью они могут стать отличными разведчиками – им всего-то нужно указать на ошибки и объяснить такие понятия, как форма, тень, силуэт и плотность. У вас дома тоже есть настоящие мастера маскировки? Хвастайтесь в комментариях!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Юмор дети маскировка прятки смешные
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