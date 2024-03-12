Каждый родитель знает, что во время игры в прятки дети руководствуются принципом страуса: если не видно голову, значит, не видно меня. Пока еще шпионов из этих детей не получится, но с вашей помощью они могут стать отличными разведчиками – им всего-то нужно указать на ошибки и объяснить такие понятия, как форма, тень, силуэт и плотность. У вас дома тоже есть настоящие мастера маскировки? Хвастайтесь в комментариях!

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1. Притворился Йодой, наверное 0 Источник:

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3. Этот неловкий момент... 0 Источник:

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5. А он так старался! 0 Источник:

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7. Будущая цирковая артистка, не иначе 0 Источник:

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9. Солнце, бессердечное ты создание 0 Источник: Facebook (запрещён в РФ)

10. 0 Источник: Facebook (запрещён в РФ)

11. Потому что никто не смотрит под ноги в наше время 0 Источник:

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13. Уровень маскировки: бог 0 Источник:

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15. Предатель ты, Тузик! 0 Источник:

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17. Зато он очень доволен собой! 0 Источник:

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19. Гениально 0 Источник:

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21. Ничего, у нее еще все впереди 0 Источник:

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23. Пыталась спрятаться и сама увлеклась поиском 0

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25. Профессионал своего дела 0 Источник:

26. Мы с Тамарой ходим парой 0 Источник:

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28. Не под настоящей и ладно, уже хорошо! 0 Источник:

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30. Ведь прятаться – такое утомительное занятие! 0 Источник:

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32. То ли игра в прятки, то ли фильм ужасов... 0 Источник:

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34. Уверены, что сможете найти всех остальных? Поехали, кто не спрятался, я не виноват! 0 Источник:

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59. 20 лет прошло, а этот прятаться так и не научился 0 Источник:

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