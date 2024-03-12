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Мастера маскировки: дети, которые играют в прятки как боги

Мастера маскировки: дети, которые играют в прятки как боги

Автор:
12 марта 2024 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   маскировка   прятки   смешные   
1092
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Каждый родитель знает, что во время игры в прятки дети руководствуются принципом страуса: если не видно голову, значит, не видно меня. Пока еще шпионов из этих детей не получится, но с вашей помощью они могут стать отличными разведчиками – им всего-то нужно указать на ошибки и объяснить такие понятия, как форма, тень, силуэт и плотность. У вас дома тоже есть настоящие мастера маскировки? Хвастайтесь в комментариях!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дети   маскировка   прятки   смешные   
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