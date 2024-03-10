Может быть, я на свет родился, чтобы сыграть эту роль, – актёр Толоконников о роли Шариковая в «Собачьем сердце». (Любимые фильмы и актеры)

Но было то, что оставалось в нем неизменным. Как скажет его сын Родион: «Сейчас служение актёрской профессии уже отмирает, и люди из прошлого, уходящего, поколения, были настоящими звёздами, которые сжигали себя ради других в отличие от нынешних однодневок».

Служение своему делу, слушание голоса судьбы. Пусть он дитя войны, пусть воспитывала мать без отца, зарабатывая на хлеб тяжелейшим трудом прачки, пусть опорочат любимого человека, надо заступиться, но выгонят из первого театра… и еще наберется сотня этих «пусть».

«Никогда и ничего не просите! Никогда и ничего, и в особенности у тех, кто сильнее вас. Сами предложат и сами все дадут!»

Эта фраза Михаила Булгакова из «Мастера и Маргариты». Сказана будто о нем,русском актере Владимире Алексеевиче Толоконникове, беззаветно служившем в Алма-Атинском театре.

Человек с уникальным дарованием создавать на сцене и в кадре характер, ловить интонацию героя, и далее раскрывать его как бутон цветка, наверное, не случайно актер был заядлым цветоводом, боготворил розы.

И вот эта ироничная фраза , сказанная в «Мастере…» Булгакова: «Не шалю, никого не трогаю, починяю примус» тоже характеризует актера, посвятившего всего себя одному делу, одному таланту.

Он не говорил об этом, но чувствовал в профессиональной среде абсолютно предвзятое к себе отношение – играла роль внешность, небольшой рост, некоторая нескрываемая провинциальность, прямолинейность в отстаивании своих принципов, сплетни, наконец. Даже выбор режиссера Владимира Бортко его на пробы в «Собачьем сердце» случился не за роли в театре, а благодаря фотографии, где актер Толоконников был в роли клоуна.

Булгаков сказал о людях в «Мастере…»: «Злых людей нет на свете, есть только люди несчастливые». Наверное, это о тех, кто не видел в нем актера или видел в нем актера второго плана, кто его недооценивал…

Да, они не поняли, кто был рядом с ними. Они не смогли увидеть величину этой космической единицы.

Сегодня скажи молодому актеру, что был такой актер Толоконников, сыгравший Шарикова, жил небогато, но когда ему предложили рекламу в образе Шарикова и квартиру в Москве, – он отказался.

Что ответит современник? Конечно, зря, что в этом такого, сыграть в рекламе и подзаработать. Гармаш, Хабенский, Безруков, Бондарчук, Куценко, Нагиев, Чулпан Хаматова, разве уронили свой имидж?

А актер Алма-Атинского театра Толоконников отказался. Гордостью это не объяснишь. Это отношение к своему делу, которое нельзя запачкать. Это твой крест, который ты несешь и нельзя к нему прикреплять цветочки или начищать его наждачной бумагой. Это интеллигентность, как определил режиссер, снявший актера в «Облаке-Рай» Николай Досталь. Уже будучи известным он вместе с сыном ходил на пробы.

Я пишу это для того, что сказать слово «миссионер». Актер Владимир Толоконников был миссионером, своей профессией несшим людям ответы на вечные вопросы. И у него было объяснение: «Люди же так беззащитны… Беззащитны перед лицом зла, неизбежности, безысходности, вечности, наконец…»