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В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку

В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку

Автор:
04 марта 2024 19:13
Сообщество : Жить в России
Метки: вольер   девочка   лев   нефтебаза   саратов   следственный комитет   
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После нападения льва на 14-летнюю девочку в Саратове СК возбудил уголовное дело. Теперь следователи выясняют, почему хищник содержался на территории конного клуба, расположенного на нефтебазе. Клетка находилась в свободном доступе, лев высунул лапу сквозь прутья и притянул ребенка к себе.

Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Проводится комплекс действия для выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Сообщается, что нападение произошло, когда школьница приходила мимо. Сейчас она госпитализирована с травмами рук.

Мама девочки рассказала журналистам об условиях содержания хищника. По словам женщины, клетка со львом находится на территории конного клуба в свободном доступе, без каких-либо ограждений. Подойти к ней может кто угодно. Когда ребенок шел мимо, зверь выкинул лапу и притянул его к себе когтями.

Очень сильно порвал одну руку, ее зашивали. Покусал вторую руку.

Затем лев сам отпустил девочку. Женщина предположила, что для молодого хищника это могла быть игра, и он потерял интерес. Сейчас ребенок находится в больнице.

В данный момент Следственный комите выясняет, на каком основании молодой лев проживал в частном вольере, а не в зоопарке. Есть вероятность, что животное приобретено незаконно.

К слову, в ходе проверки, на территории этого же предприятия были обнаружены ещё двое "нелегалов" - львица и леопард.

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Метки: вольер   девочка   лев   нефтебаза   саратов   следственный комитет   
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5  комментариев
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19k
Алексей Теуш Час назад
Лев в конном клубе на территории нефтебазы! Я ничего не упустил?
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11k
ScorpionDS Полчаса назад
Клетка крошечная, зачем так мучать животное, отдали бы в зоопарк.
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12k
zlopisec 53 минуты назад
В Краснодаре армяне с неграми воюют, в Саратове львы на школьниц нападают. Мы точно ещё в России?...
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8k
Allmaster Час назад
Конный клуб на нефтебазе с зверинцем типа льва и прочего.
Напоминает, дорогая, а где у нас соль?
В аптечке, в банке из под кофе, с надписью чай!
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35k
Юр21 2 часа назад
Родители должны объяснять детям что дикий зверь не мимишка из мультика и не надо с ним делать селфи. Если этого не понимают и родители - тут уже естественный отбор и элемент везения в деле.
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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