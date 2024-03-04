В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку

Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Проводится комплекс действия для выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Сообщается, что нападение произошло, когда школьница приходила мимо. Сейчас она госпитализирована с травмами рук.