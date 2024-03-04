В Саратове лев покусал 14-летнюю девочку

После нападения льва на 14-летнюю девочку в Саратове СК возбудил уголовное дело. Теперь следователи выясняют, почему хищник содержался на территории конного клуба, расположенного на нефтебазе. Клетка находилась в свободном доступе, лев высунул лапу сквозь прутья и притянул ребенка к себе.
Следственный комитет и прокуратура организовали проверку по факту происшествия. Проводится комплекс действия для выяснения всех обстоятельств. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.
Сообщается, что нападение произошло, когда школьница приходила мимо. Сейчас она госпитализирована с травмами рук.
Мама девочки рассказала журналистам об условиях содержания хищника. По словам женщины, клетка со львом находится на территории конного клуба в свободном доступе, без каких-либо ограждений. Подойти к ней может кто угодно. Когда ребенок шел мимо, зверь выкинул лапу и притянул его к себе когтями.
Очень сильно порвал одну руку, ее зашивали. Покусал вторую руку.
Затем лев сам отпустил девочку. Женщина предположила, что для молодого хищника это могла быть игра, и он потерял интерес. Сейчас ребенок находится в больнице.
В данный момент Следственный комите выясняет, на каком основании молодой лев проживал в частном вольере, а не в зоопарке. Есть вероятность, что животное приобретено незаконно.
К слову, в ходе проверки, на территории этого же предприятия были обнаружены ещё двое "нелегалов" - львица и леопард.
Источник:
- Пропавшую девочку нашли среди болот Флориды
- Поздравления с днем рождения дочери
- В Подмосковье трёхлетняя девочка сбежала из детского сада
- Малышка-оборотень Элис Доэрти
- Самый опасный паук Великобритании укусил 5-летнюю девочку
Напоминает, дорогая, а где у нас соль?
В аптечке, в банке из под кофе, с надписью чай!