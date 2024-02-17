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Просто гифки, всякие и&nbsp;разные

Просто гифки, всякие и разные

Автор:
17 февраля 2024 22:01
Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
3352
16
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Просто гифки, разнообразные...

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Метки: гифки   может даже смешные   просто гифки   
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14  комментариев
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7k
S__D 13 часов назад
Не понял.. а где продолжение рецепта??
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1k
Olufsen 5 часов назад
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
Просто гифки, всякие и&nbsp;разныеПосмотреть
Просто гифки, всякие и&nbsp;разные
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7k
S__D 13 часов назад
Привозят в травму мужика, отм'/доханного, как то копытное небезызвестного Сидора. Доктор спрашивает: "Как же тебя так угораздило, болезный?"
Тот рассказывает:
- Я на стройке работаю, экскаваторщиком. И вот в пятницу, уже конец смены, смотрю - люк открыт. Ну, думаю, раззвиздяи, ушли и не закрыли, а ну как на выходных детишки проберутся, да упадут? Непорядок. Ну я взял ковш на люк и поставил.
И вот понедельник, завожу агрегат, ковш убираю, а оттуда монтёры выскакивают..

Это я к чему - сдаётся мне, рановато ролик закончился.

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7k
S__D 13 часов назад
Хрена се у них лежачие полицейские..
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17k
ss 13 часов назад
Владельцы Андроида идут смотреть на настоящий телефон.
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Юганск

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