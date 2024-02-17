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Просто гифки, разнообразные...
Интересного вам просмотра!
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Метки: гифки может даже смешные просто гифки
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Тот рассказывает:
- Я на стройке работаю, экскаваторщиком. И вот в пятницу, уже конец смены, смотрю - люк открыт. Ну, думаю, раззвиздяи, ушли и не закрыли, а ну как на выходных детишки проберутся, да упадут? Непорядок. Ну я взял ковш на люк и поставил.
И вот понедельник, завожу агрегат, ковш убираю, а оттуда монтёры выскакивают..
Это я к чему - сдаётся мне, рановато ролик закончился.
Этому видео сто лет в обед.
Там не лежачий полицейский...
Там машина на люк наехала передним колесом. Крышка повернулась и подбросила задницу.
Ну что ж такое, поюморить не дают..