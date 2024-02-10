Фрэнк Ричардс – человек-пушечное ядро

Человек, устойчивый к боли, явление не такое редкое. В той или иной форме он существовал на протяжении веков. От факиров, ходящих по раскалённым углям, до людей с необычной физиологией. Однако не все они могли так поразить воображение, чтобы стать частью истории и культуры.
Фрэнк «Пушечное Ядро» Ричардс (1887-1969) – американский цирковой атлет смог.
В 1932 году Фрэнк «Пушечное ядро» Ричардс ворвался в мир шоу со своим невероятным выступлением и поразительным животом. Мужчина обладал реально железным прессом. И его выступление заключалось в нанесении в эту область сильных ударов.
Всё началось со спора с друзьями. Потом Фрэнк пошёл дальше и решил развивать способность. Сначала это были два удара, потом четыре, затем в ход пошла кувалда.
Из-за постоянных тренировок и необычного расположения косых мышц тяжелоатлет дошёл до такого уровня выдержки, что выдерживал удары, которые обычного человека давно бы отправили в больницу на долгие недели.
Фрэнк сыграл роль груши для знаменитого боксёра-тяжеловеса Джека Демпси. Тот ударил его 75 раз. Судя по всем отчётам и записям, во время этих выступлений не использовалось никаких трюков.
И наконец, Ричардс, которого навсегда запомнили как Фрэнка «Пушечное ядро», выдержал выстрел в живот этим самым пушечным ядром.
Важно отметить, что для запуска 47-килограммового ядра Ричардс использовал пружинную пушку. Однако скорость, с которой оно летело, всё равно выходила за рамки разумного и, скорее всего, ядро убило бы или тяжело ранило обычного человека.
Этот подвиг, совершаемый дважды в день, стал культовым. И примером невероятных способностей человеческого организма, способного переносить такую физическую боль.
Благодаря своей особенности Фрэнк, который был знаком со многими звёздами бокса, много гастролировал и давал, в том числе, бесплатные представления в военных лагерях во время Второй мировой войны.
Скончался Ричардс в возрасте 81 года, оставшись ярким примером смелости и самоотверженности, о которых зрители, видевшие лишь внешнюю часть картинки, даже не догадывались. Его способности оказались настолько уникальны, что до нынешнего времени не существует ни одного похожего номера.
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