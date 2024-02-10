Фрэнк Ричардс – человек-пушечное ядро

В 1932 году Фрэнк «Пушечное ядро» Ричардс ворвался в мир шоу со своим невероятным выступлением и поразительным животом. Мужчина обладал реально железным прессом. И его выступление заключалось в нанесении в эту область сильных ударов.

Всё началось со спора с друзьями. Потом Фрэнк пошёл дальше и решил развивать способность. Сначала это были два удара, потом четыре, затем в ход пошла кувалда.