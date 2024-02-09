Местные власти обяжут покорителей Эвереста уносить с собой свои экскременты

И не просто уносить, а в платных пакетиках, которые будут принудительно продаваться восходящим на гору альпинистам.
Потому что сил уже никаких нет! Из-за сильных холодов на Эвересте человеческие экскременты не разлагаются. У подножия еще можно рыть ямки, чтобы закапывать туда «свои дела». Но наверху, где холода и ограниченный снежный покров, многие альпинисты не парятся.
Просто оставляют свои кучки под открытым небом.
Хватит это терпеть!
И еще долго терпели. Официальное правило внесли в 2024 году. Теперь всем восходящим на Эверест альпинистам в приказном порядке надо покупать мешки под фекалии. И сдавать их после спуска.
Шерпы (проводники в горах) говорят, что это вынужденная мера. Наверху на тропах уже попросту ужасно пахнет. Да и ходить неприятно.
«Горы начали вонять», - заявил представитель сельского муниципалитета у основания Эвереста. – Испражнения лежат прямо на камнях. А некоторые альпинисты начинают себя плохо чувствовать от зловония.
Некоторые альпинисты пытаются закопать какашки в снег на самом верху, но толщина снежного покрова слишком мала. Половина так и остается торчать наружу.
Муниципалитет закупит 8 000 мешков для фекалий из США в рамках подготовки к новому сезону восхождений. Он стартует уже в марте.
Это не просто пластиковый пакет. Внутри нет специальные химикаты, которые нейтрализуют запах и делают фекалии более твердыми.
Интересные у вас циферки
По оценкам китайских исследователей между первым лагерем у подножия Эвереста и лагерем возле вершины (четвертым) сейчас насчитывается ОКОЛО ТРЕХ ТОНН экскрементов.
Да они, похоже, пытаются нарастить гору! Большая часть таких «мин» как раз расположена вокруг четвертого лагеря Южное седло, расположенного на высоте 7,9 километров.
Но это не решит проблему засоренности склонов брошенными кислородными баллонами, упаковками от еды и даже брошенными палатками.
Как считаете, давно пора и долго что-то с этими покорителями природы сюсюкались?
Источник:
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Вид конечно "на любителя".
Проверить нереально.
У меня друзья ходили несколько раз на Эльбрус... И иногда очень мало гадили (индивидуально!) - опять же, как проверить, понОсило его от несвежей водочки каждые 5 минут или за два дня ни разу не присел?
Кароч.. КГ/АМ
Или специально обученные альпинисты-уборщики.
спускаются очередные покорители вершин их встречают и просят пару недель подождать . проверяющий шустрым кабанчиком взлетает на вершину попутно проводя генетический анализ всего замерзшего дерьма по пути , выясняя кто его оставил.