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Местные власти обяжут покорителей Эвереста уносить с собой свои экскременты

Местные власти обяжут покорителей Эвереста уносить с собой свои экскременты

Автор:
09 февраля 2024 09:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: говно   горы   люди   фото   эверест   экскременты   
1692
5

И не просто уносить, а в платных пакетиках, которые будут принудительно продаваться восходящим на гору альпинистам.

Потому что сил уже никаких нет! Из-за сильных холодов на Эвересте человеческие экскременты не разлагаются. У подножия еще можно рыть ямки, чтобы закапывать туда «свои дела». Но наверху, где холода и ограниченный снежный покров, многие альпинисты не парятся.

×
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Просто оставляют свои кучки под открытым небом.

Хватит это терпеть!

И еще долго терпели. Официальное правило внесли в 2024 году. Теперь всем восходящим на Эверест альпинистам в приказном порядке надо покупать мешки под фекалии. И сдавать их после спуска.

Шерпы (проводники в горах) говорят, что это вынужденная мера. Наверху на тропах уже попросту ужасно пахнет. Да и ходить неприятно.

«Горы начали вонять», - заявил представитель сельского муниципалитета у основания Эвереста. – Испражнения лежат прямо на камнях. А некоторые альпинисты начинают себя плохо чувствовать от зловония.

Некоторые альпинисты пытаются закопать какашки в снег на самом верху, но толщина снежного покрова слишком мала. Половина так и остается торчать наружу.

Муниципалитет закупит 8 000 мешков для фекалий из США в рамках подготовки к новому сезону восхождений. Он стартует уже в марте.

Это не просто пластиковый пакет. Внутри нет специальные химикаты, которые нейтрализуют запах и делают фекалии более твердыми.

Интересные у вас циферки

По оценкам китайских исследователей между первым лагерем у подножия Эвереста и лагерем возле вершины (четвертым) сейчас насчитывается ОКОЛО ТРЕХ ТОНН экскрементов.

Да они, похоже, пытаются нарастить гору! Большая часть таких «мин» как раз расположена вокруг четвертого лагеря Южное седло, расположенного на высоте 7,9 километров.

Но это не решит проблему засоренности склонов брошенными кислородными баллонами, упаковками от еды и даже брошенными палатками.

Как считаете, давно пора и долго что-то с этими покорителями природы сюсюкались?

Источник:

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Метки: говно   горы   люди   фото   эверест   экскременты   
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20  комментариев
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5k
Денис 3 часа назад
Если оно не разлагается, потому что замёрзло. То как оно может пахнуть?
Вид конечно "на любителя".
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1k
Flint 12 минут назад
''Это не просто пластиковый пакет. Внутри нет специальные химикаты, которые нейтрализуют запах и делают фекалии более твердыми.'' Может внутри есть специальные химикаты?)
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11k
МихА Час назад
«Горы начали вонять» мож это всё таки трупы воняют а не говно?
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11k
ScorpionDS Час назад
Они бы еще трупы спустили с горы, годами лежат ...
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4
johnta2 2 часа назад
а проверять как будут? Типа взял пакетик до восхождения пустой - верни на спуске полный? )))
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7k
Евгений Д 2 часа назад
Да там уже за все время и так гору превратили в свалку и в бесплатный мавзолей тоже
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21k
kσρβγς 2 часа назад
Какой идиот верит Дзену?
Проверить нереально.
У меня друзья ходили несколько раз на Эльбрус... И иногда очень мало гадили (индивидуально!) - опять же, как проверить, понОсило его от несвежей водочки каждые 5 минут или за два дня ни разу не присел?
Кароч.. КГ/АМ
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13k
Владимир 2 часа назад
А трупы уносить не надо? Там их дофига.
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4k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Всегда поражало на сколько могут быть идиотами богатые люди.
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6k
Babangdida 3 часа назад
Надо заставить приносить столько упаковок и баллонов, сколько взяли с собой наверх. И столько де...удобрений, сколько пищи. А ещё лучше - и того и другого, приносить в два раза больше, чтобы очистить горы от меток прежних экспедиций.
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235
ruslan d 3 часа назад
Никогда не пойму тягу туда залезть , особенно в условиях такого срача , не маленького количества трупов, да еще с по девизом - каждый сам за себя . А , да, за это еще заплатить надо немалую сумму ... В общем изощренное извращение , на мой взгляд.
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35k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Уже и горы обосрали.Ну а чо,за такие деньги можно и говна понюхать.Столько лет терпеть.П- ц.
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9k
Бритва 3 часа назад
Надо брать с собой газеты. Чтобы делать из них бумажные самолётики, прикреплять к ним пакетик с говном и запускать с Эвереста.
Или специально обученные альпинисты-уборщики.
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2k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
а проверять как будут ?
спускаются очередные покорители вершин их встречают и просят пару недель подождать . проверяющий шустрым кабанчиком взлетает на вершину попутно проводя генетический анализ всего замерзшего дерьма по пути , выясняя кто его оставил.
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