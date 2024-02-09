Местные власти обяжут покорителей Эвереста уносить с собой свои экскременты

Муниципалитет закупит 8 000 мешков для фекалий из США в рамках подготовки к новому сезону восхождений. Он стартует уже в марте.

Это не просто пластиковый пакет. Внутри нет специальные химикаты, которые нейтрализуют запах и делают фекалии более твердыми.

Интересные у вас циферки

По оценкам китайских исследователей между первым лагерем у подножия Эвереста и лагерем возле вершины (четвертым) сейчас насчитывается ОКОЛО ТРЕХ ТОНН экскрементов.

Да они, похоже, пытаются нарастить гору! Большая часть таких «мин» как раз расположена вокруг четвертого лагеря Южное седло, расположенного на высоте 7,9 километров.