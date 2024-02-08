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Саратов VS Омск

Саратов VS Омск

Автор:
08 февраля 2024 21:25
Сообщество : Юмор
Метки: Омск   Прикол   Юмор   подборка   противостояние   саратов   
2341
20
На фоне творящегося безобразия, мы стали забывать о важном... Например, из новостной повестки как-то ушло противостояние Омска и Саратова. А ведь всё началось с пандемии. Навёрстываем упущенное!
В этой подборке сравним дороги, новости и настроения граждан Саратова и Омска.
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Как полагаете, кто одержал верх в противостоянии?

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Метки: Омск   Прикол   Юмор   подборка   противостояние   саратов   
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14  комментариев
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388
Иван 3 часа назад
Насчёт дорог уверен в том, что хуже чем в Риге (Латвия) ни в одном российском крупном городе уж точно не будет.
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599
zu4ara 2 часа назад
Комментарий к фото
Долбо...бы живите как хотите.
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40k
Седой 2 часа назад
Масяня!!! Там Омичи ваших бьют!!!
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4k
vfrcbvec 2 часа назад
Из Саратова с любовью
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132
Деньги Есть 3 часа назад
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Пушок, по ходу, влип.
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6k
Трям 3 часа назад
Никифор, хватит бухать! То одно место в разнобой, за пишет "закончим" и продолжает говнопостить...
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46k
Цыц тут у меня 3 часа назад
В Саратове был более 30 лет назад, нормальный по тем временам был город. А в Омске был полгода назад. Мне не понравился. Грязный, не благоустроенный, только хоккейная арена и запомнилась, она сильно выделяется в лучшую сторону от всего города. Ещё Достоевский про Омск писал - мерзкий городишко.
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174
Falke Цыц тут у меня 2 часа назад
Омск был очень чистым до конца 80х, а потом на него забили. Почти все налоги уходят из города, а остатки разворовываются..
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174
Falke Джейсон Вурхиз 45 минут назад
Омск- это оборонка, в Большой Советской Энциклопедии о нём была маленькая заметка, где не было совсем ни какой информации. После развала Союза, Губернатором стал Полежаев, который потом говорил, что он ненавидит Омск и который много сделал для того, как хреново сейчас в этом городе, но он любил хоккей и дружил со многими политиками. Много чего знаю про город, но не хочу тут в дискуссии вступать, скажу только, что предприятия выводились из городского подчинения и это не было секретом для многих жителей города. 11 лет назад мне сестра, которая тогда работала в администрации рассказывала, что нет вообще практически своего бюджета, в основном всё идёт в федеральный и мы получаем потом часть назад.
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