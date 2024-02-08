Саратов VS Омск

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На фоне творящегося безобразия, мы стали забывать о важном... Например, из новостной повестки как-то ушло противостояние Омска и Саратова. А ведь всё началось с пандемии. Навёрстываем упущенное!
В этой подборке сравним дороги, новости и настроения граждан Саратова и Омска.
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Как полагаете, кто одержал верх в противостоянии?
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