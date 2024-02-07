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Мемы из соцсетей. Свежак за 7 февраля

Мемы из соцсетей. Свежак за 7 февраля

Автор:
07 февраля 2024 20:18
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
7480
20
Поздравляю всех с тем, что мы добрались до середины рабочей недели. Держите подборку новеньких мемов для поднятия настроения... Ведь впереди ещё четверг и пятница...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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11  комментариев
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49k
Максим Т. 9 часов назад
Да...
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2k
Илья 7 часов назад

Ну, так-то это не плащ-невидимка, а в той среде, для которого разрабатывалась данная раскраска - функции свои выполняет
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24k
Валерий 7 часов назад
Комментарий к фото
что за йухня? хохол пишет?
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58k
Мойша 7 часов назад
Комментарий к фото
Это не крепостные - это преступники, идущие на каторгу.
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58k
Мойша 7 часов назад
Комментарий к фото
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2k
Сергей 9 часов назад
Комментарий к фото
эй полегче, они были любовники, у марго был муж, а мастера она сношала на стороне
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17k
Kucher 9 часов назад
Комментарий к фото
Девица пригласила в гости курсанта, накрыла стол, оделась покрасивее.
Поели, она игриво спрашивает курсанта:
- Может ты ещё чего-нибудь хочешь?
- Так точно! Ещё пожрать.
Ну, она ему на стол ещё наметала. Сама кофточку расстегнула и опять спрашивает:
- А ещё что-нибудь хочешь?
- Пожрать.
Она ещё, что было на стол поставила, сам до белья разделась, спрашивает:
- Больше ничего не хочешь?
- Ещё пожрать!
Она с себя сорвала последние одежды. высовывается голая в окно, а там снизу курсанты. Она им кричит:
- Курсанты, среди вас мужчины есть?
- А что, есть что пожрать?
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908
АртемШишков 9 часов назад
Уже можно смеяться???
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Никифоридис

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