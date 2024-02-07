Мемы из соцсетей. Свежак за 7 февраля

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Поздравляю всех с тем, что мы добрались до середины рабочей недели. Держите подборку новеньких мемов для поднятия настроения... Ведь впереди ещё четверг и пятница...
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Ну, так-то это не плащ-невидимка, а в той среде, для которого разрабатывалась данная раскраска - функции свои выполняет
Поели, она игриво спрашивает курсанта:
- Может ты ещё чего-нибудь хочешь?
- Так точно! Ещё пожрать.
Ну, она ему на стол ещё наметала. Сама кофточку расстегнула и опять спрашивает:
- А ещё что-нибудь хочешь?
- Пожрать.
Она ещё, что было на стол поставила, сам до белья разделась, спрашивает:
- Больше ничего не хочешь?
- Ещё пожрать!
Она с себя сорвала последние одежды. высовывается голая в окно, а там снизу курсанты. Она им кричит:
- Курсанты, среди вас мужчины есть?
- А что, есть что пожрать?