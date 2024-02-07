Астероид назвали в честь астронома из Иркутска

Астероид открыл в 2008 году известный российский астроном Тимур Крячко, на чьём счету более 60 обнаруженных астероидов и более 20 метеоритов. Именно он попросил дать название небесному телу в честь товарища Язева. Международный астрономический союз единогласно поддержал эту идею. Добавим, что в UAI входят астрономы многих стран, включая Россию, США, Китай, Японию, Великобританию, Германию и Испанию.





Сергей Язев — директор астрономической обсерватории ИГУ и специалист по физике Солнца. Помимо основной работы он занимается популяризацией астрономии. На го счету несколько книг, статей и даже сценариев для телесюжетов.