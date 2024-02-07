Астероид назвали в честь астронома из Иркутска

Международный союз астрономов единогласно утвердил новое имя небесного тела.
Международный астрономический союз (UAI) назвал движущийся между орбитами Марса и Юпитера астероид в честь российского астронома, профессора Иркутского государственного университета (ИГУ) Сергея Язева.
"Имя профессора ИГУ Сергея Язева присвоено астероиду, движущемуся вокруг Солнца в пределах Главного пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Сообщение об этом опубликовано в выпуске бюллетеня рабочей группы Международного астрономического союза "Номенклатура малых небесных тел". Теперь небесное тело, носившее только цифровое обозначение 591861, получило собственное имя - Sergeyyazev", — говорится в сообщении ИГУ.
Астероид открыл в 2008 году известный российский астроном Тимур Крячко, на чьём счету более 60 обнаруженных астероидов и более 20 метеоритов. Именно он попросил дать название небесному телу в честь товарища Язева. Международный астрономический союз единогласно поддержал эту идею. Добавим, что в UAI входят астрономы многих стран, включая Россию, США, Китай, Японию, Великобританию, Германию и Испанию.
Сергей Язев — директор астрономической обсерватории ИГУ и специалист по физике Солнца. Помимо основной работы он занимается популяризацией астрономии. На го счету несколько книг, статей и даже сценариев для телесюжетов.
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