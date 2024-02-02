Свобода от комиссий за переводы и платежи

В Ленобласти задержали 25-летнюю учительницу, несколько месяцев...

Косячит кто-то другой, а стыдно почему-то мне

47-летняя австралийка решилась на операцию "дизайнерская вагина" -...

А вдруг ты не знал…

В Югре девушка вытащила трёх соседских детей из огня и погасила пожар

Биба и Боба встретились на дороге

Ударившего ребёнка в магазине мужчину накажут по суровой статье

Белка не поняла, как пользоваться беговым колесом

В Курчатове Курской области мужчина напал на ребенка

Самые смешные фотобомбы: всё внимание на задний план

Просите и получите: проверенное жизненное руководство от котиков

Медведка: гроза огородов

Прорыв плотины Тетон — катастрофа в прямом эфире

Две авиадебоширки вынудили пилотов вернуть самолёт в аэропорт Пулково

Как фашисты позвонили по телефону советскому снайперу. Что он им...

Все самые сильные изменения веса в карьере Кристиана Бэйла, из-за...

«В армии их совсем не видно»: в Госдуме предложили увеличить до 50...