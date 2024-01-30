FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15840 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота

Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота

Автор:
30 января 2024 07:34
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Реакция   животные   имитация   кот   попугай   птица   
1791
1
1

Хитрый попугай научился изображать голос хозяина и теперь останавливает кота, когда тот хочет напасть.

Невероятно, но факт: попугаи научились командовать неуправляемыми. пушистыми. Как? Очень просто. Хитрые пернатые уловили связь с тем, как хозяева управляют котом, разучили эти фразы и стали повторять их, когда пушистый представляет для них угрозу.

Посмотрите на видео. Кот хотел атаковать попугая, но пернатый попробовал на нем этот способ, и он сработал. У пушистого похоже случился разрыв шаблона: как хозяин может вещать из этой штуки с клювом и перьями?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Реакция   животные   имитация   кот   попугай   птица   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Slonyash 36 минут назад
Класс!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21
Человек Полчаса назад
Хорошая кошка.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

657138



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Восток" - дело тонкое. Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
"Восток" - дело тонкое. Как устроен новый зимовочный комплекс в Антарктиде
Интересные фотографии времен СССР
Интересные фотографии времен СССР
Набирающие популярность в сообществах
Curiosity нашел на Марсе знак Звёздного флота
Curiosity нашел на Марсе знак Звёздного флота
Как советский ученый создавал идеального гражданина
Как советский ученый создавал идеального гражданина
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео)
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Опять мама не дала разбогатеть

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#люди#машина#автомир#факты#Россия#позитив#кот#милота#Разное
#фото#Юмор#автомобили#интересное#собака#ДТП#СССР#полиция#авто аварии#Жизнь
#в мире#Прикол#интересно#новости#история#забавно#Реакция#аварии#Автовсячина#добро
Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Что нас ждёт спустя 100 лет? Высока опасность вторжения. Гости из будущего среди нас Пернатая "мать года" Пернатая "мать года" Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кот впервые увидел медведя и ненадолго впал в ступор Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Кошка довела хозяйку до истерики, решив напасть на огромного паука Хищная птица влетела в квартиру и напугала девушку Хищная птица влетела в квартиру и напугала девушку Котяра чудом обманул смерть на проезжей части Котяра чудом обманул смерть на проезжей части

На что жалуетесь?

Вернуться