Попугай имитирует голос хозяина, чтобы успокоить кота

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Хитрый попугай научился изображать голос хозяина и теперь останавливает кота, когда тот хочет напасть.
Невероятно, но факт: попугаи научились командовать неуправляемыми. пушистыми. Как? Очень просто. Хитрые пернатые уловили связь с тем, как хозяева управляют котом, разучили эти фразы и стали повторять их, когда пушистый представляет для них угрозу.
Посмотрите на видео. Кот хотел атаковать попугая, но пернатый попробовал на нем этот способ, и он сработал. У пушистого похоже случился разрыв шаблона: как хозяин может вещать из этой штуки с клювом и перьями?
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