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Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля

Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля

Автор:
01 февраля 2024 18:46
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
4962
20
Тот самый февраль, в котором аж 29 дней. То есть на один день больше зимы, чем в прошлом году. Вроде бы первый день февраля, а уже такая подлость...
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Метки: Мемы   Прикол   Юмор   подборка   ржака   соцсети   юмор из соцсетей   
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18  комментариев
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19k
Александр Николаевич 2 часа назад
Какой-то "серьезный" и интересный пост!
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Maximvs 7 минут назад
Свин явно плохо умеет выбирать компании
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9k
Maximvs 8 минут назад
большинство людей убьют как только они появятся в прошлом. Ибо современное поведение и поведение даже 200 лет назад сильно различается.
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27k
ПаганецЪ Полчаса назад
Комментарий к фото
Ничего, завтра прочитаешь, что оно погаснет через 5,5 млрд. лет.
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10k
Garpia121 36 минут назад
Суп в стакане уже есть, правда пока только в Питере, и борщ. Борщ открыл заведение.
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7k
up2sun Час назад
11. фото - так у кого они дома соберутся у красного или черного?

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8k
Invertor Час назад
Комментарий к фото
Пример неудачный.
23 октября 2023 года умерла самая старая собака в мире. Рекордсмен Книги Гиннесса, португальский мастиф по кличке Боби, скончался на семейной ферме в деревне, где жили его владельцы. А с ними всю свою жизнь 31 год 165 дней провел и Боби.
Это для тридцатилетних "стариков" в копилку знаний.
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546
Нежмисто Живисто Час назад
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13k
Sapsan Час назад
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6k
Владимир Час назад
Комментарий к фото
Хуже, когда хомячок вырастает в ротвейлера
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894
АртемШишков 2 часа назад
Сегодня вроде норм! Никифоридис повзрослел?)
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5k
Suvar_ 2 часа назад
фотка не грузится.
в начале 00х у нас в офисе стоял кофейный вендинговый автомат который помимо кофе делал еще бульон из кубиков. удобная была вещь, когда проголодался, пришел замерзший с улицы или просто простуда. Стаканчик бульона и чувствуешь себя гораздо лучше. А не все эти смузи да кофе на альтернативной молоке и пр. противные напитки.
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68k
Андрей 2 часа назад
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Никифоридис

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