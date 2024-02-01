Мемы из соцсетей. Свежак за 1 февраля

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Тот самый февраль, в котором аж 29 дней. То есть на один день больше зимы, чем в прошлом году. Вроде бы первый день февраля, а уже такая подлость...
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23 октября 2023 года умерла самая старая собака в мире. Рекордсмен Книги Гиннесса, португальский мастиф по кличке Боби, скончался на семейной ферме в деревне, где жили его владельцы. А с ними всю свою жизнь 31 год 165 дней провел и Боби.
Это для тридцатилетних "стариков" в копилку знаний.
в начале 00х у нас в офисе стоял кофейный вендинговый автомат который помимо кофе делал еще бульон из кубиков. удобная была вещь, когда проголодался, пришел замерзший с улицы или просто простуда. Стаканчик бульона и чувствуешь себя гораздо лучше. А не все эти смузи да кофе на альтернативной молоке и пр. противные напитки.