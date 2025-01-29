Восточноевропейская овчарка: почему немецкая овчарка с треском проиграла русской ВЕО?

Немецкая и восточноевропейская овчарки. Титаны собачьего мира. Сколько же распрей видели дрессплощадки среди хозяев этих пород!
— Да мой Рекс команды без слов исполняет! Он их по взгляду понимает! — говорит гордый владелец немца.
— Дворняжка обычная твой Рекс. Вот мой Полкан может мысли читать и блинчики на завтрак готовить, вот это я понимаю — настоящая овчарка! — отвечает ему не менее гордый хозяин восточника.
И так до хрипоты и вечных обид, как в детском садике, пока не настанет пора уходить домой. Только вот никто ещё не уходил победителем, ведь эти две такие похожие и такие разные породы обе хороши по-своему. Но знаете что? В последнее время на дрессплощадках таких споров становится всё меньше и меньше...
С одной стороны, дело в самих немецких овчарках. Их просто стало в разы меньше! Редко кто заинтересован в содержании большой рабочей собаки в квартире. Горожанину, как правило, не нужна защита в виде огромного грозного пса, а просто друга можно и покомпактнее найти.
«Но дог-спорт становится всё популярнее!», — скажете вы. И это обоснованное заявление. Многие хозяева сейчас работают с собаками просто в удовольствие: занимаются послушанием, учат парные танцы, выступают в служебном троеборье — и всё это для души. Для такого дела идеально подойдет серьёзная служебная порода. Но и тут немецкие овчарки стали постепенно сдавать позиции.
Современная немецкая овчарка годится только пройтись рысцой по рингу да лежать на диване. В погоне за модой эта некогда эффективнейшая порода начала превращение в больших декоративных креветок. Задняя часть таких собак проваливается вниз, из-за чего несчастные животные страдают множеством проблем с задними лапами.
Но проблемы со здоровьем — лишь полбеды. Вторая проблема — беды с головой. Из-за того, что породу перестали использовать по назначению, овчарки шоу-класса стали более трусливыми, меланхоличными и возбудимыми. Их психика менее стабильна. А такие качества для служебных собак недопустимы.
Конечно, для любителей породы всё ещё существует «рабочая немецкая овчарка» — этакое ответвление породы специально для спорта. Но в современный выставочный стандарт она уже не вписывается.
Споры на площадках и утихают как раз потому, что там больше не находится противников. Владельцы шоу-немцев почти перестали водить своих питомцев в такие места. Но зато вы только гляньте, сколько там стало восточников! Эти собаки пока не испорчены модой, выставками и неграмотным разведением. Как вывели породу в лохматых 30-ых, так она и осталась по сей день, строго по стандарту «живая и недоверчивая к посторонним».
Восточников выводили лучшие кинологи нашей страны для нужд армии и милиции. В основу породы легли те же самые немцы. Но отечественная прошивка сделала из пса идеального блюстителя порядка для нашей необъятной. Эти псы работают и в жару +30, и в собачий холод −40. Они умеют не просто исполнять приказы, а думать и оценивать ситуацию. В своё время эти собаки работали в карауле, конвое, полиции и много, где ещё. И продолжают работать до сих пор!
Серьёзный характер восточников не прощает плохого разведения или неумелых владельцев. Первым собаки не приносят большой прибыли, вторые просто не выдерживают характер настоящей служебной собаки. Так животные остались в руках грамотных кинологов. Благодаря этому сегодня у восточников нет проблем по здоровью или кукушечке.
Именно поэтому восточноевропейская овчарка в один момент может стать популярнее немецкой. На территории СНГ так точно! Страсть народа к собачьим видам спорта растёт, а значит, растёт и потребность в достойных собаках. А у нас такие как раз есть!
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