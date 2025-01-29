Восточноевропейская овчарка: почему немецкая овчарка с треском проиграла русской ВЕО?

— Да мой Рекс команды без слов исполняет! Он их по взгляду понимает! — говорит гордый владелец немца.

— Дворняжка обычная твой Рекс. Вот мой Полкан может мысли читать и блинчики на завтрак готовить, вот это я понимаю — настоящая овчарка! — отвечает ему не менее гордый хозяин восточника.

И так до хрипоты и вечных обид, как в детском садике, пока не настанет пора уходить домой. Только вот никто ещё не уходил победителем, ведь эти две такие похожие и такие разные породы обе хороши по-своему. Но знаете что? В последнее время на дрессплощадках таких споров становится всё меньше и меньше...

С одной стороны, дело в самих немецких овчарках. Их просто стало в разы меньше! Редко кто заинтересован в содержании большой рабочей собаки в квартире. Горожанину, как правило, не нужна защита в виде огромного грозного пса, а просто друга можно и покомпактнее найти.