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Разные картинки, фотографии и рисунки, весёлые и на грани чёрного юмора, и просто добрые.
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Метки: Забавные Юмор весёлые картинки смешные
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там евреев бьют". А он отвечеает "А я по паспорту русский". А там
не по паспорту, там по морде бьют.