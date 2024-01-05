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Роман Трахтенберг: "мой путь самца закончен"

Роман Трахтенберг: "мой путь самца закончен"

Автор:
05 января 2024 20:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: ведущие   знаменитости   интересное   личности   радио   шоу   шоумены   
1774
9

Помните, был такой рыжий и полный мужчина, который, кажется, знал все анекдоты на свете? Сейчас бы Романа, скорее всего, "отменили" бы очень быстро, но тогда, в начале двухтысячных, можно было практически всё.

Настоящая фамилия Романа Львовича была Горбунов. Он родился в Ленинграде, в 1968 году, в семье, где мама была дантистом, а папа - художником, некоторое время возглавлявшим Дом культуры.

В будущем, Роман любил приврать по поводу своей семьи. Мол, и родители его развелись, и отчимом его был Лев Щеглов, психиатр. Была ещё сказка про то, что у него был отчим по фамилии Трахтенберг и его-то фамилию Роман взял в качестве псевдонима. Но всё это было ради красного словца и у шоумена была довольно-таки спокойная семья и родители его никогда не разводились.

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После получения аттестата молодой человек поступил на филфак Ленинградского университета, но со второго курса Романа призвали в армию. Отдав долг государству в войсках связи, Роман пошёл учиться на факультете режиссуры театрализованных форм досуга в Ленинградском институте культуры. Именно там он написал и защитил диссертацию "Возрождение традиционной культуры средствами фольклорного творчества", там же недолгое время преподавал клубную режиссуру, а потом ушёл в свободное плавание.

Первым местом работы 25-летнего Романа стало кабаре "Арт-Клиника", где уже зарекомендовал себя как саркастичный и скандальный ведущий. Когда владелец легендарного "Хали-Гали" в 1997 году начал поиск брутального и смелого ведущего, то ему посоветовали Романа Трахтенберга. Первым выходом на сцену в "Хали-Гали" стал фестиваль татуировщиком, где гонораром Трахтенберга стали джинсы. Довольно скоро Роман стал арт-директором, режиссёром-постановщиком и конферансье "Хали-Гали", а на него вели охоту организаторы мероприятий, так как творческий потенциал из Романа бил ключом, его умение тонко и находчиво импровизировать ценила публика. Вслед за мероприятиями стали поступать предложения от теле- и радиопроектов.

В тот же период, около двух лет, Роман был ведущим "Ночной MUZZON" на телевидении. С 2000 по 2004 годы у него была своя авторская передача на "Европе Плюс" "Роман без конца". Потом он также работал на "Русском радио" и "Маяке".
Интересным был период с 2003 по 2008 год, когда он открыл собственное "Трахтенберг-кафе", где были его авторские номера. Всё, что там происходило было практически на грани дозволенного и это был больше кабаре-клуб, нежели кафе. Трахтенберг был там в качестве конферансье, шоу-программа была обильно пересыпана ненормативной лексикой, а полуголые девушки выступали в полуэротических номерах самой разной степени несуразности.

Помимо всего этого, Трахтенберг вёл известную передачу "Деньги не пахнут" на "Муз-ТВ", снимался в кино и был актёром дубляжа. В общем, он действительно пахал как вол везде, где только мог, но чаще всего его вспоминают как великолепного знатока и рассказчика анекдотов. В разных передачах у гостей программы была возможность начать рассказывать анекдот и попытаться вспомнить такой, какой бы не знал Трахтенберг. Редко кому это удавалось. У него даже вышли аудиокниги с анекдотами, сказками и какими-то баснями. Кто-то поверхностно считал его обычным толстым пошляком, но Роман был чрезвычайно умён, харизматичен и обладал острым чувством юмора и находчивостью. И стоит помнить, что он был кандидатом наук, что априори не может быть уделом глупого человека.

"Журналисты, которые обычно писали про то, какой Трахтенберг матершинник, не бывали на моих выступлениях. Я люблю русский фольклор. Но я не матерюсь, когда выхожу на улицу. Я не группа "Ленинград", которая играет свои концерты под открытым небом, и какая-нибудь бабушка, проходя мимо стадиона Петровский, слышит все эти выражения. Я никогда бы не стал материться на открытом воздухе"


Несмотря на образ разгильдяя, бабника и человека, ведущего крайне беспорядочный образ жизни, Трахтенберг ещё будучи студентом, стал жить с Еленой Романовой. У них родился сын Лев-Давид и пара прожила вместе целых 14 лет, разойдясь в 2003 году.
Позднее, Роман вступил в отношения с Верой Мороз, с которой он женился и прожил до самой смерти. Кстати, за два года до кончины, он узнал, что у него есть внебрачный сын. Трахтенберг признал своего ребёнка (по его словам, сын был очень похож на него молодого), помог ему перебраться в Москву и подарил квартиру. Кстати, малоизвестный факт: как только Роман стал хорошо зарабатывать, то он регулярно жертвовал большие суммы денег на детский интернат при Петербургской синагоге.

Жизнь Романа была довольно насыщенной и яркой. Но в 2009 году, когда ему был уже 41 год, во время проведения радиоэфира на "Маяке", он почувствовал в сердце острую боль. Роман подал сигнал сотрудникам радиостанции, они хотели его срочно госпитализировать, однако ведущий решил довести работу до конца.
Многие слышали, как Роман фактически умирал в прямом эфире и когда приехала скорая, его просто не успели довезти. Острый инфаркт. Возможной причиной могла стать аномалия сердца и многие медики сошлись на том, что всё дело было в экстремально быстром похудении. Ведущий сам признавался, что в последние годы ему уже было непросто находить одежду своего размера и зашнуровывать обувь. Плюс, поступило предложение о съёмках в кино, но с условием сброса веса.
Трахтенберг потерял за полтора месяца целых 32 кг и это огромная нагрузка на сердце и внутренние органы. Ну и плюс полуночной образ жизни ведущего, алкоголь, курение.
Последними словами Романа стали: "Мы вернемся в студию через несколько мгновений..." Его мгновение стало вечным.

"У мужчины две головы. Одна на плечах, другой он думает. В тот момент, когда мужчина начинает думать той головой, которая у него на плечах – он из самца превращается в настоящего мужчину. И тут нет возрастного предела. Это может произойти и в 30, и в 40, и в 50 лет. Мой путь самца закончен. Я спокоен".

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Метки: ведущие   знаменитости   интересное   личности   радио   шоу   шоумены   
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22  комментария
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1k
Damvrot Hohlam Час назад
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47k
Соломей 58 секунд назад
Я конечно понимаю, человек эпохи, вехи нашей жизни, но мне всегда хотелось ему дать в морду, это конечно плохо, не зная человека лично, но вот так вот .а в кино ему неплохо удавалось играть человека-говно.как говорится , не говори ничего о усопшем плохого .
Кроме правды.
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5k
Очень Злой 5 минут назад
А я как раз слушал тот эфир,он всё время вспоминал что якобы вчера бухали с каким то другом-стоматологом(не знаю кого он так называл) и он сильно болел с похмела,рекламировал какой то гепатрин,потом вышел покурить и всё....
Понравилось как он однажды на камеди клаб приземлил пензенского амбала-волю.
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7k
Gamletof 10 минут назад
А мне нравился, прикольный был. Даже его книги читал и слушал.
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39k
russger 10 минут назад
Полный рыжий козлобород, не понимаю, почему у него столько фанатов. Прям перепись дебилов -_-
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422
danieldewitte 23 минуты назад
И ни слова с каким остервенением он шмыгу пылесосил, от чего собссно и свинтил раньше времени.
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3k
Protivogaz 24 минуты назад
Расист, сексист и гомофоб - какого Человека потеряли))))
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2k
cascha68 Полчаса назад
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4k
Шилов Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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14k
Алексей Полчаса назад
Это мой идеал озвучивания анекдотов.

Даже самые банальные и известные - он приносил свою изюминку, которые делали их шедевром.
Для примера - анекдот про "не ссать до самого Петербурга".
Огромной харизмы был человек
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24k
SolomonA 47 минут назад
Стих не про него, но он там тоже упоминается. Потому что помер где-то рядом:
В аду – аврал. Кипит работа, Бедняг-чертей бросает в жар: Заклинил
наглухо ворота Егор Тимурович Гайдар.
То изнутри его толкают, А то снаружи тычут в зад, Шампунем, маслом
поливают, Ан – ни вперед, и ни назад!
Сам Сатана примчался в спешке, Налег плечом – увы, никак…
Кричит: – Да где же этот грешник Отъел себе такой пердак?!
Дежурный чёрт спешит с докладом:
– Где-где – в России!
Он один Семь миллионов мором-гладом Извел народу, Господин.
– Считай, он сам их всех и слопал, так и не диво, что широк…
Кольнуть его трезубцем в жопу?
- А если лопнет?
- Не дай Бог!
Меж тем из душ новоприбывших
(А их немало собралось) Выходит эдакий парнишка: Большие руки, мощный
торс, На прессе кубики бугрятся, И дельтовидные – вполне…
Он, и не думая стесняться, Подходит прямо к Сатане
И говорит ему:
– Послушай, не надорвать бы вам пупки…
Дозволь-ка мне по этой туше Слегка въе*ать с одной руки?
Рассвирепел Владыка ада:
– Презренный смертный, ты нахал!
Да что ты можешь? -
– Было надо, Рукой автобусы тягал… -
– Ну, что ж, попробуй.
За работу, Когда осилишь ты ее, Клянусь, не пожалею квоты Поедешь в
райское житье!
– А не осилишь, твою душу Велю швырнуть в кипящий кал…
Но парень черта не дослушал, Шагнул к Гайдару – и въе*ал.
Ударил сноп говна и пара!
И, испуская жуткий рёв, Душа товарища Гайдара Умчалась в сторону котлов.
Аплодисменты! Поздравленья!
А Сатане уже несут Бланк по УДО освобожденья И апелляшку в Страшный Суд.
– Сдержал свое ты, смертный, слово.
Сдержу и я. Кого писать?
– Ну что ж, пиши – Турчинский, Вова…
А Трахтенбергу – не въе*ать?
– Да ладно, успокойся, парень Бери манатки, топай в рай.
Мы сами этих двух попарим, А ты – со Штирлицем бухай!
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56k
Мойша 52 минуты назад
Трахтенберг был порождением и эмблемой 90-х.
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133k
parallax Час назад
"...на детский интернат при Петербургской синагоге."

Богоизбранный, подкармливает только богоизбранных. Такое кошерное панибратство.
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133k
parallax Час назад
Сдох и хрен с ним. Гнал редкостную пошлятину.
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88k
Taras Kozalupko Час назад
То еще говно было этот Трахтенберг!
Черти прибрали быстро.
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56k
Опиум для народа Час назад
Как-то попался сборник его 1000 ЛУЧШИХ анекдотов. Говно говном. Тупые какие-то. Больше распиарен.
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