Роман Трахтенберг: "мой путь самца закончен"

Настоящая фамилия Романа Львовича была Горбунов. Он родился в Ленинграде, в 1968 году, в семье, где мама была дантистом, а папа - художником, некоторое время возглавлявшим Дом культуры.

В будущем, Роман любил приврать по поводу своей семьи. Мол, и родители его развелись, и отчимом его был Лев Щеглов, психиатр. Была ещё сказка про то, что у него был отчим по фамилии Трахтенберг и его-то фамилию Роман взял в качестве псевдонима. Но всё это было ради красного словца и у шоумена была довольно-таки спокойная семья и родители его никогда не разводились.