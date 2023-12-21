Потешки про части тела

Эти стишки помогают маленьким детям установить связь между словами и частями тела. Во время чтения родитель ласково похлопывает или поглаживает ребенка.

Перечисление

Где же наши ручки?

Вот наши ручки!

Где же наши ножки?

Вот наши ножки!

А вот это *имя ребенка* нос -

Весь козюльками зарос.

А вот это глазки, ушки,

Щечки - толстые подушки,

А вот это что? Животик!

А вот это *имя ребенка* ротик!

Покажи‑ка язычок,

Пощекочем твой бочок.

Личико

Подбородочек-малютка,

Щечки, щечки,

Носик, губки.

А за губками - язык

С соской он дружить привык.

Глазки, глазки,

Бровки, бровки,

Лобик, лобик-умница -

Мама не налюбуется.

(Показывайте, где у ребенка глазки, носик и т. д.)

Где?

Где же наши ушки?

Слушают пестушки!

А где глазки?

Смотрят сказки!

А где зубки?

Прячут губки!

Ну а ротик на замочек!

Про животных и насекомых

Паучок, паучок

*Имя ребенка* хвать за бочок.

Лягушка, лягушка

*Имя ребенка* хвать за ушко.

Олени, олени

*Имя ребенка* хвать за колени.

Песик, песик

*Имя ребенка* хвать за носик.

Бегемот, бегемот

*Имя ребенка* хвать за живот.

Оса, оса

*Имя ребенка* хвать за волоса.

Кузнечики, кузнечики

*Имя ребенка* хвать за плечики.

Потешки для одевания

Маленькие дети не любят одеваться, особенно если речь идет о шапках и свитерах. И здесь снова спасают короткие детские потешки, которые поднимают малышам настроение.

Собираемся на прогулку

Раз, два, три, четыре, пять -

Собираемся гулять.

Завязала *имя ребенка*

Шарфик полосатенький.

Наденем на ножки

Валенки‑сапожки

И пойдем скорей гулять,

Прыгать, бегать и скакать.

Обуваемся

Вот они, сапожки:

Этот - с левой ножки,

Этот - с правой ножки.

Если дождичек пойдет,

Наденем сапожки:

Этот - с правой ножки,

Этот - с левой ножки.

Вот так хорошо!

Надеваем шапку

Тушки‑тутушки,

Где твои ушки?

Ушки в шапке,

Не достанут лапки.

Надеваем варежки

*Имя ребенка* варежку надела:

Ой, куда я пальчик дела?

Нету пальчика, пропал,

В свой домишко не попал.

*Имя ребенка* варежку сняла:

Поглядите, я нашла!

Ищешь, ищешь - и найдешь.

Здравствуй, пальчик! Как живешь?

Потешки для купания