Потешки для детей - это малый жанр русского народного творчества. Они представляют собой короткие стишки и песенки для малышей. Начинать читать их детям можно еще в возрасте до года, даже с первых дней жизни.
Чтение детских потешек сопровождается какими-либо действиями: хлопаньем в ладоши, топаньем ног, загибанием пальцев. Также эти стихотворения обыгрывают мимику и движения ребенка.
Как и пестушки с прибаутками, потешки помогают установить контакт между родителями и малышом. Ребенок воспринимает их как веселую игру, что облегчает такие задачи, как кормление, переодевание, купание. Потешки для детей способствуют развитию речи и слуха, поэтому рассказывать их однозначно стоит.
Содержание
Потешки для пробуждения
С помощью потешек можно поприветствовать ребенка после сна и помочь ему взбодриться.
Ручки‑потягушки
Ручки‑ручки-потягушки
И ладошки-похлопушки.
Ножки‑ножки-топотушки,
Побегушки, попрыгушки.
С добрым утром, ручки,
Ладошки и ножки,
Щечки‑цветочки -
Чмок!
Потянушки
Потянушки-потягушки,
Кто тут сладкий на подушке?
Кто тут нежится в кроватке?
Чьи тут розовые пятки?
Это кто же тут проснулся,
Кто так маме улыбнулся?
И кого так любит мама?
Вот тут кто любимый самый!
Потягушечки
Вот проснулись,
Потянулись,
С боку на бок
Повернулись!
Потягушечки!
Потягушечки!
Где игрушечки,
Погремушечки?
Ты, игрушка, погреми,
Нашу детку подними!
Для дочки
Кто-кто в этом доме живет?
Кто-кто вместе с солнцем встает?
Это *имя девочки * проснулась,
Маме с папой улыбнулась
И, откинув одеяло,
Вдруг сама на ножки встала!
Здравствуй солнышко,
Колоколнышко!
Для сыночка
Глазки открываются,
Глазки просыпаются,
Потягушки-ножки,
Потягушки-пяточки,
Ручки и ладошки,
Сладкие ребяточки!
Дай-ка локоточек
Мама поцелует!
Славный мой сыночек!
Как тебя люблю я!
Потешки для массажа
Детские потешки, которые читают во время массажа, помогают по-настоящему подружиться с ребенком. Прикосновения очень важны для маленьких детей - они дарят им чувство спокойствия и защищенности.
Про тетерь и творог
На лугу, на лугу
(гладьте животик по часовой стрелке)
Стоит миска творогу
(положите ладонь на животик).
Прилетели две тетери
(слегка ущипните бочка снизу вверх).
Поклевали
(проведите двумя пальцами по животику),
Улетели
(погладьте).
Про пирожки
Две старушки старые
Пирожки поставили.
Поставили на дрожжах -
Не удержишь на вожжах.
Подбавили гущи -
Они киснут пуще.
Прибавили молока -
Повалились на бока.
Подбавили маслица -
Они стали кваситься.
Пироги хорошие
И очень пригожие:
С маслом, с капусткой
И еще с картошечкой.
(Во время прочтения перекатывайте ребенка с боку на бок, похлопывайте его по спинке, гладьте животик).
Про белку (для массажа ножек)
Сидит белка на тележке,
(круговыми движениями погладьте детские пяточки)
Раздает она орешки
(прогладьте пальчики, начиная с большого)
Мишке толстопятому,
Заиньке усатому,
Лисичке-сестричке,
Воробью да синичке -
Кому в роток, (большим пальцем прогладьте подушечки стопы)
Кому в зобок, кому в лапочку.
Для массажа животика
Розовый животик
Мурлычет, словно котик,
Заурчал щеночком
Забулькал ручеечком.
Ах животик ты, живот,
Кто же там внутри живет?
Кто мешает баиньки
Маленькому заиньке?
Мы погладим пузики,
Толстые арбузики.
Спит щеночек, спит котенок.
Улыбается ребенок.
(Гладьте живот ребенка по часовой стрелке).
Потешки для умывания малыша
Большинство малышей относится к умыванию без энтузиазма. Благодаря детским потешкам они будут меньше капризничать во время этой процедуры.
Про зайку
Зайка начал умываться,
Видно, в гости он собрался.
Вымыл ротик,
Вымыл носик,
Вымыл ухо,
Вот и сухо.
Водичка‑водица
Водичка, водица,
Умой *имя ребенка* личико,
Чтобы глазки блестели,
Чтобы щечки розовели,
Чтоб смеялся роток,
Чтоб кусался зубок.
Ай, лады
Ай, лады, лады, лады
Не боимся мы воды,
Чисто умываемся,
Маме улыбаемся.
Знаем, знаем, да-да-да
Где ты прячешься, вода!
Выходи, водица,
Мы пришли умыться!
Лейся на ладошку
По-нем-ножку.
Лейся, лейся, лейся
По-сме-лей -
Детка, умывайся веселей!
Мою ручки
Мою ручки до локтей,
Я водой похолодней.
А потом лицо и шею
Я намылю поскорее.
Стану сразу чистый-чистый,
И веселый, и лучистый.
Потешки про части тела
Эти стишки помогают маленьким детям установить связь между словами и частями тела. Во время чтения родитель ласково похлопывает или поглаживает ребенка.
Перечисление
Где же наши ручки?
Вот наши ручки!
Где же наши ножки?
Вот наши ножки!
А вот это *имя ребенка* нос -
Весь козюльками зарос.
А вот это глазки, ушки,
Щечки - толстые подушки,
А вот это что? Животик!
А вот это *имя ребенка* ротик!
Покажи‑ка язычок,
Пощекочем твой бочок.
Личико
Подбородочек-малютка,
Щечки, щечки,
Носик, губки.
А за губками - язык
С соской он дружить привык.
Глазки, глазки,
Бровки, бровки,
Лобик, лобик-умница -
Мама не налюбуется.
(Показывайте, где у ребенка глазки, носик и т. д.)
Где?
Где же наши ушки?
Слушают пестушки!
А где глазки?
Смотрят сказки!
А где зубки?
Прячут губки!
Ну а ротик на замочек!
Про животных и насекомых
Паучок, паучок
*Имя ребенка* хвать за бочок.
Лягушка, лягушка
*Имя ребенка* хвать за ушко.
Олени, олени
*Имя ребенка* хвать за колени.
Песик, песик
*Имя ребенка* хвать за носик.
Бегемот, бегемот
*Имя ребенка* хвать за живот.
Оса, оса
*Имя ребенка* хвать за волоса.
Кузнечики, кузнечики
*Имя ребенка* хвать за плечики.
Потешки для одевания
Маленькие дети не любят одеваться, особенно если речь идет о шапках и свитерах. И здесь снова спасают короткие детские потешки, которые поднимают малышам настроение.
Собираемся на прогулку
Раз, два, три, четыре, пять -
Собираемся гулять.
Завязала *имя ребенка*
Шарфик полосатенький.
Наденем на ножки
Валенки‑сапожки
И пойдем скорей гулять,
Прыгать, бегать и скакать.
Обуваемся
Вот они, сапожки:
Этот - с левой ножки,
Этот - с правой ножки.
Если дождичек пойдет,
Наденем сапожки:
Этот - с правой ножки,
Этот - с левой ножки.
Вот так хорошо!
Надеваем шапку
Тушки‑тутушки,
Где твои ушки?
Ушки в шапке,
Не достанут лапки.
Надеваем варежки
*Имя ребенка* варежку надела:
- Ой, куда я пальчик дела?
Нету пальчика, пропал,
В свой домишко не попал.
*Имя ребенка* варежку сняла:
- Поглядите, я нашла!
Ищешь, ищешь - и найдешь.
Здравствуй, пальчик! Как живешь?
Потешки для купания
Чтение потешек превратит рутинное купание в настоящее детское развлечение.
Моемся не спеша
Моем‑моем не спеша
Моем *имя ребенка* не спеша.
Как водичка хороша!
Мы мочалку мылим мылом,
Чтобы грязь мочалка смыла.
Моем ручки, моем ножки,
Быстро пяточки немножко.
Моем плечики, животик,
Моем шею, щечки, ротик.
Дальше спинку, ниже попу.
И теперь водичкой теплой
Смоем мыло-и ура!
Грязь с водою уплыла.
Ладушки
Ладушки, ладушки,
С мылом моем лапушки.
Чистые ладошки,
Вот вам хлеб и ложки.
С гуся вода
С гуся вода,
С лебедя вода,
С моего дитя
Вся худоба -
На пустой лес,
На большую воду,
Под гнилую колоду!
Когда я стану взрослым
Вот когда я взрослым стану
И купаться захочу
Влезу сам
В большую ванну
Оба крана откручу.
Сам потру живот и спинку
И веснушки на носу.
Заверну себя в простынку
И в кроватку отнесу!
Потешки для игр
Эти потешки для детей развеселят даже самых хмурых и капризных бук.
Коза рогатая
Идет коза рогатая
За малыми ребятами.
Ножками топ‑топ,
Глазками хлоп‑хлоп.
Кто каши не ест,
Кто молока не пьет,
Того забодаю, забодаю!
Сорока-ворона
Сорока‑ворона
(проводим пальцем по кругу по ладошке)
Кашу варила,
Деток кормила.
Этому дала
(слегка пощипываем за подушечку пальца и переходим к следующему),
Этому дала,
Этому дала,
Этому дала,
А этому не дала
(держим палец и немного трясем).
Он маму не слушал
И кашу не кушал.
Игра с подушкой
Три-та-туш-ки! Три-та-туш-ки!
Едет Настя на подушке!
На подушечке верхом!
Бух с подушки кувырком!
(Катайте ребенка на подушке).
Для игр с машинками
У нас машины разные,
Би-би, би-би!
И желтые, и красные,
Би-би, би-би!
Машины за машинами,
Би-би, би-би!
Шуршат своими шинами,
Би-би, би-би!
Потешки для сна
Читая ребенку потешки перед сном, можно развить у него своеобразный “рефлекс” засыпания.
Серенький волчок
Баю‑баюшки‑баю,
Не ложися на краю -
Придет серенький волчок,
И ухватит за бочок,
И потащит во лесок,
Под ракитовый кусток.
Про животных
Ты, волчок, к нам не ходи,
Нашего *имя ребенка* не буди!
Ай, бай, бай, бай,
Ты, собачка, не лай!
Ты, корова, не мычи!
Ты, петух, не кричи!
А наш *имя ребенка* будет спать,
Станет глазки закрывать.
Про щенят
Пять щенят спать хотят,
А шестой - не спит.
Пять щенят спать хотят,
А шестой - шалит!
Хвостиком виляет, громко лает.
Он бы лаял до утра,
Да подумал: спать пора!
Мирно хвостиком вильнул,
И быстрее всех уснул.
И тебе он, между прочим,
Пожелал спокойной ночи!
Источник:
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